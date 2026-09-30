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TEKNOFEST Güneydoğu başladı! 4 gün boyunca Şanlıurfa’da teknoloji şöleni

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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TEKNOFEST Güneydoğu başladı! 4 gün boyunca Şanlıurfa’da teknoloji şöleni

TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda başladı. 4 Ekim’e kadar sürecek festivalde SOLOTÜRK, Türk Yıldızları ve milli hava araçlarının gösterileri yapılacak. Teknoloji yarışmaları, bilim şovları, atölyeler ve deneyim alanları da ziyaretçileri bekliyor.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu yıl Güneydoğu Anadolu Bölgesinde teknoloji meraklılarını ağırlıyor. Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda başlayan TEKNOFEST Güneydoğu, 4 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ yürütücülüğünde düzenlenen festivalde teknoloji yarışmalarından hava gösterilerine kadar çok sayıda etkinlik bulunuyor.

TEKNOFEST GÜNEYDOĞU'DA KAPILARINI AÇTI! ŞANLIURFA'DA TEKNOLOJİ RÜZGARI

TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa’da ziyaretçilere kapılarını açtı. (A Haber Grafik Ekibi)TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa’da ziyaretçilere kapılarını açtı. (A Haber Grafik Ekibi)

TEKNOFEST GÜNEYDOĞU'DA HANGİ ETKİNLİKLER VAR?

Festival alanında yalnızca hava gösterileri düzenlenmiyor. Her yaştan ziyaretçiye yönelik farklı deneyim alanları da oluşturuldu. Festival programında yer alan başlıca bölümler şöyle:

  • Sergiler
  • Deneyim alanları
  • Teknoloji yarışmaları
  • Etkinlik alanları
  • Eğitici atölyeler
  • Planetaryum
  • Bilim şovları
  • TEKNOFEST Zaman Tüneli
  • Milli hava, kara ve deniz araçları sergileri
  • Simülasyon deneyimleri
  • Fuar etkinlikleri
  • Konserler ve sahne gösterileri
  • Öğrencilere özel ilk uçuş etkinlikleri

Sergi alanında Bayraktar Kızılelma, KAAN, Bayraktar TB3, HÜRJET, Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB2, ANKA, GÖKBEY, ATAK ve K2 gibi araç ve sistemler ziyaretçilere sunulacak.

Festivalde hava gösterileri ve teknoloji yarışmaları düzenleniyor. (A Haber Foto Arşivi)Festivalde hava gösterileri ve teknoloji yarışmaları düzenleniyor. (A Haber Foto Arşivi)

TEKNOLOJİ YARIŞMALARINDA HANGİ KATEGORİLER VAR?

TEKNOFEST Güneydoğu'nda teknoloji yarışmaları da festivalin önemli bölümlerinden biri olacak. Yarışma programında tarım teknolojileri, yapay zeka, insansız hava araçları ve finansal teknolojiler gibi farklı alanlar bulunuyor. Yarışmalar arasında şunlar yer alıyor:

  • Tarım Teknolojileri Yarışması
  • Bağımlılıkla Mücadelede Teknolojik Uygulamalar Yarışması
  • Onkolojide 3T Yarışması
  • Çelik Kubbe Hava Savunma Sistemleri Yarışması
  • TEKNOFEST Robolig Yarışması
  • Finansal Teknolojiler Yarışması
  • Hareketli Uydu Terminali Yarışması
  • TEKNOFEST Yapay Zeka Film Yarışması
  • Medeniyet Teknolojileri Yarışması
  • ISIF
  • TEKNOFEST Mimari ve Görsel Tasarım Yarışması
  • World Drone Cup
  • TEKNOFEST Drone Şampiyonası
  • TEKNOFEST Güneydoğu

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları festivalde gösteri uçuşu yapacak. (A Haber Foto Arşivi)SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları festivalde gösteri uçuşu yapacak. (A Haber Foto Arşivi)

TEKNOFEST ŞANLIURFA'DA HAVA GÖSTERİLERİ SAAT KAÇTA?

