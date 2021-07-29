Roza yayın hayatına başladı! Ünlülerden Roza'ya büyük destek

Sabah.com.tr bünyesinde yayın hayatına başlayan Roza ile kadınlar başta olmak üzere birçok insanın hayatına dokunmak amaçlıyor. Bu süreçte Türkiye'nin rol model kadınlarından okuyuculara mesaj var.

Kadınlar başta olmak üzere toplumun hemen her kesimine birbirinden farklı konularda üretilen içeriklerle destek sağlayıp, toplumsal farkındalığın bir parçası olmak için okuyuculara ulaştırılacak. Kategoriler ele alınırken diyet, güzellik sırları, sağlık, yemek tarifleri dışında kadının gündemini daha da genişletmek perspektifiyle harekete geçildi.