MasterChef Tunahan Ak elendi mi, üst tura çıktı mı? Tunahan Ak kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...

MasterChef Tunahan Ak elendi mi, üst tura çıktı mı? soruları, yarışmacının takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. MasterCahef 2021 yeni sezon için elemelerin son bölümüne damga vuran genç yarışmacı Tunahan Ak, ikinci etapta yeniden şeflerin karşısına çıktı. Verdiği cevaplarla gülmekten kırıp geçiren genç yarışmacının ikinci etabı da geçip geçmediği merak ediliyor.Peki, MasterChef Tunahan Ak elendi mi, üst tura çıktı mı? Tunahan Ak kimdir, kaç yaşında, nereli? Tunahan Ak'ın Instagram hesabı nedir? İşte merak edilenler...

TUNAHAN AK ELENDİ Mİ, İKİNCİ TURU GEÇTİ Mİ?

Muzip cevapları ile şefleri ve ekran başındaki seyircileri gülme krizine sokan Tunahan Ak, ikinci turda "Taze Kabak Çorbası" ile şeflerin karşısına çıktı. İkinci turda rakipleriyle düello yapan genç yarışmacının ikinci turu geçip geçmediği merak ediliyor. Tunahan Ak'ın ikinci tur yemeği de şeflerden tam not aldı. Böylelikle genç yarışmacı üçüncü tura geçmeyi başardı.