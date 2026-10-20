Tesla Roadster'in üzerinden uçtu! Alef'in uçan otomobili dünyayı şaşırttı
ABD merkezli Alef Aeronautics, geliştirdiği elektrikli uçan otomobille Tesla Roadster ve Cybertruck'ın üzerinden geçerek dikkat çeken bir gösteriye imza attı. Şirket, elektrikli uçan otomobilin 1000'inci kayıtlı uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu. Tesla'ya rakip olarak gösterilen Alef Model A, 299 bin 999 dolarlık fiyatı ve 177 kilometrelik hedef uçuş menziliyle gündeme geldi.
ABD merkezli teknoloji şirketi Alef Aeronautics, elektrikli uçan otomobiliyle gerçekleştirdiği dikkat çekici gösterinin görüntülerini paylaştı. Park halindeki Tesla Roadster'ın üzerinden havalanarak geçen araç, otomotiv dünyasında yeni bir rekabetin gündeme gelmesine neden oldu. Alef, uçuşun şirketin 1000'inci kayıtlı uçuşu olduğunu açıkladı.
TESLA'NIN ÜZERİNDEN UÇTU!
Tesla'nın yeni nesil Roadster modelinin uçuş kabiliyetlerini sergilemesinin ardından Alef Aeronautics de kendi geliştirdiği uçan otomobille gövde gösterisi yaptı.
Şirket tarafından yayımlanan görüntülerde, elektrikli aracın dikey olarak havalandığı ve aralarında Tesla Roadster ile Cybertruck'ın da bulunduğu park halindeki araçların üzerinden geçerek yeniden yere indiği görüldü.
Gösteride kullanılan Roadster'ın Tesla'nın eski nesil modeli olduğu belirtilirken, Alef'in bu hamlesi yeni Roadster'ın tanıtımına yönelik dikkat çekici bir karşılık olarak değerlendirildi.
"11 YILDIR BU YARIŞTAYIZ"
Alef Aeronautics Üst Yöneticisi Jim Dukhovny, Tesla'nın uçan otomobil alanındaki çalışmalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Dukhovny, "Tesla'ya uçan otomobil yarışına hoş geldin diyoruz. Burada 11 yıldır yalnızdık." ifadelerini kullandı. Rekabetin sektörün gelişimine katkı sağlayacağını vurgulayan Dukhovny, büyük şirketlerin bu alana yönelmesinin yatırımcıların ilgisini artırabileceğine ve yeni düzenlemelerin hazırlanmasını hızlandırabileceğine işaret etti.
1000'İNCİ UÇUŞUNU GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİ DUYURDU
Alef Aeronautics, Tesla Roadster'ın üzerinden geçilen gösterinin şirketin kayıtlarına göre 1000'inci uçuş olduğunu bildirdi.
2015 yılında kurulan şirket, 2019'da ilk uçan otomobil prototipini geliştirdi. 2022 yılında ise dikey kalkış ve iniş yapabilmesi hedeflenen Model A'yı tanıttı.
Şirketin geliştirdiği sistem, geleneksel otomobillerden farklı olarak elektrikli itiş mekanizmasıyla aracın bulunduğu noktadan dikey şekilde havalanmasına imkân tanıyor.
ALEF İLE TESLA ARASINDAKİ FARK NE?
İki şirketin geliştirdiği teknolojiler farklı çalışma prensiplerine dayanıyor. Alef'in uçan otomobili, dağıtılmış elektrikli itiş sistemi sayesinde havalanıyor. Aracın gövdesi uçuş sırasında kanat işlevi görecek şekilde tasarlanırken, kabin yapısı da uçuş düzenine uyum sağlayacak biçimde geliştiriliyor. Tesla'nın yeni Roadster prototipinde ise kısa süreli havalanma ve manevra kabiliyeti için itici sistemlerden yararlanılıyor. Alef'in hedefi, karayolunda ilerleyebilen ve gerektiğinde dikey kalkış yaparak havada yol alabilen bir araç geliştirmek.
FİYATI 300 BİN DOLARA YAKLAŞIYOR
Alef Aeronautics'in Model A için açıkladığı başlangıç fiyatı 299 bin 999 dolar seviyesinde bulunuyor. Şirketin paylaştığı teknik hedeflere göre aracın karayolundaki menzili yaklaşık 354 kilometre, uçuş menzili ise 177 kilometreye ulaşabiliyor. Alef, 3 bin 600'ün üzerinde ön sipariş aldığını bildirirken, ilk araçların sınırlı sayıdaki müşteriye kontrollü test koşullarında teslim edilmesini hedefliyor.