TEKNOFEST Güneydoğu başladı! 4 gün boyunca Şanlıurfa’da teknoloji şöleni
TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda başladı. 4 Ekim’e kadar sürecek festivalde SOLOTÜRK, Türk Yıldızları ve milli hava araçlarının gösterileri yapılacak. Teknoloji yarışmaları, bilim şovları, atölyeler ve deneyim alanları da ziyaretçileri bekliyor.
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu yıl Güneydoğu Anadolu Bölgesinde teknoloji meraklılarını ağırlıyor. Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda başlayan TEKNOFEST Güneydoğu, 4 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ yürütücülüğünde düzenlenen festivalde teknoloji yarışmalarından hava gösterilerine kadar çok sayıda etkinlik bulunuyor.
TEKNOFEST GÜNEYDOĞU'DA HANGİ ETKİNLİKLER VAR?
Festival alanında yalnızca hava gösterileri düzenlenmiyor. Her yaştan ziyaretçiye yönelik farklı deneyim alanları da oluşturuldu. Festival programında yer alan başlıca bölümler şöyle:
- Sergiler
- Deneyim alanları
- Teknoloji yarışmaları
- Etkinlik alanları
- Eğitici atölyeler
- Planetaryum
- Bilim şovları
- TEKNOFEST Zaman Tüneli
- Milli hava, kara ve deniz araçları sergileri
- Simülasyon deneyimleri
- Fuar etkinlikleri
- Konserler ve sahne gösterileri
- Öğrencilere özel ilk uçuş etkinlikleri
Sergi alanında Bayraktar Kızılelma, KAAN, Bayraktar TB3, HÜRJET, Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB2, ANKA, GÖKBEY, ATAK ve K2 gibi araç ve sistemler ziyaretçilere sunulacak.
TEKNOLOJİ YARIŞMALARINDA HANGİ KATEGORİLER VAR?
TEKNOFEST Güneydoğu'nda teknoloji yarışmaları da festivalin önemli bölümlerinden biri olacak. Yarışma programında tarım teknolojileri, yapay zeka, insansız hava araçları ve finansal teknolojiler gibi farklı alanlar bulunuyor. Yarışmalar arasında şunlar yer alıyor:
- Tarım Teknolojileri Yarışması
- Bağımlılıkla Mücadelede Teknolojik Uygulamalar Yarışması
- Onkolojide 3T Yarışması
- Çelik Kubbe Hava Savunma Sistemleri Yarışması
- TEKNOFEST Robolig Yarışması
- Finansal Teknolojiler Yarışması
- Hareketli Uydu Terminali Yarışması
- TEKNOFEST Yapay Zeka Film Yarışması
- Medeniyet Teknolojileri Yarışması
- ISIF
- TEKNOFEST Mimari ve Görsel Tasarım Yarışması
- World Drone Cup
- TEKNOFEST Drone Şampiyonası
- TEKNOFEST Güneydoğu