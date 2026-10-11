Türkiye bilim olimpiyatlarında rekor kırdı! Gençler 2026'da 78 madalya kazandı
Türkiye, 2026 yılında uluslararası bilim olimpiyatlarında tarihinin en yüksek madalya sayısına ulaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gençlerin bu yıl 78 madalya kazandığını açıkladı. Bilgisayar, astronomi ve astrofizik alanlarındaki dereceler dikkat çekti.
Türkiye'nin genç bilim insanları, uluslararası olimpiyatlarda elde ettikleri derecelerle adlarından söz ettirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2026'nın Türkiye açısından bilim olimpiyatlarında rekor yılı olduğunu duyurdu. TÜBİTAK tarafından desteklenen öğrenciler, yıl boyunca katıldıkları uluslararası organizasyonlarda toplam 78 madalya kazandı.
ULUSLARARASI BİLİM OLİMPİYATLARINDA 78 MADALYA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin bilim olimpiyatlarındaki performansına ilişkin bilgi verdi. Türkiye'nin uluslararası organizasyonlara ilk kez 1978 yılında katıldığını hatırlatan Kacır, o yıl bronz madalya kazanıldığını anımsattı.
2026 yılının madalya sayısı bakımından tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Kacır, şu ifadeleri kullandı:
"2026, uluslararası bilim olimpiyatlarında tarihimizde en fazla madalya kazandığımız yıl oldu. Bu yıl 78 madalya kazanan gençlerimiz gururumuz oldu."
TÜBİTAK tarafından desteklenen öğrencilerin farklı bilim dallarında elde ettiği dereceler, yıl boyunca düzenlenen uluslararası yarışmalarda Türkiye'nin kazandığı madalyalara katkı sağladı.
GENÇLERDEN BİLGİSAYAR OLİMPİYATLARINDA ÖNEMLİ DERECELER
Türkiye'yi uluslararası alanda temsil eden öğrenciler, bilgisayar olimpiyatlarında da kürsüye çıktı. Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 33. Balkan Bilgisayar Olimpiyatı'nda Türk öğrenciler toplam 4 madalya kazandı.
Yarışmada 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde eden öğrenciler, bilgisayar alanındaki başarılarıyla öne çıktı. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da gerçekleştirilen 19. Genç Balkan Bilgisayar Olimpiyatı'nda ise Türkiye'ye 1 gümüş ve 3 bronz madalya geldi. İki organizasyonda kazanılan madalyalar, öğrencilerin uluslararası düzeydeki bilgi ve becerilerini ortaya koydu.