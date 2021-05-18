Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi herkesi şaşırttı!

6 sezondur Atv ekranlarında izlenme rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Hızır Ali rolüyle fenomen karakterlerden biri olan Yalçın Hafızoğlu, tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Hafızoğlu'nun özel hayatı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Kameralardan uzakta bir hayat yaşayan Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi herkesi şaşırttı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi...