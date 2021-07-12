Baş Belası’nda İpek Şahin’in sırrını öğrendi!
Birlikte çalışmak zorunda kalan, birbirine taban tabana zıt cinayet büro başkomiseri Şahin ve psikolog İpek’in eğlenceli ve sürükleyici hikayesi, sosyal medyada da #Geçmişinİzinde etiketiyle en çok konuşulanlar arasındaydı.
Şahin, tutanağı değiştirdiğini İpek'ten gizledi. Tutanağın değiştiğinden haberi olmayan İpek, işini kaybetmemek için Şahin'i ikna etmeye çalıştı. Şahin ise bu durumu kullanarak İpek'e işine karışmaması şartı koydu. İpek büroya gelen yeni vakadan uzak durmaya çalışırken gerçeği öğrenip soluğu olay yerinde aldı. Bu yeni vakada İpek'in dikkatini çeken detay Şahin'in geçmişiyle bağlantılıydı.
Simge'yle buluşan Yener'in 'Şebeke'ye çalıştığı ortaya çıktı. Yener'in tavrından hoşlanmayan Simge, onu sert bir dille uyardı.
Diğer yandan Nazlı boşanma davasında istediği mal paylaşımını elde edebilmek için Birol'a bir oyun hazırladı. Bu oyunda Betül'ün de önemli bir rolü vardı ancak işler umdukları gibi gitmedi. Vazgeçmeyen Nazlı yeni planını devreye sokmak için harekete geçti.
İpek, kafasına takılan bir detayın peşini bırakmadı ve bulduğu ipuçları onu yıllar önceki bir vakaya götürdü. İpek, bu geçmiş davada Şahin'in yanlış kişiyi mahkum ettirmiş olabileceğini keşfetti.
Araştırmasını derinleştiren İpek, sonunda Şahin'in büyük sırrını öğrendi. Artık Şahin'in sert mizacının ve duvarlarının sebebini biliyordu. Şahin'le bu konuyu konuşmak istediğinde ise hiç beklemediği çok sert bir tepki aldı.
İpek vakanın izini sürerken başını derde soktu. Şahin, İpek'in adımlarını tahmin ederek yardımına koştu. Yener'in, Umut'u kendisine karşı casus olarak kullanmaya çalıştığını öğrenen Şahin öfkeden deliye döndü. Yener'den bunun hesabını sormak için Yener'in yakasına yapıştı.
'Baş Belası', beşinci bölümüyle 18 Temmuz Pazar akşamı 20.00'de atv'de...
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