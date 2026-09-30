SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları festivalde gösteri uçuşu yapacak. (A Haber Foto Arşivi)

TEKNOFEST ŞANLIURFA'DA HAVA GÖSTERİLERİ SAAT KAÇTA?

Festival kapsamında her gün hava gösterileri ve sahne etkinlikleri düzenlenecek. Paylaşılan programa göre etkinlikler gün içinde sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar devam edecek. 30 Eylül Çarşamba günü program, 09.30-10.00 arasındaki sahne hazırlığı ve video gösterimleriyle başlayacak. Ardından T-70 paraşüt atlayışı, Bayraktar AKINCI gösteri uçuşu, paramotor gösterisi, bilim şovu ve bayrakla selamlama uçuşu yapılacak.

Günün ilerleyen saatlerinde ATAK pasaj geçişi, Jandarma Çelik Kanatlar gösterisi, Bayraktar TB3, T-129 ATAK, NF-5 Türk Yıldızları ve Bayraktar TB2 gösteri uçuşları gerçekleştirilecek. F-16 SOLOTÜRK gösterisi de programda yer alıyor. Akşam bölümünde ise Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa, tiyatro gösterisi ve NSosyal Nód Bilgi Yarışması ziyaretçilerle buluşacak.