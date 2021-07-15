MasterChef Tunahan Ak elendi mi, üst tura çıktı mı? Tunahan Ak kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...
Yeni sezon elemelerinin son bölümünde şeflerin ve izleyicinin gönlünü fetheden genç yarışmacı Tunahan Ak, ikinci etapta jüri karşısına çıktı. Şeflerin sorularına verdiği cevaplarla gülme krizine sokan Tunahan Ak'ın ikinci etabı geçip geçmediği merak ediliyor. Peki, MasterChef Tunahan Ak elendi mi, üst tura çıktı mı? Tunahan Ak kimdir, kaç yaşında, nereli? Tunahan Ak'ın Instagram hesabı nedir? İşte genç yarışmacının biyografisi...
MasterChef Tunahan Ak elendi mi, üst tura çıktı mı? soruları, yarışmacının takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. MasterCahef 2021 yeni sezon için elemelerin son bölümüne damga vuran genç yarışmacı Tunahan Ak, ikinci etapta yeniden şeflerin karşısına çıktı. Verdiği cevaplarla gülmekten kırıp geçiren genç yarışmacının ikinci etabı da geçip geçmediği merak ediliyor.Peki, MasterChef Tunahan Ak elendi mi, üst tura çıktı mı? Tunahan Ak kimdir, kaç yaşında, nereli? Tunahan Ak'ın Instagram hesabı nedir? İşte merak edilenler...
TUNAHAN AK ELENDİ Mİ, İKİNCİ TURU GEÇTİ Mİ?
Muzip cevapları ile şefleri ve ekran başındaki seyircileri gülme krizine sokan Tunahan Ak, ikinci turda "Taze Kabak Çorbası" ile şeflerin karşısına çıktı. İkinci turda rakipleriyle düello yapan genç yarışmacının ikinci turu geçip geçmediği merak ediliyor. Tunahan Ak'ın ikinci tur yemeği de şeflerden tam not aldı. Böylelikle genç yarışmacı üçüncü tura geçmeyi başardı.
ŞEFLERİ GÜLMEKTEN KIRDI GEÇİRDİ
MasterChef 2021 sezonunun elemelerinin son bölümünde şeflerin karşısına çıkan genç yarışmacı, muzip cevapları ile şefleri ve ekran başındakileri gülmekten kırdı geçirdi. Tunahan Ak, ilk etapta patates yatağında bonfile yaptı. Somer şef hayır dedi, Danilo ve Mehmet Şef ise evet dedi. Ve böylelikle Tunahan Ak ikinci tura çıkmayı başarmıştı. Yarışmada iddialı mısın sorusuna ise "Bunu zaman gösterecek" şeklinde yanıt verdi. Genç yarışmacı muzip cevapları ile şeflerden tam not aldı.
TUNAHAN AK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Tunahan Ak, 19 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Hayatında bir değişiklik olmasını istediğini ve MasterChef Türkiye'ye katılmanın da iyi bir fırsat olduğunu söyledi. Aşçılık lisesi mezunu olan Tunahan Ak, Bolu'da 4 sene yatılı okumuş.
1,5 senedir Kadıköy'de çikolata imalathanesinde çalışıyor. Tunahan Ak ile şefler arasındaki diyaloglar, izleyenleri kahkahaya boğdu. Mehmet şefin "Eti nasıl pişirmek istedin?" sorusuna "Tavada" şeklinde cevap vermesi Danilo şef ve Somer şefi gülme krizine soktu.
Mehmet şef, derece olarak demek istiyorum deyince Tunahan'ın 60 derece cevabı iki şefe kahkaha attırdı. Mehmet şef, bu cevaplar karşısında "Kamera şakası falan değilsin dimi" diyerek tepki verdi.
İnternet üzerinde hakkında pek bilgi bulunmayan Tunahan Ak'ın Instagram hesabı ise @ttunahanak.
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