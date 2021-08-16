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İkimizin Sırrı ikinci bölümüyle ekrana damga vurdu

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 16.08.2021 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021
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İkimizin Sırrı ikinci bölümüyle ekrana damga vurdu

İkimizin Sırrı dün akşam merakla beklenen ikinci bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu. Genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren güçlü oyuncu kadrosu, çarpıcı öyküsü ile Pazar akşamlarına damgasını vuran İkimizin Sırrı Tüm kategorilerde en çok izlenen dizi oldu!

Tüm Kişiler'de %3,08 reyting ve %11,43 izlenme payı AB Sosyal Statü'de %2,27 reyting ve %9,28 izlenme payı 20+ABC1'de %2,72 reyting ve %9,86 izlenme payı alarak Pazar akşamının en çok izlenen dizisi oldu.

Bir anne-kızın hayatta kalma mücadelesini anlatan İkimizin Sırrı'nın kadrosunda; Leyla Feray, Aras Aydın, Dolunay Soysert, Tülay Günal, Engin Alkan, Bestemsu Özdemir, Ceyhun Mengirlioğlu, Irmak Örnek, Deniz Hamzaoğlu, Ahsen Türkyılmaz, Sacide Taşaner, Tarık Uğur Özenbaş ve Mina Koyuncular'ın yer aldığı, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın yaptığı ÜS Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş otururken, senaryosu ise Özen Yula'ya ait.

İkimizin Sırrı, üçüncü bölümüyle 22 Ağustos Pazar akşamı atv'de!

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