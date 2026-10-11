Astronomi olimpiyatında iki gümüş ve iki bronz madalya kazanıldı. (X) ASTRONOMİ VE ASTROFİZİK OLİMPİYATLARINDA TÜRKİYE'YE MADALYA Türk öğrencilerin başarıları bilgisayar olimpiyatlarıyla sınırlı kalmadı. Vietnam'ın Hanoi kentinde düzenlenen 19. Uluslararası Astronomi ve Astrofizik Olimpiyatı'nda da Türkiye önemli dereceler elde etti. Organizasyonda öğrenciler 2 gümüş ve 2 bronz madalyanın yanı sıra 1 mansiyon ödülü kazandı. Böylece gençler, astronomi ve astrofizik alanında da Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Türkiye, 2026'da bilim olimpiyatlarında tarihinin en yüksek madalya sayısına ulaştı. (A Haber) ULUSLARARASI YARIŞMALARDA KAZANILAN MADALYALAR Mehmet Fatih Kacır'ın paylaştığı bilgilere göre, son haftalarda düzenlenen üç uluslararası organizasyonda Türk öğrencilerin elde ettiği dereceler şöyle sıralandı: Yarışma Düzenlendiği şehir Altın Gümüş Bronz Mansiyon 33. Balkan Bilgisayar Olimpiyatı Tiran, Arnavutluk 2 1 1 — 19. Genç Balkan Bilgisayar Olimpiyatı Saraybosna, Bosna Hersek — 1 3 — 19. Uluslararası Astronomi ve Astrofizik Olimpiyatı Hanoi, Vietnam — 2 2 1 Bu üç organizasyonda öğrenciler toplam 12 madalya ve 1 mansiyon elde etti. Söz konusu sonuçlar, 2026 yılında uluslararası bilim olimpiyatlarında ulaşılan 78 madalyalık toplamın tamamını değil, açıklamada belirtilen yarışmalardaki başarıları kapsıyor.