Esra Erol müjdeyi verdi! Canlı yayında gözyaşları sel oldu

19 yıl önce evlatlık verilen kardeşini aramak için Esra Erol ve ekibinden yardım isteyen 28 yaşındaki Yeşim Karadurmuş, kardeşleri Neşe Mıhçı ve Halil Mıhçı ile birlikte stüdyoya geldi. İki kardeşinin de engelli olduğunu belirten Yeşim Karadurmuş şunları söyledi: "Biz buraya 19 sene önce evlatlık verilen kardeşimiz Gamze için geldik. Sadece 10 günlük bir bebekken gördüm onu.

Başında çok ağladım; ertesi gün gidecek, bir daha göremeyeceğim, kavuşamayacağım diye. Kendim de aramak istedim ama olmadı, beceremedim. Çok kez denedim, tanıdıklar da vardı. Fotoğrafını görmek istedim, göremedim"