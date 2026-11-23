İçerdiği şiddet, cinsellik ve suç öğeleri nedeniyle kamuoyundan çok sayıda tepki toplayan GTA 6, buna rağmen tüm zamanların rekorunu kırmayı başardı. Oyun sektörünün en büyük yapımlarından biri olarak öne çıkan yapım, çıkışının henüz ilk 24 saatinde tam 3 milyar 790 milyon dolarlık dev bir hasılata ulaştı. Üstelik bu rekor gelire oyunun bilgisayar sürümü dahi yayınlanmamış olmasına rağmen erişildi. Geliştirici firma ise oyunun daha ön siparişteyken bile 32 milyon 500 bin adet sattığını duyurdu.

Bir döneme damgasını vuran ve internet kafelerde büyüyen nesli konsol başına toplayan GTA 6, tüm dünyada en çok hasılat yapan eğlence sektörü çıkışını gerçekleştirerek tarihe geçti.

GTA 6, ilk 24 saatte 3 milyar 790 milyon dolarlık satışa ulaşarak tarihi bir rekora imza attı. (EPA)

SUUDİ ARABİSTAN HAMLESİ VE DEVLERİ GERİDE BIRAKAN HASILAT

GTA 6'nın küresel çapta yarattığı bu dev ekonomi, arkasındaki stratejik yatırımları da gündeme taşıdı. Suudi Arabistan'ın GTA 6'yı üreten şirketin bir kısmına sahip olması son derece akıllıca bir hamle olarak öne çıkarken, Vizyon 2030 hedefleriyle doğrudan uyumlu olan bu adım Suudi Arabistan'ı oyun sektöründe en önde gelen ülkelerden biri olarak konumlandırıyor. Elde edilen dev gelir ise oyunun hem selefi GTA 5'i hem de sinema tarihinin en çok kazandıran filmi Avengers: Endgame'in gişe gelirini geride bıraktığı anlamına geliyor.

Şiddet, cinsellik ve suç unsurları nedeniyle tartışmalara neden olan GTA 6, satış rakamlarıyla dikkat çekti. (EPA)