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Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi herkesi şaşırttı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi herkesi şaşırttı!

6 sezondur Atv ekranlarında izlenme rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Hızır Ali rolüyle fenomen karakterlerden biri olan Yalçın Hafızoğlu, tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Hafızoğlu'nun özel hayatı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Kameralardan uzakta bir hayat yaşayan Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi herkesi şaşırttı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi...

Giriş Tarihi: 18.05.2021 18:01 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 18:02
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi herkesi şaşırttı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Hızır Ali karakteriyle ekrana damga vuran Yalçın Hafızoğlu sevgilisiyle şaşırttı. İşte Yalçınoğlu'nun sevgilisi ve ünlülerin eşleri...

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi herkesi şaşırttı!

BURAK DENİZ

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi herkesi şaşırttı!

BURAK DENİZ VE SEVGİLİSİ DİDEM SOYDAN

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi herkesi şaşırttı!

ALİNA BOZ

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi herkesi şaşırttı!

ALİNA BOZ VE SEVGİLİSİ MİTHAT CAN ÖZER