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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay herkesi şaşırttı!

Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay herkesi şaşırttı!

Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterine hayat veren Yıldız Çağrı Atiksoy, oyunculuğuyla ekranların en çok konuşulan isimlerinden oldu. Yıllar içinde ekranın vazgeçilmez oyuncularından olan Atiksoy, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Bir süredir Berk Oktay'la aşk yaşayan ve evlilik hazırlığı yapan Atiksoy, özel hayatıyla mercek altına alındı. Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay arasındaki yaş farkı ise herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 02.06.2021 19:05 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 19:06
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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay herkesi şaşırttı!

İzlenme rekorları kıran Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterine hayat veren Yıldız Çağrı Atiksoy, tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay herkesi şaşırttı!

Öyle Bir Geçer Zamanki dizisiyle gönüllere taht kuran Atiksoy, hem güzelliğiyle hem de oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı.

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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay herkesi şaşırttı!

Yıllar içinde ekranın vazgeçilmez oyuncularından olan Atiksoy, özel hayatıyla mercek altına alındı.

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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay herkesi şaşırttı!

Bir süredir oyuncu Berk Oktay ile yaşadığı aşkla da adından söz ettiren Yıldız Çağrı Atiksoy'un yaşı merak konusu oldu. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay arasındaki yaş farkı…

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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay herkesi şaşırttı!

Yıldız Çağrı Atiksoy - 1 Nisan 1986