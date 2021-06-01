01 Haziran 2021, Salı
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Kuruluş Osman'da heyecan dorukta! Osman Bey intikam için cenk meydanına çıkıyor!

İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen '', 2 Haziran Çarşamba saat 20:00'de heyecan ve aksiyon yüklü yeni bölümüyle ekranında olacak. Dizinin 61'inci bölümünde , 'in intikamını almak için Togay'ın izini sürerken, ve Togay da Osman Bey'i tuzağa çekmeye çalışıyor.

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Giriş Tarihi: 01.06.2021 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021
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Kuruluş Osman'da heyecan dorukta! Osman Bey intikam için cenk meydanına çıkıyor!

TOGAY VE NİKOLA GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRİYOR
Bamsı Bey'in şehit düşmesinin ardından, Osman Bey, Togay'dan intikam almak için and içer.

Kuruluş Osman'da heyecan dorukta! Osman Bey intikam için cenk meydanına çıkıyor!

Osman Bey'i can evinden vurduğunun farkında olan Togay ise Nikola ile ittifakını geliştirip Kayılara son darbeyi vurmak için büyük bir ordu kurar.

Kuruluş Osman'da heyecan dorukta! Osman Bey intikam için cenk meydanına çıkıyor!

OSMAN BEY, TOGAY'IN İZİNİ SÜRÜYOR
Moğol kampına yaptığı baskınla Togay'a darbe indiren Osman Bey, Togay'ı bulmak için tüm imkanlarını seferber eder. Nikola'dan aldığı askerlerle ordusunu büyüten Togay ise cenk meydanında Osman Bey'e ve alplerinin karşısına dikilir.

Kuruluş Osman'da heyecan dorukta! Osman Bey intikam için cenk meydanına çıkıyor!

OSMAN BEY İTTİFAKI DAĞITABİLECEK Mİ?
Osman Bey, birleşik Bizans-Moğol ordusunu mağlup edebilecek mi? Osman Bey, Bamsı Bey'in intikamını almak için nasıl bir oyun kuracak? Nikola ve Togay'ın güçlerini birleştirmesi uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Kayı Obası'nda Bala Hatun ve Malhun Hatun arasında neler yaşanacak? Vali Yargıcı'nın emrine karşı gelen Togay, ne planlıyor?

Kuruluş Osman'da heyecan dorukta! Osman Bey intikam için cenk meydanına çıkıyor!

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

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