Festival kapsamında her gün hava gösterileri ve sahne etkinlikleri düzenlenecek. Paylaşılan programa göre etkinlikler gün içinde sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar devam edecek. 30 Eylül Çarşamba günü program, 09.30-10.00 arasındaki sahne hazırlığı ve video gösterimleriyle başlayacak. Ardından T-70 paraşüt atlayışı, Bayraktar AKINCI gösteri uçuşu, paramotor gösterisi, bilim şovu ve bayrakla selamlama uçuşu yapılacak.

Günün ilerleyen saatlerinde ATAK pasaj geçişi, Jandarma Çelik Kanatlar gösterisi, Bayraktar TB3, T-129 ATAK, NF-5 Türk Yıldızları ve Bayraktar TB2 gösteri uçuşları gerçekleştirilecek. F-16 SOLOTÜRK gösterisi de programda yer alıyor. Akşam bölümünde ise Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa, tiyatro gösterisi ve NSosyal Nód Bilgi Yarışması ziyaretçilerle buluşacak.

Festival alanına ulaşım için kent merkezinden otobüs seferleri düzenleniyor. (A Haber Foto Arşivi)Festival alanına ulaşım için kent merkezinden otobüs seferleri düzenleniyor. (A Haber Foto Arşivi)

TEKNOFEST GÜNEYDOĞU'YA NASIL GİDİLİR?

TEKNOFEST Güneydoğu'nun ana etkinlik alanı Şanlıurfa GAP Havalimanı olacak. Festival nedeniyle kent merkezinden havalimanına ulaşım için toplu taşıma seferleri artırılacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından festival süresince belirlenen yedi farklı noktadan etkinlik alanına otobüs seferleri düzenlenecek.

Festival alanına otobüslerin hareket edeceği noktalar şöyle:

  • Akabe
  • Toplama Merkezi
  • Eyyübiye Hastanesi
  • Mehmet Hafız Bulvarı
  • Osmanbey
  • Seyrantepe
  • Yenice

Ulaşım organizasyonunda 100 otobüs aktif olarak görev yapacak. Ayrıca 15 otobüs yedek olarak bekletilecek. Böylece festival ulaşımı için toplam 115 araç görevlendirilecek.

TEKNOFEST’e giriş ücretsiz olurken çevrim içi kayıt şartı bulunuyor. (A Haber Foto Arşivi)TEKNOFEST’e giriş ücretsiz olurken çevrim içi kayıt şartı bulunuyor. (A Haber Foto Arşivi)

TEKNOFEST GÜNEYDOĞU'YA GİRİŞ ÜCRETSİZ Mİ, KAYIT GEREKİYOR MU?

TEKNOFEST Güneydoğu'ya giriş ücretsiz olacak. Ancak festivale katılmak isteyen ziyaretçilerin etkinlik öncesinde çevrim içi kayıt yaptırması gerekiyor. Kayıt işlemi her ziyaretçi için ayrı ayrı yapılacak. 7 yaşından küçük çocuklar için ise kayıt şartı bulunmuyor.

Resmi TEKNOFEST duyurusunda festival alanındaki ziyaretçi giriş ve çıkış saatleri 09.00-20.00 olarak açıklandı. Festival alanında yoğunluk oluşmaması için ziyaretçilerin kayıt işlemlerini önceden tamamlaması ve ulaşımda toplu taşıma seçeneklerini değerlendirmesi bekleniyor.

Festivalde bilim şovları ve eğitici atölyeler de düzenleniyor.Festivalde bilim şovları ve eğitici atölyeler de düzenleniyor.

