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Türkiye bilim olimpiyatlarında rekor kırdı! Gençler 2026'da 78 madalya kazandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye bilim olimpiyatlarında rekor kırdı! Gençler 2026'da 78 madalya kazandı

Türkiye, 2026 yılında uluslararası bilim olimpiyatlarında tarihinin en yüksek madalya sayısına ulaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gençlerin bu yıl 78 madalya kazandığını açıkladı. Bilgisayar, astronomi ve astrofizik alanlarındaki dereceler dikkat çekti.

Türkiye'nin genç bilim insanları, uluslararası olimpiyatlarda elde ettikleri derecelerle adlarından söz ettirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2026'nın Türkiye açısından bilim olimpiyatlarında rekor yılı olduğunu duyurdu. TÜBİTAK tarafından desteklenen öğrenciler, yıl boyunca katıldıkları uluslararası organizasyonlarda toplam 78 madalya kazandı.

Türkiye, bilim olimpiyatlarında 78 madalyayla rekor kırdı. (A Haber Grafik Ekibi)Türkiye, bilim olimpiyatlarında 78 madalyayla rekor kırdı. (A Haber Grafik Ekibi)

ULUSLARARASI BİLİM OLİMPİYATLARINDA 78 MADALYA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin bilim olimpiyatlarındaki performansına ilişkin bilgi verdi. Türkiye'nin uluslararası organizasyonlara ilk kez 1978 yılında katıldığını hatırlatan Kacır, o yıl bronz madalya kazanıldığını anımsattı.

2026 yılının madalya sayısı bakımından tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"2026, uluslararası bilim olimpiyatlarında tarihimizde en fazla madalya kazandığımız yıl oldu. Bu yıl 78 madalya kazanan gençlerimiz gururumuz oldu."

TÜBİTAK tarafından desteklenen öğrencilerin farklı bilim dallarında elde ettiği dereceler, yıl boyunca düzenlenen uluslararası yarışmalarda Türkiye'nin kazandığı madalyalara katkı sağladı.

Türk öğrenciler, Balkan Bilgisayar Olimpiyatı'nda dört madalya kazandı. (AA)Türk öğrenciler, Balkan Bilgisayar Olimpiyatı'nda dört madalya kazandı. (AA)

GENÇLERDEN BİLGİSAYAR OLİMPİYATLARINDA ÖNEMLİ DERECELER

Türkiye'yi uluslararası alanda temsil eden öğrenciler, bilgisayar olimpiyatlarında da kürsüye çıktı. Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 33. Balkan Bilgisayar Olimpiyatı'nda Türk öğrenciler toplam 4 madalya kazandı.

Yarışmada 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde eden öğrenciler, bilgisayar alanındaki başarılarıyla öne çıktı. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da gerçekleştirilen 19. Genç Balkan Bilgisayar Olimpiyatı'nda ise Türkiye'ye 1 gümüş ve 3 bronz madalya geldi. İki organizasyonda kazanılan madalyalar, öğrencilerin uluslararası düzeydeki bilgi ve becerilerini ortaya koydu.

Astronomi olimpiyatında iki gümüş ve iki bronz madalya kazanıldı. (X)Astronomi olimpiyatında iki gümüş ve iki bronz madalya kazanıldı. (X)

ASTRONOMİ VE ASTROFİZİK OLİMPİYATLARINDA TÜRKİYE'YE MADALYA

Türk öğrencilerin başarıları bilgisayar olimpiyatlarıyla sınırlı kalmadı. Vietnam'ın Hanoi kentinde düzenlenen 19. Uluslararası Astronomi ve Astrofizik Olimpiyatı'nda da Türkiye önemli dereceler elde etti.

Organizasyonda öğrenciler 2 gümüş ve 2 bronz madalyanın yanı sıra 1 mansiyon ödülü kazandı. Böylece gençler, astronomi ve astrofizik alanında da Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Türkiye, 2026'da bilim olimpiyatlarında tarihinin en yüksek madalya sayısına ulaştı. (A Haber)Türkiye, 2026'da bilim olimpiyatlarında tarihinin en yüksek madalya sayısına ulaştı. (A Haber)

ULUSLARARASI YARIŞMALARDA KAZANILAN MADALYALAR

Mehmet Fatih Kacır'ın paylaştığı bilgilere göre, son haftalarda düzenlenen üç uluslararası organizasyonda Türk öğrencilerin elde ettiği dereceler şöyle sıralandı:

Yarışma

Düzenlendiği şehir

Altın

Gümüş

Bronz

Mansiyon

33. Balkan Bilgisayar Olimpiyatı

Tiran, Arnavutluk

2

1

1

19. Genç Balkan Bilgisayar Olimpiyatı

Saraybosna, Bosna Hersek

1

3

19. Uluslararası Astronomi ve Astrofizik Olimpiyatı

Hanoi, Vietnam

2

2

1

Bu üç organizasyonda öğrenciler toplam 12 madalya ve 1 mansiyon elde etti. Söz konusu sonuçlar, 2026 yılında uluslararası bilim olimpiyatlarında ulaşılan 78 madalyalık toplamın tamamını değil, açıklamada belirtilen yarışmalardaki başarıları kapsıyor.

Kacır, uluslararası yarışmalarda başarı gösteren gençleri tebrik etti. (AA)Kacır, uluslararası yarışmalarda başarı gösteren gençleri tebrik etti. (AA)

BAKAN KACIR'DAN ÖĞRENCİLERE TEBRİK MESAJI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uluslararası bilim olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil eden öğrencilerin başarılarına dikkat çekti. TÜBİTAK desteğiyle yarışmalara katılan gençlerin farklı alanlarda kazandığı derecelerin önemini vurgulayan Kacır, Türk bayrağını uluslararası organizasyonlarda dalgalandıran öğrencileri tebrik etti.

2026 yılında ulaşılan 78 madalyalık rekor, Türkiye'nin uluslararası bilim olimpiyatlarındaki sonuçları açısından dikkat çeken bir gelişme oldu.

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