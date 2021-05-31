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Esra Erol müjdeyi verdi! Canlı yayında gözyaşları sel oldu

’nin sevilen programı ’un bugünkü bölümünde gözyaşları sel oldu. Henüz 10 günlükken evlatlık verilen kardeşlerini bulmak için Esra Erol’a başvuran , ve ’nın hikayesi herkesi derinden etkiledi. 19 yıldır kardeş hasreti çeken ve Esra Erol’dan yardım isteyen Yeşim Karadurmuş’un anlattıkları yürek burktu. Yayın sırasında yaşanacaklar sonrası ise gözyaşları sel oldu. İşte 31 Mayıs Pazartesi günü Esra Erol’da yaşananlar…

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Giriş Tarihi: 31.05.2021 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021
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Esra Erol müjdeyi verdi! Canlı yayında gözyaşları sel oldu

19 yıl önce evlatlık verilen kardeşini aramak için ve ekibinden yardım isteyen 28 yaşındaki , kardeşleri ve ile birlikte stüdyoya geldi. İki kardeşinin de engelli olduğunu belirten Yeşim Karadurmuş şunları söyledi: "Biz buraya 19 sene önce evlatlık verilen kardeşimiz Gamze için geldik. Sadece 10 günlük bir bebekken gördüm onu.

Başında çok ağladım; ertesi gün gidecek, bir daha göremeyeceğim, kavuşamayacağım diye. Kendim de aramak istedim ama olmadı, beceremedim. Çok kez denedim, tanıdıklar da vardı. Fotoğrafını görmek istedim, göremedim"

Yeşim Karadurmuş, kardeşinin neden evlatlık verildiğini de şöyle anlattı: "Babam çiftçi, annem ev hanımı. Dördüncü kardeşim Gamze, 2002 yılında dünyaya geldi. Gamze olduğunda annem felç geçirdi. Kan grubu da nadir bulunan kanlardan, kan çok aradık. Babam en son askeriyeden buldu. Annem iğnelerle düzeldi.

O zamanlar ben 9 yaşındaydım, kız kardeşim Neşe Mıhçı 7, erkek kardeşim Halil Mıhçı 1 yaşındaydı. Neşe, bir odayı komple yaktı. Evde yangın çıktı. Durumumuz iyi değildi. Ertesi gün eve birkaç insan geldi. En son gelenler kardeşimi alıp götüreceklerini söyledi. Annemin doğumdan sonra felç geçirmesi ve Neşe'nin evi yakmasından dolayı kardeşimin evlatlık vermeye karar verdiler"

Celaleddin diye birinin kardeşinin evlatlık verilmesinde aracı olduğunu belirten Yeşim Hanım, "Sürekli onunla konuştum. Kardeşimi sordum, "Çok iyi durumda" dedi fazla bilgi vermedi. Fotoğrafını bile göstermediler" dedi.

ESRA EROL MÜJDELİ HABERİ VERDİ!

Başarılı sunucu Esra Erol, "Doğduğunda Gamze adını verdiğiniz kardeşinin adı Büşra. Büşra'yı bulduk. Ancak bundan sonra iletişim aşaması önemli" diyerek müjdeli haberi verdi.

FOTOĞRAFINI İLK KEZ GÖRDÜLER

Yeşim Karadurmuş, Neşe Mıhçı ve Halil Mıhçı, 19 yıl önce evlatlık verilen kardeşleri Büşra'nın fotoğrafını ilk kez Esra Erol'da canlı yayınında gördü. Fotoğrafı gören Yeşim Hanım gözyaşlarına boğulurken, Neşe Mıhçı kardeşine "Ne olur gel" diye seslendi.

Esra Erol, doğduğunda Gamze adı verilen Büşra'nın bulunduğunu açıkladı. Yeşim Hanım, kardeşini yuvasından etmeyeceğini sadece bir kere görmek istediğini dile getirip hiçbir zaman kardeşinin peşini bırakmayacağını dile getirdi. Neşe, kardeşini hiç görmediğini ama görmek istediğini ifade ederken Halil de kardeşini özlediğini, görmek istediğini belirtti. Yeşim Hanım, babasının mahkemeye gittiğinde kız kardeşinin saçlarının kıvırcık olduğunu söylediğini aktardı. Gamze'nin(Büşra) fotoğrafı ekrana değil ama stüdyoya yansıtıldı. Yeşim Hanım gözyaşlarını tutamadı.

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