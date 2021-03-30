Bir Zamanlar Çukurova’da Fekeli ve Hünkar’ın mekanıydı! Gözde mekan oldu

Kozan Belediyesi bunun üzerine bir sürpriz yaptı ve daha önce yalnızca set mekanı olarak değerlendirilen bölümü de, halkın hizmetine açtı. Kalenin üst tarafında yer alan kısımda açılan çay bahçesi Kozan'ın en popüler noktalarından biri haline geldi.

Kozan Kalesi, artık Çukurova'nın en gözde mekanı oldu.