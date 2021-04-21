Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz en çok izlenen dizi oldu! Tipi’nin akıbeti ne olacak?

EN ÇOK İZLENEN DİZİ OLDU

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Tüm Kişiler'de %10,61 izlenme oranı ve %22,06 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 191. bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!