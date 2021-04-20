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Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Bahar’ı Pelin Akil herkesi şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Bahar’ı Pelin Akil herkesi şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Bahar karakteriyle izleyici karşısına çıkan Pelin Akil, performansıyla kendisine hayran bıraktı. Genç yaşlardan beri ekranda olan ve oyunculuğuyla ekranların vazgeçilmez isimlerinden olan Pelin Akil, Anıl Altan ile evliliğiyle de sanat dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden oldu. Güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Pelin Akil'in kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. İşte EDHO'nun yıldızı Pelin Akil ve birçok ünlü ismin yaşı...

Giriş Tarihi: 20.04.2021 15:04 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 15:06
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Bahar’ı Pelin Akil herkesi şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki performansıyla kendisine hayran bırakan Pelin Akil yaşıyla merak konusu oldu. İşte Pelin Akil ve birçok ünlü ismin yaşı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Bahar’ı Pelin Akil herkesi şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

Burcu Biricik - 4 Mayıs 1989

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Bahar’ı Pelin Akil herkesi şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

Gülsim Ali İlhan - 18 Şubat 1995

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Bahar’ı Pelin Akil herkesi şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

Ebru Şahin - 18 Mayıs 1994

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Bahar’ı Pelin Akil herkesi şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

Akın Akınözü - 22 Eylül 1990