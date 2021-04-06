Esra Erol'u çileden çıkaran sözler: Evli erkeklerle...
Esra Erol'da programı ATV ekranlarında fırtınalar estirmeye devam ediyor. Her konusuyla Türkiye'nin gündemine oturan Esra Erol'da sıcak bir gelişme yaşandı. Esra Erol'da canlı yayınında Muzaffer Bey ile Güldane Hanım'ın açıklamaları şaşkınlık yarattı. İşte hem izleyiciyi hem de Esra Erol'u çileden çıkaran olayın detayları...
Son dakika haberine göre, kendisi hakkında iddialarda bulunan herkese 'yalancı' olarak nitelendiren genç kadının sözleri, hem Esra Erol'u hem de ekran başındaki izleyicileri çileden çıkarttı.
Olay, geçen perşembe günü yayına Muzaffer bey ve oğlunun katılmasıyla başladı. Kendisinden 30 yaş küçük Güldane isimli bir kadınla evlilik yaptığı ifade eden Muzaffer bey yeni bir iddia gündeme getirdi.
Güldane hanımın nikahtan 3 ay sonra altınları ve paraları alarak evden kaçtığını söyledi. Evlenmek için Muzaffer beyden araba ve altın isteyen Güldane hanımın aldıkları sadece bunlar da değil.
'Başlık parası' adı altında Güldane hanımın ablasına belirli bir miktar para veren Muzaffer bey, Güldane hanımı bulmak ve boşanmak istediğini dile getirdi.
Muzaffer beyin bir diğer iddiası ise, Güldane hanımın yalnız değil, yeğenleriyle birlikte yaşıyor olması. 25 yaşındaki ve 18 yaşındaki iki yeğeniyle beraber yaşayan Güldane hanım, herkesin kafasını karıştırdı.
HERKESİ ÇİLEDEN ÇIKARTTI
Cuma günü canlı yayına katılan Güldane hanım ise kendisi hakkında söylenen hiçbir suçlamayı kabul etmedi. Hatta Muzaffer beyin kendisiyle 'zorla' evlendiğini iddia etti.
Ancak daha önce Güldane hanımın birliktelik yaşadığı insanlar Esra Erol'un canlı yayınına bağlanınca ortalık karıştı. Hem cuma günü hem de pazartesi canlı yayına bağlanan kişiler yuvalarının Güldane hanım yüzünden yıkıldığını anlattı.
Telefona bağlanan kişilerin söylediğine göre Güldane hanım özellikle evli erkeklerle birliktelik yaşıyor ve onlardan maddi kazanç sağlıyordu.
Ancak Güldane hanımın bu iddialara tek yanıtı, "Evli erkeklerle birlikte oluyorsam kime ne? Bunların hepsi yalan söylüyor" oldu.
Esra Erol ve avukat Hülya Kuran'ın sorularına cevap vermemek için direnen ve sadece, "Yalan söylüyorlar" demekle yetindi.