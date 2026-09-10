İşletmeler dijital dünyaya ayak uyduruyor: Girişimlerde internet, sosyal medya ve bulut kullanımı yükseldi
İşletmelerin alışkanlıkları değişiyor. 2026 verilerine göre girişimlerin yüzde 52,9’u 100 Mbit/s ve üzeri internet kullanıyor. Sosyal medya kullanımı yüzde 57,7’ye çıkarken e-satış oranı yüzde 17,1 oldu. Bulut bilişim ve güvenlik önlemleri de arttı.
Türkiye'de girişimlerin bilişim teknolojilerine yönelimi 2026 araştırmasına yansıdı. En az 10 çalışanı bulunan girişimlerin yüzde 92,7'si sabit hat internet bağlantısı kullandı. Bu girişimlerin yüzde 52,9'u ise 100 Mbit/s ve üzeri bağlantı hızına sahip oldu. Dijital kanalların işletmelerdeki ağırlığı da arttı. Sosyal medya kullanan girişimlerin oranı 2025'te yüzde 55,2 iken 2026'da yüzde 57,7'ye yükseldi.
GİRİŞİMLERDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM HIZ KAZANDI
İşletmelerin teknoloji kullanımı her geçen yıl biraz daha yaygınlaşıyor. İnternet bağlantısından sosyal medyaya, e-satıştan bulut bilişime kadar birçok alanda dikkat çeken değişimler yaşanıyor. 2026 yılı verileri, özellikle büyük işletmelerin teknoloji kullanımında öne çıktığını gösteriyor.
SABİT İNTERNETTE YÜKSEK HIZLARIN PAYI ARTTI
En az 10 çalışanı bulunan girişimlerin yüzde 92,7'si 2026 yılında internete sabit hat üzerinden bağlandı. Sabit internet kullanan işletmeler arasında 100 Mbit/s ve üzeri hızların payı arttı. Girişimlerin yüzde 47,1'i 100 Mbit/s'den düşük hızda bağlantı kullanırken, yüzde 43,7'si 100-999 Mbit/s aralığında bağlantıya sahipti.
1 Gbit/s ve üzeri bağlantı kullananların oranı ise yüzde 9,2 olarak ölçüldü. Böylece sabit hat internet kullanan girişimlerin yüzde 52,9'unun bağlantı hızı 100 Mbit/s ve üzerine çıktı.
|İnternet bağlantı hızı
|2025
|2026
|100 Mbit/s'den az
|Yüzde 54,8
|Yüzde 47,1
|100-999 Mbit/s arası
|Yüzde 36,6
|Yüzde 43,7
|1 Gbit/s ve üzeri
|Yüzde 8,6
|Yüzde 9,2