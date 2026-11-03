Casper Excalibur G915'in gövdesi yük altında kaç dereceye ulaştı?

Casper Excalibur G915'in gövde yüzeyi, İsviçre merkezli bağımsız test kuruluşu SGS'nin dört saatlik yük ölçümünde en yüksek 46,1 °C'ye ulaştı.

Uzun oyun seanslarında bilgisayarın temas yüzeyini merak edenler için bu değer, üst gövdenin orta bölgesinde ölçüldü ve ilgili 50 °C kriterinin altında kaldı. SGS, ürünleri belirli yöntemlerle inceleyen test ve doğrulama kuruluşudur. Ölçüm sırasında ortam sıcaklığı 23 °C olarak tutuldu. Yüzeydeki farklı bölgelerin ayrı kaydedilmesi, gövdeyi tek bir sıcaklık noktası gibi görmeden değerlendirmeyi sağlar. Böylece sonuç, "ısınır mı" sorusundan daha somut bir bilgi verir: nerede, ne kadar süre sonunda ve hangi sıcaklıkta ölçüm yapıldığı açıklanır.

ÜST ORTA BÖLGEDE ÖLÇÜLEN EN YÜKSEK DEĞER

Casper Excalibur G915'in üst orta gövde alanında SGS'nin kaydettiği maksimum değer 46,1 °C'dir. Aynı noktanın yük ortalaması 43,5 °C olarak açıklanır. Ortalama ve maksimum, sıcaklığın iki farklı yönünü gösterir. İlki ölçüm süresindeki genel düzeyi, ikincisi görülen en yüksek noktayı tanımlar. Bu iki bilginin birlikte verilmesi, yüzeyin davranışını daha açık hale getirir.

Üst orta bölge için kullanılan kabul kriteri 50 °C'dir. G915 bu yüzey ölçümünde ilgili eşiğin altında kalmıştır. Kullanıcı açısından bu, belirli bir gövde noktasının uzun yük sırasında kaydedilmiş sonucudur. Sıcaklık, termokupl ve veri kaydedici kullanılarak ölçülmüştür. Böylece elle hissedilen izlenim yerine, ölçüm aracına dayanan ve yeri belirtilen bir değer sunulur.

TUŞLARIN BULUNDUĞU ALANIN AYRI ÖLÇÜMÜ

Casper Excalibur G915'in WASD alanı, SGS tablosunda üst orta yüzeyden ayrı bir noktadır. Bu bölümde en yüksek sıcaklık 34,1 °C, ortalama ise 32,7 °C olarak kaydedilmiştir. İlgili kabul kriteri 38 °C'dir. Hareket tuşlarını kullanan oyuncu açısından ölçümün yeri önemlidir. Bilgisayarın farklı yüzeyleri aynı sıcaklıkta çalışmadığından, temas alanlarının ayrılması daha kullanışlı bilgi verir.

WASD değeri ile üst orta bölgenin değeri farklı sorulara cevap verir. İlki oyuncunun sık kullandığı tuş alanını, ikincisi gövde daha sıcak bölgeyi tanımlar. G915'in yüzey tablosu bu farkı görünür kılar. Bütün gövde tek sayı üzerinden tanımlamak yerine, sayı ile yer eşleştirilir. Kullanıcı da sıcaklık bilgisini bilgisayar üzerindeki gerçek bir bölgeye bağlayabilir.

DÖRT SAATLİK ÇALIŞMANIN KOŞULLARI

Casper Excalibur G915, SGS'nin yük testinde dört saat çalıştırılmıştır. Laboratuvar ortamı 23 °C'dir ve yüzey ölçümleri bu ortam içinde alınmıştır. Sonuçlar test edilen cihazla raporda açıklanan koşullara aittir. Sürenin belirtilmesi, kısa bir açılış anı ile devam eden yükün ayrımını sağlar. Ortam sıcaklığı da yüzey değerlerinin hangi çevrede oluştuğunu açıklar.

İncelenen cihazda Intel Core Ultra 7 356H işlemci, RTX 5070 Laptop GPU, 64 GB DDR5 bellek ve 2 TB SSD bulunur. Ekran yenilemesi 165 Hz'dir. 30 Temmuz–17 Ağustos 2026 döneminde yürütülen incelemenin raporu 19 Ağustos 2026 tarihlidir. , cihazı ve yöntemi aynı yerde açıklar.

TEMAS BÖLGELERİNDEKİ SICAKLIK KAYDI

Yüzey Kontrolü Casper Excalibur G915 SGS Sonucu Üst orta bölge, maksimum 46,1 °C; kriter 50 °C Üst orta bölge, ortalama 43,5 °C WASD alanı, maksimum 34,1 °C; kriter 38 °C WASD alanı, ortalama 32,7 °C Yük süresi ve ortam Dört saat, 23 °C Kimin için Laptopun oyun sırasında temas edilen bölgelerini merak edenler

G915'in sıcaklık kaydında bölge adı, değer kadar belirleyicidir. Üst orta gövdenin en yüksek ölçümü ile WASD alanının ölçümü farklı temas noktalarını anlatır. Oyuncu klavye kullanırken ellerinin bulunduğu alanı, gövdenin diğer yüzeylerinden ayrı düşünür. Bu nedenle raporun bölgesel yaklaşımı günlük kullanıma daha yakın bir açıklama sunar. Isı değerlendirmesi, tek bir genel sıcaklık yerine fiziksel yerleri tanımlanmış ölçümlere dayanır.

