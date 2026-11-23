GTA 6 dünyayı salladı! İlk 24 saatte tarihi satış rekoru
İnternet kafelerde büyüyen çocukların bu kez konsol başında buluştuğu GTA 6, eğlence sektöründe tüm zamanların en büyük çıkışına imza attı. 13 yıllık geliştirme sürecinin ardından beklentileri aşan yapım, şiddet, cinsellik ve suç öğeleri nedeniyle tepki toplasa da ilk 24 saatte 3 milyar 790 milyon dolarlık hasılata ulaşarak GTA 5'i ve Avengers: Endgame'i geride bıraktı.
Bir döneme damgasını vuran ve internet kafelerde büyüyen nesli konsol başına toplayan GTA 6, tüm dünyada en çok hasılat yapan eğlence sektörü çıkışını gerçekleştirerek tarihe geçti.
Geliştirilmesi tam 13 yıl süren yapım, yarattığı olağanüstü etkiyle tüm beklentileri aşarak oyun dünyasında yeni bir dönemin kapısını araladı.
BİLGİSAYAR SÜRÜMÜ ÇIKMADAN DUDAK UÇUKLATAN RAKAMLAR
İçerdiği şiddet, cinsellik ve suç öğeleri nedeniyle kamuoyundan çok sayıda tepki toplayan GTA 6, buna rağmen tüm zamanların rekorunu kırmayı başardı. Oyun sektörünün en büyük yapımlarından biri olarak öne çıkan yapım, çıkışının henüz ilk 24 saatinde tam 3 milyar 790 milyon dolarlık dev bir hasılata ulaştı. Üstelik bu rekor gelire oyunun bilgisayar sürümü dahi yayınlanmamış olmasına rağmen erişildi. Geliştirici firma ise oyunun daha ön siparişteyken bile 32 milyon 500 bin adet sattığını duyurdu.
SUUDİ ARABİSTAN HAMLESİ VE DEVLERİ GERİDE BIRAKAN HASILAT
GTA 6'nın küresel çapta yarattığı bu dev ekonomi, arkasındaki stratejik yatırımları da gündeme taşıdı. Suudi Arabistan'ın GTA 6'yı üreten şirketin bir kısmına sahip olması son derece akıllıca bir hamle olarak öne çıkarken, Vizyon 2030 hedefleriyle doğrudan uyumlu olan bu adım Suudi Arabistan'ı oyun sektöründe en önde gelen ülkelerden biri olarak konumlandırıyor. Elde edilen dev gelir ise oyunun hem selefi GTA 5'i hem de sinema tarihinin en çok kazandıran filmi Avengers: Endgame'in gişe gelirini geride bıraktığı anlamına geliyor.
ÇILGINLIK İŞ YERLERİNE SIÇRADI: İZİN YERİNE EV PARTİSİ DÜZENLENDİ
Dünyayı saran GTA 6 çılgınlığı iş hayatını da doğrudan etkiledi ve bazı şirketler çalışanlarına izin dahi verdi. Hatta yapılan araştırmalarda oyun grubundaki pek çok çalışanın çıkış günü için zaten izin aldığının ortaya çıkması üzerine, çalışanların eve gidip tek başına oyun oynaması yerine süreci hep birlikte vakit geçirilen bir ev partisine dönüştüren şirketler bile oldu.