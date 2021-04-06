Bir Zamanlar Çukurova'dan çok özel tanıtım! Hünkar Yaman...

Hünkar Yaman'a aşık genç bir adamken, bambaşka bir yuva kurmak zorunda kalan, ardından kendini korumak isterken Adnan Yaman'ı vurup hapishaneye düşen Fekeli, 40 yıllık aşkına kavuştu. Ama Fekeli ve Hünkar aşkı, bir bıçak darbesiyle vuslata eremeden hüsran ile sona erdi.

Yılmaz ve Züleyha, tüm acılara sünger çekip, evlatlarıyla mutlu bir başlangıca adım attı. Ama bir trafik kazası, Yılmaz'ı bu fotoğraftan çıkardı.

Züleyha'ya yaptıklarından pişman olup tövbe eden Demir, tüm gidenlerin ardından tam ümidini yitirmişken önce Ümit ile aşka inandı, sonra Züleyha'nın aşkı gerçeğe dönüşünce, Ümit ile karşı karşıya kaldı!