Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Bahar’ı Pelin Akil herkesi şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Bahar karakteriyle izleyici karşısına çıkan Pelin Akil, performansıyla kendisine hayran bıraktı. Genç yaşlardan beri ekranda olan ve oyunculuğuyla ekranların vazgeçilmez isimlerinden olan Pelin Akil, Anıl Altan ile evliliğiyle de sanat dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden oldu. Güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Pelin Akil'in kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. İşte EDHO'nun yıldızı Pelin Akil ve birçok ünlü ismin yaşı...