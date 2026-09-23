Buna göre Samsung'un Türksat Kanal Güncelleme Sistemi olmayan televizyonları Türkiye'de sattığı belirlendi. Kanal güncelleme sistemi olmaması nedeniyle frekans değişimi sonrası bazı kanallara erişim sıkıntısı meydana geldi. Tüketiciler yaşadıkları mağduriyet sonrası Samsung'a tepki gecikmedi.

16 Ağustos'ta yapılan Türksat 3A'dan Türksat 4A'ya geçiş sonrası Samsung'un Türkiye'ye ülke standartlara uymayan televizyonları getirip sattığı ortaya çıktı. Televizyonlar ciddi mağduriyete yol açarken frekans değişimi sonrası bazı kanallara erişimde sorun yaşandı. Frekans değişiminin üzerinden bir ayı aşkın süre geçmesine rağmen tüketicilerinin sorununun çözülmemesi tepkilere yol açtı. Samsung, yaşanan mağduriyetle ilgili bir açıklama yapmazken Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, atılacak adımları Sabah.com.tr'ye açıkladı.

Ağaoğlu " 16 Ağustos 2026'daki Türksat uydu/frekans geçişinden sonra özellikle bazı Samsung Smart TV modellerinde TKGS kanal güncellemesinin çalışmaması konusunda ciddi bir tüketici sorunu ortaya çıkmış görünüyor. Tüketici mevzuatı açısından TKGS'nin mevzuat gereği her televizyonda zorunlu olup olmadığı ve TKGS'li olduğu izlenimi verilen bir televizyonun fiilen bu işlevi yerine getirmemesinin incelenmesi gerekir. Bu konuda yalnızca kullanıcı şikâyetleri değil, sektör kuruluşu TUYAD da açıklama yaptı. Özellikle TUYAD'ın "yaklaşık 20 Samsung modelinin TKGS onay sürecinden geçmeden sahaya çıktığı" yönündeki açıklaması resmi makamlarca ve Samsung tarafından model bazında açıklığa kavuşturulmalıdır" ifadelerini kullandı.

AYIPLI MAL STATÜSÜNDE!

Türksat Kanal Güncelleme Sistemi bulunamayan Samsung televizyonların ayıplı mal statüsünde olduğunu belirten Aydın Ağaoğlu şöyle devam etti:

Tüketici açısından bakıldığında ise cihazda TKGS olduğu bildirilmiş veya bu özelliğe sahip görünüyorsa ve kullanıcılar doğru adımları izlemesine rağmen yeni frekans ayarlarını yapamamışsa, 6502 sayılı TKHK 8. Maddesine göre, ürün 'Ayıplı' statüsünde kabul edilir. 6502 sayılı Kanun bakımından tüketiciye malın özellikleri hakkında doğru ve yeterli bilgi verilmesi önemlidir. Ürünün garantisinin sona ermiş olması da önemli değildir. Çünkü ortaya çıkan bu sorun 'Gizli Ayıp' niteliğindedir. Bu nedenle tüketicilerin seçimlik haklarından 'Ayıp Oranında İndirim' ve diğer seçimlik haklarından dilediğini kullanabilmesi yasal açıdan mümkündür.