30 EYLÜL ETKİNLİK PROGRAMI

Saat
Etkinlik
09.30-10.00
Sahne Hazırlık ve Video Gösterimleri
10.10-10.20
T-70 Paraşüt Atlayışı
10.30-11.20
BAYRAKTAR AKINCI Gösteri Uçuşu
11.25-11.45
Paramotor Gösteri Uçuşu
11.20-11.50
Bilim Şov
11.50-12.00
S-70 Bayrakla Selamlama Uçuşu
12.10-12.15
S-70/CH47/ATAK Pasaj Geçişi
12.20-12.40
S-70 Jandarma Çelik Kanatlar Gösteri Uçuşu
12.45-13.15
BAYRAKTAR TB3 Gösteri Uçuşu
12.55-13.05
SH-70 Fastrope Gösterisi
13.25-13.40
T-129 (ATAK) Gösteri Uçuşu
14.00-15.00
Açılış Seremonisi
15.10-15.30
NF-5 Türk Yıldızları Gösteri Uçuşu
15.35-16.20
BAYKAR TB2 AI Gösteri Uçuşu
15.45-16.00
S-70/CH47 Komando Harekatı
16.00-16.30
Hürjet ve Kaan Müzikali
16.30-16.55
F-16 (SOLOTÜRK) Gösteri Uçuşu
17.05-17.15
SH-70 Paraşüt Atlayışı
17.25-17.30
T-70 Gösteri Uçuşu
17.30-18.00
Bilim Şov
18.00-18.50
Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa
19.00-19.30
T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tiyatrosu "İlk Işık'tan Geleceğe"
19.30-20.15
NSosyal Nód Bilgi Yarışması

Festival alanında 14 kategoride teknoloji yarışmaları yapılıyor.Festival alanında 14 kategoride teknoloji yarışmaları yapılıyor.

1 EKİM ETKİNLİK PROGRAMI

Saat
Etkinlik
09.30-10.00
Sahne Hazırlık ve Video Gösterimleri
10.10-10.20
T-70 Paraşüt Atlayışı
10.30-10.35
S-70/CH47/ATAK Pasaj Geçişi
10.40-11.10
BAYRAKTAR TB3 Gösteri Uçuşu
10.50-11.00
SH-70 Fastrope Gösterisi
11.05-11.25
Paramotor Gösteri Uçuşu
11.00-11.30
Bilim Şov
11.50-12.00
S-70 Bayrakla Selamlama Uçuşu
12.00-12.30
Hürjet ve Kaan Müzikali
12.30-13.30
2'nci Ordu Bölge Komutanlığı Bando Gösterisi
13.45-14.00
T-129 (ATAK) Gösteri Uçuşu
14.00-14.50
Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa
15.00-15.35
BAYKAR TB2 AI Gösteri Uçuşu
15.15-15.30
S-70/CH47 Komando Harekatı
15.35-15.55
S-70 Jandarma Çelik Kanatlar Gösteri Uçuşu
16.00-16.25
BAYRAKTAR AKINCI Gösteri Uçuşu
16.30-16.50
NF-5 Türk Yıldızları Gösteri Uçuşu
17.05-17.15
SH-70 Paraşüt Atlayışı
17.20-17.30
T-70 Gösteri Uçuşu
17.30-18.00
Bilim Şov
17.30-18.00
NSosyal Nód Bilgi Yarışması
19.30-21.00
Semicenk Konseri

TEKNOFEST ziyaretçileri planetaryum ve simülasyon alanlarını deneyimleyebilecek.TEKNOFEST ziyaretçileri planetaryum ve simülasyon alanlarını deneyimleyebilecek.

2 EKİM ETKİNLİK PROGRAMI

Saat
Etkinlik
09.30-10.00
Sahne Hazırlık ve Video Gösterimleri
10.10-10.20
T-70 Paraşüt Atlayışı
10.30-10.35
S-70/CH47/ATAK Pasaj Geçişi
10.35-11.10
BAYRAKTAR TB3 Gösteri Uçuşu
10.50-11.00
SH-70 Fastrope Gösterisi
11.10-11.30
Paramotor Gösteri Uçuşu
11.00-11.30
Hürjet ve Kaan Müzikali
11.40-11.50
S-70 Bayrakla Selamlama Uçuşu
11.50-12.20
Bilim Şov
12.20-13.10
Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa
13.10-13.45
Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Gösteri Topluluğu
13.45-14.00
T-129 (ATAK) Gösteri Uçuşu
14.35-14.50
BAYKAR TB2 AI Gösteri Uçuşu
14.35-15.30
S-70/CH47 Komando Harekatı
15.00-15.20
S-70 Jandarma Çelik Kanatlar Gösteri Uçuşu
15.30-16.10
BAYRAKTAR AKINCI Gösteri Uçuşu
16.30-16.55
F-16 (SOLOTÜRK) Gösteri Uçuşu
17.05-17.15
SH-70 Paraşüt Atlayışı
17.25-17.35
T-70 Gösteri Uçuşu
17.45-18.15
Bilim Şov
18.15-19.00
NSosyal Nód Bilgi Yarışması
19.30-20.15
Ceza Konseri

