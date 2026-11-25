WhatsApp mesaj zamanlama özelliği, bire bir sohbetlerin yanı sıra grup konuşmalarında da kullanılabilecek. Böylece toplantı hatırlatmaları ve yılbaşı mesajları gibi içerikler önceden hazırlanarak istenilen saatte gönderilebilecek.

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, göndermek istedikleri mesajları önceden hazırlayarak belirledikleri tarih ve saatte otomatik olarak iletilmesini sağlayabilecek. Şirketin paylaştığı örneklere göre gece saat 23.00'te akıllarına gelen "Sınavında başarılar" mesajı ertesi sabah gönderilmek üzere planlanabilecek. Farklı bir ülkede yaşayan arkadaşlarının doğum gününü kutlamak isteyenler ise mesajın karşı tarafa o ülkenin yerel saatiyle tam gece yarısında ulaşmasını sağlayabilecek.

WhatsApp 'ın 25 Kasım'da blogu üzerinden yayımladığı duyuruda, planlanmış mesaj özelliğinin kullanıcılar tarafından en çok talep edilen yeniliklerden biri olduğu vurgulandı.

Özelliğin ilk aşamada yalnızca metin, fotoğraf ve videoları desteklediği belirtilirken sesli mesaj, belge ve konum gönderimine ilişkin duyuruda herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

WhatsApp'ta mesajlar en erken 10 dakika, en geç ise 14 gün sonrasına planlanabilecek. Kullanıcılar, hazırladıkları tüm planlanmış mesajları tek bir listeden görüntüleyebilecek. Fikir değiştirilmesi hâlinde ise mesajlar, gönderim saati gelmeden silinebilecek.

Göndermek istediğiniz metni yazın veya fotoğraf ya da video seçin.

WhatsApp'ın yeni mesaj zamanlama özelliği hesaplara tanımlandığında kullanıcıların ayrıca bir menü aramasına gerek kalmayacak. Mesaj planlamak için şu adımların izlenmesi yeterli olacak:

WHATSAPP'TA TELEFON KAPALI OLSA BİLE PLANLANMIŞ MESAJ GÖNDERİLECEK Mİ? WhatsApp'ın yeni özelliğinde dikkat çeken ayrıntılardan biri de mesajların gönderim süreci ve gizlilik oldu. Şirketin açıklamasına göre telefon kapalı olsa veya şarjı bitse bile planlanmış mesaj, belirlenen saatte karşı tarafa ulaştırılacak.

WhatsApp, planlanmış mesajların da diğer kişisel mesajlar gibi uçtan uca şifreleme yöntemiyle korunduğunu ve içeriklerini kendisinin dahi okuyamadığını belirtti.

Mesajı alan kullanıcılar açısından ise herhangi bir farklılık bulunmuyor. Planlanmış mesajlar, karşı tarafa sıradan bir mesaj gibi iletiliyor ve zamanlandıklarını gösteren herhangi bir işaret taşımıyor.

WHATSAPP MESAJ ZAMANLAMA ÖZELLİĞİ TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK? WhatsApp, planlanmış mesaj özelliğinin önümüzdeki haftalarda kademeli olarak dünya genelinde kullanıma sunulacağını duyurdu. Türkiye için ayrı bir tarih açıklanmazken özelliğin küresel dağıtım kapsamında Türkiye'deki hesaplara da gelmesi bekleniyor.

Dağıtımın aşamalı olarak gerçekleştirilecek olması nedeniyle bazı kullanıcılar WhatsApp mesaj zamanlama özelliğine diğerlerinden önce erişebilecek. Gönder düğmesine basılı tutulduğunda tarih ve saat seçme ekranının açılmaması ise özelliğin henüz ilgili hesaba tanımlanmadığı anlamına geliyor.

Öte yandan WhatsApp'ın bir süredir test ettiği ve iPhone sürümündeki hazırlıkları ekim ayında gündeme gelen mesaj zamanlama özelliğinin benzerinin, Meta'nın 2024 yılından bu yana Instagram'da da kullanıma sunduğu hatırlatıldı.