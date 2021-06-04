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Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölümüyle nefes kesecek! | Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun karşı karşıya! Celaleddin iç savaşa engel olmaya çalışıyor!

ve Çarşamba akşamlarının birincisi olan dizisinin yapımcısı 'ın muhteşem prodüksiyonu ve heyecan yüklü öyküsü ile büyük ilgi gören dizisi 'Bozkır Arslanı ', Cuma akşamı 20.00'de üçüncü bölümüyle atv ekranında olacak.

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Giriş Tarihi: 04.06.2021
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Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölümüyle nefes kesecek! | Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun karşı karşıya! Celaleddin iç savaşa engel olmaya çalışıyor!

Bozkır Arslanı Celaleddin'in üçüncü bölümünde, Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun arasındaki çatışma derinleşirken, Celaleddin devleti ayakta tutmak ve iç savaşı engellemek için mücadele ediyor.

Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölümüyle nefes kesecek! | Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun karşı karşıya! Celaleddin iç savaşa engel olmaya çalışıyor!

TÜRKAN HATUN SARAYDAN AYRILIYOR
Harzemşah sarayında iktidar mücadelesi sürerken, Sultan Aleaddin'in sağlığı iyice bozulmuştur.

Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölümüyle nefes kesecek! | Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun karşı karşıya! Celaleddin iç savaşa engel olmaya çalışıyor!

Celaleddin, Cengiz Han tehlikesine karşı devleti bir arada tutmaya uğraş verirken, Türkan Hatun itham edildiği suçlamaların ardından bir karar vermek zorunda kalır ve saraydan ayrılır.

Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölümüyle nefes kesecek! | Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun karşı karşıya! Celaleddin iç savaşa engel olmaya çalışıyor!

Vezir Şemseddin ise saraya sızdığı düşünülen casusu bulmak için araştırma yapmaya başlar.

Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölümüyle nefes kesecek! | Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun karşı karşıya! Celaleddin iç savaşa engel olmaya çalışıyor!

CELALEDDİN, TÜRKAN HATUN'UN DESTEĞİNİ KAYBEDİYOR
Cengiz Han'ın Harzemşahları sarayını karıştırıp potansiyel düşmanını zayıflatmak için ittifak yaptığı Hasan Sabbah taraftarı Sabbahiler, hedefine Türkan Hatun'u koyar.

Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölümüyle nefes kesecek! | Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun karşı karşıya! Celaleddin iç savaşa engel olmaya çalışıyor!

Celaleddin, Türkan Hatun'a gidip savaşın önüne geçmek için askerlere gözdağı verir ancak bu hamlesiyle Türkan Hatun'un desteğini kaybeder.

Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölümüyle nefes kesecek! | Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun karşı karşıya! Celaleddin iç savaşa engel olmaya çalışıyor!

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Celaleddin Harzemşah karakteriyle Emre Kıvılcım'ın üstlendiği 'Bozkır Arslanı Celaleddin', atv ekranlarında cuma akşamlarına damgasını vuracak.

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