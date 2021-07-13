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Maraşlı 26. bölüm canlı izle! | Maraşlı finali canlı izle

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Giriş Tarihi: 13.07.2021 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021
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Maraşlı 26. bölüm canlı izle! | Maraşlı finali canlı izle

ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Maraşlı yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Yayınlandığı ilk günden bu yana reytingleri altüst eden Maraşlı'nın final bölümünde, "Celal ne olur dayan, ne olur aç gözünü..." sözü dikkat çekti. İşte Maraşlı dizisinin 26. yeni bölüm canlı izleme adresi...

MARAŞLI DİZİSİNDE BU HAFTA

Maraşlı kimliğinden kopamayan Mehmet İnce, hastaneden kaçar. Kim olduğunu anlatmak için Mahur'u doğduğu eve getirir. Annesini, babasını ve hatta kardeşi İsmail'i anlatır. Mahur, Mehmet'i kardeşi İsmail'in mezarına götürmek ister.

Mehmet, kardeşinin mezarını ziyaret ederek, geçmişinin yükününden kurtulabilecek midir? Annesini kaybeden Savaş, her yerde Hurdacı'yı arar. Hurdacı, Kadir ile kaçış planı yapmaktadır. Savaş, Hurdacı'dan intikamını almak için Maraşlı'yı öldürmeye karar verir. Gözü iyice kararan Savaş, amacına ulaşabilecek midir?

Maraşlı, Hurdacı'nın kaçmak üzere olduğunun haberini alır. Annesi ve kardeşinin öcünü almak ve Mahur'la yeni bir hayata başlamak isteyen Maraşlı'yı büyük finalde nasıl bir son beklemektedir?

MARAŞLI 26. BÖLÜM CANLI İZLE

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