İkimizin Sırrı ikinci bölümüyle ekrana damga vurdu

Tüm Kişiler'de %3,08 reyting ve %11,43 izlenme payı AB Sosyal Statü'de %2,27 reyting ve %9,28 izlenme payı 20+ABC1'de %2,72 reyting ve %9,86 izlenme payı alarak Pazar akşamının en çok izlenen dizisi oldu.