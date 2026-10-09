Bir bilgisayar modelinin tüm yapılandırmaları test edilir mi?

Bir bilgisayar modeline ait test raporu, o modelin bütün yapılandırmalarının test edildiği anlamına gelmez. Sonucun kapsamını, raporda belirtilen numune ve donanım listesi belirler. Casper Excalibur G915 gibi farklı bileşen seçenekleri sunan bir modelde, incelenen cihazla satın alınacak ürünün yapılandırmasını eşleştirmek gerekir. İşlemci, ekran kartı, bellek ve depolama farklılıkları, aynı model adı altında farklı performans beklentileri doğurabilir. Bu nedenle bir incelemedeki puan, aynı ailedeki her bilgisayara doğrudan aktarılmamalıdır.

MODEL AİLESİ İLE SEÇİLEN DONANIMIN AYRILMASI

Bir ürün ailesi tasarım ve kullanım yönelimini tanımlar; konfigürasyon ise satın alınan cihazın bileşenlerini belirtir. G915 ürün sayfasındaki özelleştirme yaklaşımı, aynı ad altında farklı ihtiyaçlara yönelik seçim yapılabildiğini gösterir. İşlemci ve grafik birimi seçenekleri değerlendirilirken bellek, depolama ve ekran da aynı satın alma listesinin parçalarıdır. Dolayısıyla iki ilanın başlığında aynı modelin yazması, içeriklerinin bire bir eşit olduğunu göstermez.

Konfigürasyon karşılaştırmasında yalnızca işlemci adına bakmak yeterli değildir. Aynı işlemciye sahip iki seçenekte ekran kartı, RAM kapasitesi veya SSD farklı olabilir. Bu bileşenlerin kullanım deneyimine katkısı, çalıştırılan uygulamaya göre değişir. Daha yüksek bir bellek kapasitesi her işlemde aynı oranda hız artışı anlamına gelmez; önemli olan, seçilen donanımın yapılacak işin ihtiyaçlarını karşılamasıdır.

TEST RAPORUNUN KAPSADIĞI YAPILANDIRMA

Casper Excalibur G915 SGS performans bulguları, 19 Ağustos 2026 tarihli TR_20261153_2 raporuna dayanır. SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.Ş. tarafından incelenen G915.356H-EX70A-C numunesinin seri numarası CASPERSKU66680OO92'dir. Donanımında Core Ultra 7 356H, RTX 5070 Laptop GPU, 64 GB DDR5, 2 TB SSD ve 165 Hz ekran yer alır. Beş değerlendirme başlığının genel sonucu Conformed olarak kaydedilmiştir; rapor bu cihazı ve açıklanan koşulları kapsar.

Bu raporda açıklanan sonuçlar, test edilen yapılandırmaya aittir. Başka bir işlemci, ekran kartı veya bellek seçeneğinin de aynı değerlendirmeden geçtiğini söylemek için o seçeneği kapsayan kayıt gerekir. Tek bir numunenin sonucu, ürün ailesindeki bütün donanım kombinasyonlarının ayrı ayrı test edildiğini göstermez. Alıcının kontrol etmesi gereken nokta, rapordaki ürün kodu ve bileşenlerin seçtiği cihazla ne ölçüde örtüştüğüdür.

AR-GE VE SGS KAYITLARININ KAPSAMI

Casper'ın şirket içi Ar-Ge değerlendirmesi ile SGS raporu ayrı ölçüm kayıtlarıdır. Birindeki puanı diğerinin yerine kullanmak veya iki sonuç arasındaki farkı doğrudan donanıma bağlamak yerine, her kaydı kendi numunesi ve kapsamıyla okumak gerekir.

SATIN ALINACAK CİHAZLA TEST NUMUNESİNİ EŞLEŞTİRMEK

Karşılaştırılacak bilgi Kontrolün amacı Tam ürün kodu Test numunesi ile satıştaki seçeneği ayırt etmek İşlemci ve ekran kartı Temel işlem ve grafik donanımını eşleştirmek RAM ve SSD Bellek ve depolama yapılandırmasındaki farkları görmek Ekran ve işletim sistemi Satın alınacak ürünün diğer seçeneklerini tamamlamak

FİYAT KARŞILAŞTIRMASINI DOĞRU ÜRÜN KODUYLA YAPMAK

Alışveriş sırasında ilk adım, ilanlardaki bileşen listesini aynı sırayla karşılaştırmaktır. İşlemci, ekran kartı, RAM, SSD, ekran ve işletim sistemi seçeneği ayrı ayrı görüldüğünde fiyat farkının hangi tercihlerle ilişkili olabileceği anlaşılır. G915'in kişiselleştirilebilir yapısı bu kontrolü özellikle anlamlı kılar. Aynı aile adını görmek, listeyi inceleme adımını ortadan kaldırmaz.

