Roza yayın hayatına başladı! Ünlülerden Roza'ya büyük destek
Türkiye'de başta kadınlar olmak üzere birçok insan için Roza yayına geçiyor. Milyonlar başkalarının hayat hikayelerinden alınan ilhamla büyük rotalar çizmeyi, ufak ipuçları ile yaşamı kolaylaştırmayı ve tüm dünyadan ilginizi çekecek gündem notlarını Roza'da bulabilecek. Türkiye'nin rol model kadınları Roza'ya büyük destek verdi. İşte ünlülerin Roza mesajları...
Sabah.com.tr bünyesinde yayın hayatına başlayan Roza ile kadınlar başta olmak üzere birçok insanın hayatına dokunmak amaçlıyor. Bu süreçte Türkiye'nin rol model kadınlarından okuyuculara mesaj var.
Kadınlar başta olmak üzere toplumun hemen her kesimine birbirinden farklı konularda üretilen içeriklerle destek sağlayıp, toplumsal farkındalığın bir parçası olmak için okuyuculara ulaştırılacak. Kategoriler ele alınırken diyet, güzellik sırları, sağlık, yemek tarifleri dışında kadının gündemini daha da genişletmek perspektifiyle harekete geçildi.
Roza, yayın hayatına başlarken herkesin yaşamına dokunmayı hedefliyor. Başkalarının hayat hikâyelerinden alınan ilhamla büyük rotalar çizmeyi, ufak ipuçları ile yaşamı kolaylaştırmayı ve tüm dünyadan ilginizi çekecek gündem notlarını Roza'da bulabilirsiniz.
ESRA EROL
Birkaç Cümleyle Kadınlara Mesaj:
Kadının önce kendi öneminin ve gücünün farkında olması gerekir.
Doğasında bulunan mücadeleci, koruyucu özellikleri kendini toplumsal olarak var etmeye yönlendirmesi çok önemli.
Kadın şunu hiç unutmamalıdır: Toplumların ve insanların kaderini, kadınlar belirler.
Kadınlar için 3 Dilek Hakkınız Olsa Ne Dilersiniz?
Birinci dileğim kendilerinin eğitimi.
İkinci dileğim çocuklarının eğitimi.
Üçüncü dileğim her zorluğu yenecek güçleri olduğunu fark etmeleri.
SABA TÜMER
Roza tüm Türkiye için hayırlı olsun.
Kadınlar için dilek hakkım olsa; hepimiz için eşitlik, ekonomik özgürlük ve adalet isterim.
HİLAL ÖZDEMİR BABACAN
Hayırlı uğurlu olsun umarım şahane bir yolculuk olur Roza
Kadınlar için 3 değil tek dileğim var o da, özgürlük. Çünkü biliyorum ki özgür olan her kadın, inandığı yolda, hayallerini gerçekleştirme potansiyeline sahip. Yeter ki önümüze taş koymasınlar. Yeter ki kalbimizin sesini dinleyelim ve o sese güvenelim. Hata yapmanın ve mükemmel olmamanın da tadını çıkarmayı bilelim. Üzerine bir de birbirimize destek verirsek, gözlerimizdeki ışıltı daha da artmaz mı?
ZEYNEP KARTAL – MODACI
Öncelikle ilginiz için çok teşekkür ederim.
Kadınların dünyasına rengarenk bir dokunuş yapacağına inandığım sabah.com.tr'nin yeni portal'ını ve gündemi yakalayacak özgün içeriklerini, heyecanla takip etmek için sabırsızlanıyorum.
• Öncelikli olarak kadınlara şiddetin olmadığı daha iyi bir dünya diliyorum.
• Hayatımda en çok önem verdiğim kelimelerden biri ise "Değer". Kadınlara sadece 1 gün değil yılın 365 günü değer verilmesini diliyorum.
• Toplumsal cinsiyet eşitliliğinin güçlenmesini diliyorum.
DR. ASTROLOG ŞENAY DEVİ
Tüm hem cinslerime 'Ey Kahraman Türk Kadını! Sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklerde yükselmeye layıksın.' Atatürk ün ilkesi ile Kendilerini sevmeleri inanmaları sevdiklerine BAĞLI olup BAĞIMLI olmamalarını Amazon ruhlarını hayatın her noktasında ortaya koymalarını öneririm. Bizler güçlü iradeli dişi enerji ile dünyayı güzelleştiren varlıklarız. Dünya daha güzel ve verimli hal alacaksa bu dişi enerjinin farkında güçlü dişi sevgi tohumları eken kadınlarımız sayesinde olacak. Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.
Tüm hemcinslerim için dileğim; sevip sevilip, güven verip güvende hissedecekleri kalplerin mabedleri olması güçlerinin farkındalığı ile hayatlarını sağlık, aşk, huzur ve bereket içinde geçirmeleri olur.
ASTROLOG NİLAY DİNÇ
Toplum, kadının özgür gelişimini kabul etmeyecekse, toplum yeniden şekillenmelidir ve bunu biz kadınlar birbirimizin dostu ve destekçisi olarak başaracağız. Özgür kadınlar olarak bunu sağlam bir eğitim, çalışarak, ayaklarımız üzerinde bağımsız durarak ve öz güveni yüksek bir vizyon ile hayata geçireceğiz. Gelecek nesil bizim ellerimizde yeşerecek.
Kadınlar için 3 Dilek Hakkınız Olsa Ne Dilersiniz?
1. Taciz ve Şiddetten uzak bir yaşam.
2. Eşit eğitim ve çalışma hakkı
3.Kadının bedeni ve inançlarının malzeme yapılmadığı bir yaşam diliyorum.
KÜBRA ÖZTÜRK ÖRENLİ
Türk basınının önemli temsilcilerinden biri olan Sabah Gazetesi'nin haber portalı sabah.com.tr bünyesinde yayın hayatına başlayan lifestyle/kadın portalında yer almak benim için büyük bir gurur. Haber portalımızın daha fazla okuyan, okutan, üreten spordan bilime kadar kendini her alanda gösteren ayakları üstünde durmayı başaran, azimli, çalışkan üretken kadınların buluşma noktası olacağına yürekten inanıyorum. Yayın hayatınızda başarılar dilerim.
"Kadınlar için 3 dilek hakkınız olsa neler dilerdiniz?"
Öncelikle dünyadaki cinsiyetçilik kavramının tamamen yok olmasını dilerdim. Cinsiyetçilik kavramı, hem dünyada hem de ülkemizde maalesef varlığını güçlendirerek büyüyor. Toplumsal ve özel yaşantının her bir alanında bunun üzücü sonuçlarını tüm çıplaklığı ile görmekteyiz.
Kadınların başarılarının göz ardı edilmeden ötelenmeden ve yaptıklarını küçümsemeden tüm kadınların bu hayatta varlıklarının kabul görmesini dilerdim.
Kadın, toplumun üreten, doğuştan mücadeleci yeteneği olan, güzelleştiren yapı taşıdır. Kadın elinin değdiği her şeyin mükemmelleştiği bu dünyada, Gazi Mustafa Kemal'in sözlerine de dikkat çekmek isterim; "Ey kahraman Türk kadını sen yerlerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklerde yükselmeye layıksın." İşte bu sözü unutmadan ve unutturmadan tüm kadınların yaşam haklarının elinden alınmadığı bir dünya diliyorum.
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