Perşembenin galibi Bir Zamanlar Çukurova! Züleyha Hünkar'a mı dönüşüyor?
Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova geçtiğimiz akşam 99. bölümüyle ekrana geldi! Haftaya 100. bölümüyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Bir Zamanlar Çukurova, aldığı reytinglerle Tüm Kişiler kategorisinin zirvesine yerleşti.
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %8,78 izlenme oranı ve %22,36 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 99.bölümünde #ÇukurovaKonuşuyor etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.
99. bölümde neler yaşandı?
ZÜLEYHA HÜNKAR'A MI DÖNÜŞÜYOR?
Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da, Demir'in dünyaları yaktığı Züleyha aşkı karşılık bulmuş ve evlatları ile huzurlu bir hayata adım atıyorlardı ki, şimdi karşılarında bildikleri bir Ümit cephesi bir de bilmedikleri Betül cephesi kurulmuş durumda!
Züleyha, ikisinin de hayatını tehlikeye atarak yolunu kesen Ümit'ten duyduğu 'hamileyim' bilgisi ile şok geçirdi! Ama hanımağalığına gölge düşürmedi, ne sesi titredi ne gözünden yaş geldi!
Ümit'e karşı tüm gücüyle, durumu bildiğini, Demir'le konuştuklarını ve çocuğu ondan alıp büyüteceklerini söyledi. Züleyha'yı bu haber ile Demir'den uzaklaştıracağına çok emin olan Ümit, asıl şoku yaşadı. Züleyha, eğer uslu durursa arada sırada çocuğunu görmesine izin verilebileceğini söyleyerek, oradan ayrıldı!
Züleyha bu bilgiyi, Demir'in yapacaklarından korkup kendine sakladı ama Ümit, Demir'e söylemekte gecikmedi! Hünkar Yaman Eğitim Vakfı için düzenlenen geceye, davetli olmamasına rağmen gelen Ümit, Demir'e hamile olduğunu söyledi. Ama bu bilgi, orada da beklediği etkiyi yapmadı.
Ağlayarak kapının önüne çıkan Ümit'e yardım eli Betül'den geldi! Betül, Ümit ile arkadaş olabilmek için hiçbir fırsatı kaçırmadı. Baş başa yemeğe de giden iki kadın, birbirlerine anlatmadıkları sırları için adeta bilgi topladılar.
DEMİR ÜMİT'İ ÇUKUROVA'DA YAŞATMAYACAK!
Ümit'ten çocuğu doğurmamasını isteyen Demir, 'çocukları ile mutlu olacakları bir yuva' cevabıyla karşılaşınca, karanlık yüzünü tekrar ortaya çıkardı! Ayarladığı adamlara Ümit'i kaçırtıp, merdiven altı bir muayenehanede bebeği aldırma planı yaptı. Ancak planlarını konuşurken duyan Sevda, kızını ve torununu kurtarmak için harekete geçti. Mersin'e gidiyorum diye evde çıkan Sevda, kızını takip etti ve götürüldüğü yeri polise ihbar etti. Polis baskını sırasında da Ümit'i oradan alıp kaçırdı. Hayatının tehlikede olduğunu söyleyerek Ümit'i Fekeli'ye emanet etti.
BİR DUVAR İLANI DA BETÜL VE ŞERMİN'DEN GELDİ
Şermin tam da kuzeni Demir ile yeniden arasını düzeltmişken, Yaman olmanın tadını kendine göre çıkarabilmeye başlamışken, kızı Betül, Paris'ten adeta bavulunda savaş baltalarıyla döndü! Dedesinin de sahibi olduğu Yaman Holding'ten paylarını alacaklarını, bugüne kadar kendilerinin olanın onlara yardımmış gibi verildiğini söyleyen Betül'ün, aradığı fırsat da kısa sürede ulaştı. Konakta Şermin'i görüp ona çekmecelerde eşarplarını aratan Haminne sayesinde Demir ve Ümit'in fotoğrafı ellerine geçti. Betül, fotoğrafı çoğalttırıp tüm Çukurova'ya astırdı. Ana - kız bir de fotoğrafı ellerine alıp, tüm şehir bunu konuşuyor, çok üzüldük diye konağa geldiler.
FEKELİ'NİN SABRI TÜKENDİ, SEVDA ÇARESİZLİKLE KAÇMA PLANI YAPTI
Fotoğrafların haberi Fekeli konağına da geldi. Daha önce Fikret ile işbirliği yapan Ümit, bu konuda bir şey bilmediğini söylese de geçmiş vukuatları nedeniyle Fekeli ona inanmadı. Sevda'ya gelip kızını almasını söyledi. Sevda ve Ümit, artık hayatları tehlikede olduğundan Çukurova'yı terk etmeye karar verdiler. Sevda konağa dönüp, Züleyha'nın odasından para alarak kaçma planı yaptı ama tam çıkacakken Demir ile karşılaştı!
3. sezonunda, ekranın en çok izlenen dizilerinden biri olan 'Bir Zamanlar Çukurova' Perşembe gecesinin zirvesindeki yerini koruyor.
Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da, aşkın her türlüsünün zaman ve vicdan savaşlarından geçtiği hikâyesi ile yoluna devam ediyor.
Bir Zamanlar Çukurova 100. bölümüyle 10 Haziran Perşembe 20.00'de atv'de.
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