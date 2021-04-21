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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz en çok izlenen dizi oldu! Tipi’nin akıbeti ne olacak?

Atv’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, dün akşam yayınlanan 191’nci bölümü, ekranda fırtınalar estirdi. Aksiyon dolu bir bölümle Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu. Bölüme Tipi’nin Macit’ten aldığı intikam damga vurdu. Peki Tipi’nin akıbeti ne olacak? İşte EDHO’nun 191’nci bölümünde yaşananlar…

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Giriş Tarihi: 21.04.2021
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz en çok izlenen dizi oldu! Tipi’nin akıbeti ne olacak?

Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümüne yeni düşman grubunun Çakırbeyli ailesi ile yüzleşmesi ve Tipi'nin intikamı damga vurdu.

Heyecan dolu bölümde önce Hızır'ın kendisini bitirmek isteyen Rıdvan ve Macit kardeşlerle yüzleşmesi yer aldı.

Macit, görüşme esnasında Tipi'nin vefat eden karısı Gönül için ileri geri konuştu. Konuşma esnasında sakinliğini koruyan Tipi, dizinin final bölümünde gözünü karartıp Macit'in evine baskın düzenledi.

TİPİ SAĞ KURTULACAK MI?

Macit'i öldüren Tipi evden sağ çıkabilecek mi? Tipi'yi kurtarmaya giden Hızır, Tipi'yi koruyabilecek mi? Cevaplar Salı akşamı atv'de.

EN ÇOK İZLENEN DİZİ OLDU

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Tüm Kişiler'de %10,61 izlenme oranı ve %22,06 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 191. bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!

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