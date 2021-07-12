Baş Belası’nda İpek Şahin’in sırrını öğrendi!

Diğer yandan Nazlı boşanma davasında istediği mal paylaşımını elde edebilmek için Birol'a bir oyun hazırladı. Bu oyunda Betül'ün de önemli bir rolü vardı ancak işler umdukları gibi gitmedi. Vazgeçmeyen Nazlı yeni planını devreye sokmak için harekete geçti.

İpek, kafasına takılan bir detayın peşini bırakmadı ve bulduğu ipuçları onu yıllar önceki bir vakaya götürdü. İpek, bu geçmiş davada Şahin'in yanlış kişiyi mahkum ettirmiş olabileceğini keşfetti.