Sonrasında testteki yazılımla kendi kullanım amacı eşleştirilebilir. Bir üretkenlik puanı ofis işlerini değerlendirme çerçevesine katkı verir; oyun beklentisi için oyun adı ve görüntü ayarları gerekir. Alıcı açısından amaç, internetteki tek bir rakamı yakalamak değil, benzer koşullarda anlamlı bir karşılaştırma kurmaktır. Böyle bir yaklaşım, yapılandırma değişikliğini performans sorunu sanma ihtimalini azaltan daha dikkatli bir okuma sunar.

BEKLENTİYİ MODEL ADINA DEĞİL YAPILANDIRMAYA BAĞLAMAK

Bir modelin tüm yapılandırmalarının test edilip edilmediği, yalnızca model adına veya tek bir performans puanına bakılarak anlaşılamaz. Yayımlanan raporda hangi ürün kodunun ve bileşenlerin yer aldığına bakılmalıdır. Satın alma kararında bu bilgiler seçilen cihazın donanımıyla eşleştirildiğinde, hem fiyat farklarını hem de performans beklentisini daha doğru değerlendirmek mümkün olur.

KONFİGÜRASYON KARŞILAŞTIRMASINA İLİŞKİN SORULAR

Aynı modelin farklı yapılandırmaları aynı performansı verir mi?

Aynı model adı, bütün bileşenlerin aynı olduğunu göstermez. İşlemci, ekran kartı, bellek ve depolama seçenekleri değiştiğinde performans da yapılan işe göre farklılaşabilir. Bu nedenle bir yapılandırmada elde edilen test sonucu, diğer seçenekler için kesin bir değer olarak kullanılmamalıdır. Karşılaştırmaya tam ürün kodu ve donanım listesiyle başlanmalıdır.

İncelemedeki RAM miktarı satın alacağım cihazdan farklıysa neye bakmalıyım?

İncelemenin hangi bellek yapılandırmasıyla gerçekleştirildiği başlangıç bilgisi olur. Ardından satın alınacak ürünün tam donanım listesiyle eşleştirme yapılır. SGS'nin Excalibur G915 kaydında 64 GB DDR5 bellek bulunur. Farklı bellek seçeneği olan bir ürüne aynı skorun kesin olarak aktarılması yerine, raporun hangi sistemi ölçtüğünü koruyan bir beklenti oluşturulur.

Tek bir SGS raporu bütün Excalibur G915 seçeneklerini kapsar mı?

Raporda belirtilen numune ve yapılandırma esas alınır. İncelenen G915 kaydının bulunması, aynı ailedeki her işlemci, ekran kartı veya bellek kombinasyonunun ayrı ayrı test edildiğini göstermez. Başka bir seçeneğin kapsamda olduğunu söylemek için raporda açıkça belirtilmesi veya o yapılandırmaya ait ayrı bir test kaydının bulunması gerekir.

Testteki donanımla satın alacağım cihazı nasıl karşılaştırmalıyım?

Önce ürün kodunu, ardından işlemci, ekran kartı, RAM ve SSD bilgilerini eşleştirin. Ekran ve işletim sistemi seçeneklerini de kontrol edin. Farklılık varsa test puanını seçtiğiniz cihaz için kesin sonuç olarak kabul etmeyin. Raporun hangi donanımı incelediğini bilmek, beklentinizi kullanım amacınıza göre belirlemenizi kolaylaştırır.

Ürün ilanında yalnızca model adı yazıyorsa hangi bilgileri istemeliyim?

Tam ürün kodu, işlemci, ekran kartı, bellek, depolama, ekran ve işletim sistemi seçeneği alışveriş karşılaştırmasını somutlaştırır. Özelleştirilebilir bilgisayarlarda bu liste özellikle faydalıdır. Bilgiler tamamlandığında fiyatı başka bir ilanla karşılaştırmak ve yayımlanan test numunesine ne kadar benzediğini görmek mümkün olur; yalnızca aile adına dayalı belirsizlik azalır.