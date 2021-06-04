Perşembenin galibi Bir Zamanlar Çukurova! Züleyha Hünkar'a mı dönüşüyor?

BİR DUVAR İLANI DA BETÜL VE ŞERMİN'DEN GELDİ

Şermin tam da kuzeni Demir ile yeniden arasını düzeltmişken, Yaman olmanın tadını kendine göre çıkarabilmeye başlamışken, kızı Betül, Paris'ten adeta bavulunda savaş baltalarıyla döndü! Dedesinin de sahibi olduğu Yaman Holding'ten paylarını alacaklarını, bugüne kadar kendilerinin olanın onlara yardımmış gibi verildiğini söyleyen Betül'ün, aradığı fırsat da kısa sürede ulaştı. Konakta Şermin'i görüp ona çekmecelerde eşarplarını aratan Haminne sayesinde Demir ve Ümit'in fotoğrafı ellerine geçti. Betül, fotoğrafı çoğalttırıp tüm Çukurova'ya astırdı. Ana - kız bir de fotoğrafı ellerine alıp, tüm şehir bunu konuşuyor, çok üzüldük diye konağa geldiler.