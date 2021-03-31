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Bir Zamanlar Çukurova’nın Sevda’sı Nazan Kesal yeni yaşını sette kutladı

Perşembe akşamlarına damga vuran dizisinin usta oyuncusu , yeni yaşını sette kutladı. Dizi ekibinin sürpriz kutlamasıyla duygulanan Kesal, mumları üflerken dilek dilemeyi ihmal etmedi.

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Giriş Tarihi: 31.03.2021
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Sevda’sı Nazan Kesal yeni yaşını sette kutladı

Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin başrol oyuncularından Nazan Kesal için sette sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenlendi.

Oyuncu arkadaşları ve dizi ekibi tarafından hazırlanan sürprizle çok duygulanan Kesal, mumları üflerken dilek dilemeyi ihmal etmedi. Çekimleri uzaktan izleyen dizinin Adanalı hayranlarını kırmayan başarılı oyuncu, onlarla da pasta keserek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümüyle perşembe 20.00'de ATV'de!

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