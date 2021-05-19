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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz soluksuz izlendi! Zirveden düşmedi

Atv’nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın dün akşam yayınlanan 195. bölümü, izleyicileri ekran başına kilitledi. 6 sezondur büyük bir ilgiyle izlenen EDHO, bu hafta da zirveden inmedi. Dizinin son bölümüne Hızır’ın oğluna nikahı sonrasında yapılan baskın ve Haşmet Façalı’nın vurulması damga vurdu.

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Giriş Tarihi: 19.05.2021 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz soluksuz izlendi! Zirveden düşmedi

atv'nin sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" aksiyon ve duygu dolu bir bölüm sonrasında Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu.

Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümüne Hızır'ın oğlunun nikahı sonrasında yapılan baskın ve Haşmet Façalı'nın vurulması damga vurdu.

Hızır'ın oğlu Ali Hızır ve Haşmet'in kızı Didem'in mutlu nikahının sonrasında Rıdvan'ın adamları gelin ve damadın aracına baskın yaptı. Baskın sonrası Didem öldü Hızır Ali yoğun bakıma alındı. Bu olay sonrasında kontrolünü yitiren Haşmet Façalı tek başına adamların mekanına intikam için gitti. Ancak Haşmet Façalı bu olay sonrasında vuruldu.

EN ÇOK İZLENEN DİZİ OLDU

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, tüm kişilerde %9,44 izlenme oranı ve %22,60 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 195. bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine doğrudan giriş yaptı!

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