ABD merkezli teknoloji şirketi Alef Aeronautics, elektrikli uçan otomobiliyle gerçekleştirdiği dikkat çekici gösterinin görüntülerini paylaştı. Park halindeki Tesla Roadster'ın üzerinden havalanarak geçen araç, otomotiv dünyasında yeni bir rekabetin gündeme gelmesine neden oldu. Alef, uçuşun şirketin 1000'inci kayıtlı uçuşu olduğunu açıkladı.

TESLA'NIN ÜZERİNDEN UÇTU!

Tesla'nın yeni nesil Roadster modelinin uçuş kabiliyetlerini sergilemesinin ardından Alef Aeronautics de kendi geliştirdiği uçan otomobille gövde gösterisi yaptı.

Şirket tarafından yayımlanan görüntülerde, elektrikli aracın dikey olarak havalandığı ve aralarında Tesla Roadster ile Cybertruck'ın da bulunduğu park halindeki araçların üzerinden geçerek yeniden yere indiği görüldü.

Gösteride kullanılan Roadster'ın Tesla'nın eski nesil modeli olduğu belirtilirken, Alef'in bu hamlesi yeni Roadster'ın tanıtımına yönelik dikkat çekici bir karşılık olarak değerlendirildi.