G915'in üst orta bölgesinde ortalama ile maksimum arasında fark bulunması da yükün zaman içindeki değişimini gösterir. Maksimum değer kabul kriteriyle birlikte verildiğinde kontrolün sonucu anlaşılır. Ortalama ise aynı noktanın çalışma sürecindeki genel düzeyini tamamlar. Bu iki kayıt birbirinin alternatifi değil, aynı yüzey incelemesinin tamamlayıcı bilgileridir.

YÜZEY İLE BİLEŞEN SENSÖRÜNÜN AYRIMI

Casper Excalibur G915'in gövde sıcaklığı, işlemci veya GPU içindeki sensör sıcaklığından farklı bir ölçümdür. Yüzey için fiziksel ölçüm araçları, bileşen sensörleri için yazılım kayıtları kullanılır. SGS, kullanıcı temas bölgelerini kendi yüzey kriterleri içinde bulmuştur. Bu sonuç, doğrudan ölçülen gövde bölgelerinin değerlendirmesidir. Kullanıcının elinin değdiği alan hakkında konuşurken ilgili yüzey satırı esas alınır.

SGS raporunda CPU ve GPU sensörleri ayrıca AP, yani uygun kabul edilen sonuçla işaretlenmiştir. Dolayısıyla yüzey sonucundan bütün iç bileşenlerin kendi sıcaklık sınırlarının altında kaldığı sonucu çıkarılmaz. Genel termal bölümün kararı "Conformed", Türkçe karşılığıyla "uygun" olarak verilmiştir. G915'in premium alüminyum gövdesi için yüzey kaydı 46,1 °C maksimumu gösterirken, bileşen sensörleri kendi değerlendirme başlıklarında kalır.

GÖVDENİN KULLANICIYA TEMAS EDEN TARAFI

Casper Excalibur G915, premium alüminyum tasarımı ve açıklanan sıcaklık ölçümleriyle kasa deneyimini somutlaştırır. , ürünün fiziksel yapısını gösterir. SGS'nin çalışması ise bu yapının belirli yük koşullarındaki yüzey değerlerini kaydeder. Birlikte ele alındığında ürün özelliği ile ölçülmüş sonuç arasındaki ilişki açık hale gelir.

G915 hakkında elde kalan temel bulgu, dört saatlik yükte üst orta yüzeyin 46,1 °C'ye ulaşmasıdır. WASD alanının ayrıca ölçülmesi, oyuncunun temas ettiği bölgeyi de görünür kılar. Bu kayıtlar, bilgisayarın kasa sıcaklığına dair genel sıfatlar yerine bölgesi ve koşulları tanımlı bilgi sunar. Uzun kullanımın yüzey tarafını merak eden kişi için asıl değer bu açıklıktır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Excalibur G915'in En Sıcak Gövde Noktası Nerede Ölçüldü?

SGS, Casper Excalibur G915'in en yüksek yüzey sıcaklığını üst kasanın orta alanında 46,1 °C olarak kaydetti. Bu bölgenin kriteri 50 °C'ydi. Ölçüm dört saatlik yük çalışmasının parçasıdır. Noktanın belirtilmesi, kullanıcının sıcaklık değerini bilgisayarın belirli bir yüzeyiyle eşleştirmesini ve diğer bölgelerden ayırmasını sağlar. Böylece temas edilen tuşlarla kasanın üst kısmı farklı sonuçlarla temsil edilir. Ölçümün fiziksel yerini bilmek, kullanıcının sayıdan çıkaracağı günlük anlamı belirginleştirir ve yüzeyler arasındaki farkı korur.

Oyun Tuşlarının Bulunduğu Bölge Kaç Dereceye Çıktı?

Casper Excalibur G915'in WASD bölgesinde SGS'nin ölçtüğü maksimum sıcaklık 34,1 °C oldu. Aynı alanın ortalaması 32,7 °C ve kriteri 38 °C olarak verildi. Bu kayıt, oyuncunun hareket tuşlarına temas ettiği bölgeyi ayrı gösterir. Böylece üst orta kasanın sıcaklığıyla tuş alanının sıcaklığı birbirine karıştırılmaz.

Isı Ölçümündeki Oda Sıcaklığı Neden Belirtiliyor?

Casper Excalibur G915'in SGS yüzey ölçümleri 23 °C laboratuvar ortamında yapıldı. Ortam bilgisi, bilgisayarın hangi çevrede çalıştığını açıklar. Dört saatlik süreyle birlikte verildiğinde ölçüm koşulları somutlaşır. Kullanıcı yüzey sıcaklığını havada kalan bir rakam olarak değil, çalışma süresi ve çevresi tanımlanmış bir sonuç olarak görür.

Kasa Ortalama Sıcaklığı ile Maksimum Sıcaklığı Ne Anlatır?

Casper Excalibur G915'in üst orta yüzeyinde ortalama 43,5 °C, maksimum 46,1 °C kaydedildi. Ortalama ölçüm dönemi boyunca genel düzeyi, maksimum görülen en yüksek değeri gösterir. İki sayı aynı noktanın farklı özelliklerini açıklar. Bu ayrım, yük altındaki yüzey davranışını yalnızca tek bir an üzerinden değerlendirmemeyi sağlar.

Yüzey Sıcaklığı Oyuncu İçin Neden Ayrı Bir Bilgidir?

Casper Excalibur G915'in yüzey ölçümleri, kullanıcının temas ettiği kasa ve klavye alanlarını tanımlar. İç bileşen sensörleri başka noktaları ölçer. Oyuncu elinin değdiği alanı merak ettiğinde ilgili yüzey kaydına bakar. SGS'nin bölgeleri ayrı vermesi, bilgisayarın dış kullanım deneyimine ilişkin daha anlaşılır ve yerle eşleşen bilgi sunar.