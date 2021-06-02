Kuruluş Osman 61. bölüm | Kayı Obası Bamsı Bey’e veda etti! “Bir gazi öldüğünde onu cenkleriyle hatırlamak gerekir…”

Bu sözler otağdaki hüzün havasını ağırlaştırmışken, Şeyh Edebalı sözlerine şöyle devam etti ve Bamsı Bey'e rahmet okudu: "Bir gazi öldüğünde, bir yiğit şehit olduğunda onu gazaları ve cenkleriyle hatırlamak ve o şekilde yad etmek gerekir. Ben Bamsı Bey'i gaza aşkıyla yanan, yüreği dini ve davası için çarpan bir yiğit olarak tanıdım. Allah ondan razı olsun!"