Şanlıurfa’daki festivalde çocuklara yönelik bilim etkinlikleri düzenleniyor.Şanlıurfa’daki festivalde çocuklara yönelik bilim etkinlikleri düzenleniyor.

3 EKİM ETKİNLİK PROGRAMI

Saat
Etkinlik
09.30-10.00
Sahne Hazırlık ve Video Gösterimleri
10.10-10.20
T-70 Paraşüt Atlayışı
10.30-11.20
BAYRAKTAR AKINCI Gösteri Uçuşu
11.20-11.50
Bilim Şov
11.30-11.40
S-70 Bayrakla Selamlama Uçuşu
11.50-11.55
S-70/CH47/ATAK Pasaj Geçişi
12.00-12.20
S-70 Jandarma Çelik Kanatlar Gösteri Uçuşu
12.45-12.55
BAYRAKTAR TB3 Gösteri Uçuşu
12.45-12.55
SH-70 Fastrope Gösterisi
13.00-13.20
Hürjet ve Kaan Müzikali
13.10-13.30
NF-5 Türk Yıldızları Gösteri Uçuşu
13.45-14.00
T-129 (ATAK) Gösteri Uçuşu
14.15-14.30
BAYKAR TB2 AI Gösteri Uçuşu
14.15-14.30
S-70/CH47 Komando Harekatı
14.50-15.00
SH-70 Paraşüt Atlayışı
15.15-15.35
AKSUNGUR Gösteri Uçuşu
15.45-15.55
T-70 Gösteri Uçuşu
18.00-18.45
NSosyal Nód Bilgi Yarışması
18.45-19.15
Bilim Şov
19.15-20.00
Sahne Senin

Festivalin son gününde kapanış seremonisi ve ödül töreni yapılacak.Festivalin son gününde kapanış seremonisi ve ödül töreni yapılacak.

4 EKİM ETKİNLİK PROGRAMI

Saat
Etkinlik
09.30-10.00
Sahne Hazırlık ve Video Gösterimleri
10.00-10.30
Bilim Şov
10.30-11.00
Hürjet ve Kaan Müzikali
12.30-13.00
BAYRAKTAR AKINCI Gösteri Uçuşu
12.45-12.55
AKSUNGUR Gösteri Uçuşu
13.00-13.20
S-70 Selamlama Uçuşu
13.15-13.20
S-70/CH47/ATAK Pasaj Geçişi
13.40-13.50
BAYRAKTAR TB3 Gösteri Uçuşu
13.40-13.50
SH-70 Fastrope Gösterisi
14.00-14.20
S-70 Jandarma Çelik Kanatlar Gösteri Uçuşu
14.30-14.50
NF-5 Türk Yıldızları Gösteri Uçuşu
15.05-15.20
BAYKAR TB2 AI Gösteri Uçuşu
15.05-15.20
S-70/CH47 Komando Harekatı
15.25-15.35
SH-70 Paraşüt Atlayışı
15.40-15.50
T-70 Gösteri Uçuşu
15.55-16.10
T-129 Gösteri Uçuşu
16.20-16.45
F-16 (SOLOTÜRK) Gösteri Uçuşu
16.45-17.15
Bilim Şov
17.15-18.00
NSosyal Nód Bilgi Yarışması
18.00-19.30
Kapanış Seremonisi & Ödül Töreni

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