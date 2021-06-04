Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölümüyle nefes kesecek! | Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun karşı karşıya! Celaleddin iç savaşa engel olmaya çalışıyor!
atv ve Çarşamba akşamlarının birincisi olan Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın muhteşem prodüksiyonu ve heyecan yüklü öyküsü ile büyük ilgi gören dizisi 'Bozkır Arslanı Celaleddin', Cuma akşamı 20.00'de üçüncü bölümüyle atv ekranında olacak.
Bozkır Arslanı Celaleddin'in üçüncü bölümünde, Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun arasındaki çatışma derinleşirken, Celaleddin devleti ayakta tutmak ve iç savaşı engellemek için mücadele ediyor.
TÜRKAN HATUN SARAYDAN AYRILIYOR
Harzemşah sarayında iktidar mücadelesi sürerken, Sultan Aleaddin'in sağlığı iyice bozulmuştur.
Celaleddin, Cengiz Han tehlikesine karşı devleti bir arada tutmaya uğraş verirken, Türkan Hatun itham edildiği suçlamaların ardından bir karar vermek zorunda kalır ve saraydan ayrılır.
Vezir Şemseddin ise saraya sızdığı düşünülen casusu bulmak için araştırma yapmaya başlar.
CELALEDDİN, TÜRKAN HATUN'UN DESTEĞİNİ KAYBEDİYOR
Cengiz Han'ın Harzemşahları sarayını karıştırıp potansiyel düşmanını zayıflatmak için ittifak yaptığı Hasan Sabbah taraftarı Sabbahiler, hedefine Türkan Hatun'u koyar.
Celaleddin, Türkan Hatun'a gidip savaşın önüne geçmek için askerlere gözdağı verir ancak bu hamlesiyle Türkan Hatun'un desteğini kaybeder.
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Celaleddin Harzemşah karakteriyle Emre Kıvılcım'ın üstlendiği 'Bozkır Arslanı Celaleddin', atv ekranlarında cuma akşamlarına damgasını vuracak.
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