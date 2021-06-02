Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay herkesi şaşırttı!

Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterine hayat veren Yıldız Çağrı Atiksoy, oyunculuğuyla ekranların en çok konuşulan isimlerinden oldu. Yıllar içinde ekranın vazgeçilmez oyuncularından olan Atiksoy, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Bir süredir Berk Oktay'la aşk yaşayan ve evlilik hazırlığı yapan Atiksoy, özel hayatıyla mercek altına alındı. Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay arasındaki yaş farkı ise herkesi şaşırttı.