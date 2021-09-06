Esra Erol 6 Eylül Pazartesi tekrar izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (6 Eylül 2021 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 6 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 2 yaşındaki çocuğun babası İsa mı? DNA sonucu açıklanacak gerçekler ortaya çıkacak! Gülcan'ın son kararı ne olacak? Ailesinin yanına mı dönecek, yoksa Resul'le mi gidecek? Sema'nın barışmak için şoke edecek talebi ne? Mustafa şimdi ne yapacak? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

6 Eylül Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.