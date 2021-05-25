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Kuruluş Osman Pakistan’da da reytinglerin zirvesinde

Çarşamba günleri atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve izlenme rekorları kıran , başarısını yurt dışında da sürdürüyor. Bugüne kadar pek çok ülkeye satılan ve reytinglere damga vuran dizi, Pakistan’da televizyon ekranlarının en çok izlenen yapımı olmayı başardı.

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Giriş Tarihi: 25.05.2021 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021
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Kuruluş Osman Pakistan’da da reytinglerin zirvesinde

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, bu başarısını yurt dışında da taşımaya devam ediyor.

atv'nin reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen dizileri, yabancı izleyicilerin de gönlünü fethetmeye devam ederek uluslararası televizyonlar ve platformlar aracılığıyla da izleyiciyle buluşuyor.

Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan ve yayınladığı ülkelerde reytingleri alt üst eden '', Pakistan'da televizyon ekranlarının en çok izlenen yapımı olmayı başardı.

Pakistan'da ülkenin bir numaralı kanalı Geo Entertainment'ta seyirciyle buluşan ve hafta içi her gün yayınlanan 'Kuruluş Osman', reytinglerde tüm rakiplerini geride bırakarak birinci sıraya yerleşti.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

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