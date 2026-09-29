Türk Telekom ve ASELSAN’ın birlikte geliştirdiği yerli ve milli akıllı telefon için geri sayım başladı. Tasarım ve üretim çalışmaları Türkiye’de sürdürülen telefonun 2027’nin ilk yarısında satışa sunulması hedefleniyor. Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, telefonun pil ve kamera performansında rekabetçi olacağını açıkladı.

Türk Telekom ve ASELSAN'ın birlikte geliştirdiği yerli telefon projesinde çalışmalar sürüyor. 2027'nin ilk yarısında piyasaya sunulması hedeflenen telefon, pil ve kamera performansında piyasadaki diğer modellerle rekabet edecek şekilde yerli mühendisler tarafından tasarlanıyor. Türkiye, yerli telefon üretiminin ardından yerli işletim sistemi ve yerli çip teknolojisi geliştirmeyi de planlıyor. ASELSAN, Türk Telekom ve Türk Dünyası İş Konseyi bünyesindeki TTT İnovasyon tarafından yürütülen yerli ve milli akıllı telefon projesiyle ilgili bilgi veren Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, üretim ve test çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Şahin, "Üretim ve testler Malatya'daki tesiste sürüyor. 2027'nin ilk yarısında satış hedefleniyor. ASELSAN donanım ve üretimi üstlenirken, Türk Telekom yazılım, içerik, pazarlama, dağıtım ve markalamayı yönetiyor, ekipler ortak çalışıyor" dedi.

Türk Telekom ve ASELSAN’ın geliştirdiği yerli telefonun 2027’nin ilk yarısında satışa sunulması hedefleniyor. (Foto: ahaber.com.tr) TASARIMI TÜRKİYE'DE GELİŞTİRİLİYOR ABD'deki temasları sırasında Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan ve Türk Telekom İletişim, TV ve Dijital Platformlar Genel Müdür Yardımcısı Arif Sancaktaroğlu ile gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen Şahin, yerli telefonun tasarımının tamamen Türkiye'de geliştirildiğini söyledi. Şahin, "Premium, üst ve orta segmentte planlıyoruz. Pil ve kamera performansında rekabetçi olacak" ifadelerini kullandı. Yerli telefon için üç aşamalı bir yol haritası belirlediklerini aktaran Şahin, "İlk fazda Android ile çalışacak. Daha sonra yerli işletim sistemi ve yerli çip teknolojisini de geliştireceğiz. Fazlar birer yıl arayla planlandı, yatırımlar başladı" diye konuştu. TELEFONUN İSMİ 2026 SONUNDA BELİRLENECEK Yerli telefonun isminin ne olacağına dair soruları da yanıtlayan Şahin, isim belirleme sürecinin 2026 sonunda başlayacağını belirtti. Şahin, "2026 sonunda Cumhurbaşkanlığı'na sunum yapılarak profesyonel destekle isim belirlenecek. Fonetiği güçlü, evrensel bir ad için testler ve anketlerle yüzlerce öneri beşe indirilecek. Yerli otomobil Togg'un tecrübelerinden pazarlama dersi çıkarılacak. Türk Telekom'un 606 bayisi ve 57 milyon müşterisi var. Bu dağıtım için önemli bir avantaj" açıklamasını yaptı.

Yerli telefonun pil ve kamera performansında rekabetçi olması planlanıyor. (Foto: ahaber.com.tr) GÜNEŞ ENERJİSİNDE YÜZDE 65 HEDEFİ Türk Telekom'un enerji bağımsızlığına katkı sağlayacak geniş ölçekli güneş enerjisi yatırımlarını hızlandırdığını anlatan Şahin, şirketin yenilenebilir enerji hedefleriyle ilgili de bilgi verdi. Şahin, "Toplamda 300 milyon dolara yakın yatırımla Sivas'ta 128 MW'lık GES 8 ay önce devreye alındı. Malatya'da 300 MWp gücünde, 4500 dönümlük arazide Sivas'ın üç katından büyük tesisin inşası başladı ve yaklaşık iki yıl sürecek. Ağrı'da 100 MW'lık GES planı yürürlükte. Hedefimiz şirketin toplam enerji tüketiminin yüzde 65'ini güneşten karşılamak" dedi. Türk Telekom'un yaz sıcaklıklarının performans üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla depolama optimizasyonu ve verim artırıcı yatırımları da gelecek yıl devreye almayı planladığı belirtildi. İstanbul ve Ankara'daki veri merkezlerinin faaliyette olduğunu belirten Şahin, Başkent OSB'de üçüncü büyük merkezin temelinin atıldığını söyledi. Şahin, "Uluslararası ilgi: Meta ve Oracle gibi küresel oyuncular Türkiye'de altyapıya ilgi gösteriyor. Bazılarıyla kapsamlı bir çerçeve müzakeresi sürüyor" diye konuştu. YERLİ FİBER KABLO İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR Türkiye'nin fiber altyapı üretiminde net ihracatçı konumda olduğunu belirten Şahin, farklı bölgelerde yürütülen çalışmalara yönelik şu bilgileri verdi: "Balkanlar, Orta Asya, Afrika ve MENA'da projeler ve iş birliklerimiz var. Portekiz, Irak, Suriye, Libya'da altyapı girişimleri ve görüşmeler yürütülüyor. Fiber kablo ham maddesinde dışa bağımlılığı azaltmak için yerli üretim çalışmaları sürüyor."