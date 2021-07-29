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Baş Belası’nın Şahin ve İpek’i izleyicinin yeni gözdesi oldu

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 29.07.2021 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021
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Baş Belası’nın Şahin ve İpek’i izleyicinin yeni gözdesi oldu

Atv’nin sevilen dizisi Baş Belası, pazar akşamlarına damgasını vurdu. Birlikte çalışmak zorunda kalan Başkomiser Şahin ve psikolog İpek’in hikayesini anlatan dizi, izleyicinin yeni gözdesi oldu.

Eğlenceli ve heyecan yüklü hikayesi ile yaz ekranının fenomeni haline gelen 'Baş Belası', en çok da başrol oyuncuları İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in uyumu ve övgü alan performanslarıyla adından söz ettiriyor.

Dizide cinayet büroda birlikte çalışmak zorunda kalan birbirine taban tabana zıt karakterdeki Şahin ve İpek'i canlandıran ikili, sosyal medyanın da gözdesi konumunda. Dizinin takipçileri, eğlenceli zıtlaşmaları ile yaz ekranına damga vuran İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'i birlikte izlemekten duydukları memnuniyeti her fırsatta dile getiriyor.

'Baş Belası', atv ekranında pazar akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

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