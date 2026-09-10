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İşletmeler dijital dünyaya ayak uyduruyor: Girişimlerde internet, sosyal medya ve bulut kullanımı yükseldi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İşletmeler dijital dünyaya ayak uyduruyor: Girişimlerde internet, sosyal medya ve bulut kullanımı yükseldi

İşletmelerin alışkanlıkları değişiyor. 2026 verilerine göre girişimlerin yüzde 52,9’u 100 Mbit/s ve üzeri internet kullanıyor. Sosyal medya kullanımı yüzde 57,7’ye çıkarken e-satış oranı yüzde 17,1 oldu. Bulut bilişim ve güvenlik önlemleri de arttı.

Türkiye'de girişimlerin bilişim teknolojilerine yönelimi 2026 araştırmasına yansıdı. En az 10 çalışanı bulunan girişimlerin yüzde 92,7'si sabit hat internet bağlantısı kullandı. Bu girişimlerin yüzde 52,9'u ise 100 Mbit/s ve üzeri bağlantı hızına sahip oldu. Dijital kanalların işletmelerdeki ağırlığı da arttı. Sosyal medya kullanan girişimlerin oranı 2025'te yüzde 55,2 iken 2026'da yüzde 57,7'ye yükseldi.

Türkiye’de işletmelerin dijitalleşme süreci 2026’da hızlanırken internet, sosyal medya, e-satış ve bulut bilişim kullanım oranları yükseldi. (Görseller: A Haber Foto Arşiv ve TÜİK)Türkiye’de işletmelerin dijitalleşme süreci 2026’da hızlanırken internet, sosyal medya, e-satış ve bulut bilişim kullanım oranları yükseldi. (Görseller: A Haber Foto Arşiv ve TÜİK)

GİRİŞİMLERDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM HIZ KAZANDI

İşletmelerin teknoloji kullanımı her geçen yıl biraz daha yaygınlaşıyor. İnternet bağlantısından sosyal medyaya, e-satıştan bulut bilişime kadar birçok alanda dikkat çeken değişimler yaşanıyor. 2026 yılı verileri, özellikle büyük işletmelerin teknoloji kullanımında öne çıktığını gösteriyor.

Girişimlerde sabit hat internet bağlantı hızı, 2025-2026Girişimlerde sabit hat internet bağlantı hızı, 2025-2026

SABİT İNTERNETTE YÜKSEK HIZLARIN PAYI ARTTI

En az 10 çalışanı bulunan girişimlerin yüzde 92,7'si 2026 yılında internete sabit hat üzerinden bağlandı. Sabit internet kullanan işletmeler arasında 100 Mbit/s ve üzeri hızların payı arttı. Girişimlerin yüzde 47,1'i 100 Mbit/s'den düşük hızda bağlantı kullanırken, yüzde 43,7'si 100-999 Mbit/s aralığında bağlantıya sahipti.

1 Gbit/s ve üzeri bağlantı kullananların oranı ise yüzde 9,2 olarak ölçüldü. Böylece sabit hat internet kullanan girişimlerin yüzde 52,9'unun bağlantı hızı 100 Mbit/s ve üzerine çıktı.

İnternet bağlantı hızı 2025 2026
100 Mbit/s'den az Yüzde 54,8 Yüzde 47,1
100-999 Mbit/s arası Yüzde 36,6 Yüzde 43,7
1 Gbit/s ve üzeri Yüzde 8,6 Yüzde 9,2

Ekonomik faaliyet grubuna göre sosyal medya kullanan girişimlerin oranı - 2026Ekonomik faaliyet grubuna göre sosyal medya kullanan girişimlerin oranı - 2026

SOSYAL MEDYA ARTIK DAHA FAZLA İŞLETMENİN GÜNDEMİNDE

Girişimlerin sosyal medya kullanımı da arttı. Sosyal medya uygulamalarını kullanan girişimlerin oranı 2025 yılında yüzde 55,2 idi. Bu oran 2026 yılında yüzde 57,7'ye yükseldi. Çalışan sayısı arttıkça sosyal medya kullanımının da belirgin şekilde yükseldiği görüldü.

  • 10-49 çalışanı olanlarda: Yüzde 55,0
  • 50-249 çalışanı olanlarda: Yüzde 68,4
  • 250 ve üzeri çalışanı olanlarda: Yüzde 86,6

Sektörlere bakıldığında en yüksek oran yüzde 93,9 ile yayımcılık, radyo-TV ve içerik faaliyetlerinde görüldü. Bu alanı yüzde 83,1 ile finans ve sigorta, yüzde 81,1 ile bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı takip etti.

Sosyal medya kullanımının en düşük olduğu alan ise yüzde 40,7 ile inşaat oldu. Ulaştırma ve depolamada oran yüzde 42,7, idari ve destek hizmetlerinde ise yüzde 56,9 olarak gerçekleşti.

İnternet veya EDI üzerinden satış yapan girişimlerin oranı 2025 yılında yüzde 17,1’e çıkarak e-satışın işletmelerdeki payını artırdı.İnternet veya EDI üzerinden satış yapan girişimlerin oranı 2025 yılında yüzde 17,1’e çıkarak e-satışın işletmelerdeki payını artırdı.

İNTERNETTEN SATIŞ YAPAN İŞLETMELER ÇOĞALDI

İnternet veya Elektronik Veri Alışverişi (EDI) yoluyla satış yapan girişimlerin oranı da yükseldi. 2024 yılında yüzde 13,6 olan e-satış oranı, 2025 yılında yüzde 17,1'e çıktı. İşletmenin büyüklüğü burada da önemli bir fark yarattı. 10-49 çalışanı bulunan girişimlerde e-satış oranı yüzde 16,4 olurken, 50-249 çalışanı olanlarda yüzde 18,3 olarak kaydedildi. 250 ve üzeri çalışanı bulunan girişimlerde ise oran yüzde 29,7'ye ulaştı.

Sektörler arasında ilk sırada yüzde 43,3 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri yer aldı. Onu yüzde 25,4 ile yayımcılık, radyo-TV ve içerik faaliyetleri, yüzde 23,7 ile toptan ve perakende ticaret izledi.

Çalışan sayısı büyüklük grubuna göre bilgi ve iletişim uzmanı istihdam eden girişimlerin oranı, 2024-2026Çalışan sayısı büyüklük grubuna göre bilgi ve iletişim uzmanı istihdam eden girişimlerin oranı, 2024-2026

BİLİŞİM UZMANI İSTİHDAMINDA BÜYÜK İŞLETMELER ÖNDE

Teknoloji alanında uzman çalışan istihdam eden girişimlerin oranı da yükseldi. Bilişim sistemleri ve uygulamalarının kurulması, işletilmesi ve geliştirilmesi süreçlerinde görev yapan bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanlarını istihdam eden girişimlerin oranı 2024 yılında yüzde 13,4 iken 2026 yılında yüzde 15,2 oldu.

Ancak işletmenin büyüklüğüne göre oranlar arasında büyük fark bulunuyor.

Çalışan sayısı 2024 2026
10-49 Yüzde 8,8 Yüzde 10,8
50-249 Yüzde 28,7 Yüzde 29,8
250 ve üzeri Yüzde 75,4 Yüzde 73,3
Toplam Yüzde 13,4 Yüzde 15,2

250 ve üzeri çalışanı olan işletmelerde oran 2024'te yüzde 75,4 iken 2026'da yüzde 73,3'e geriledi. Diğer iki çalışan grubunda ise artış görüldü.

UZMAN ARAYAN İŞLETMELERİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK SORUN ÜCRET BEKLENTİSİ

Girişimlerin yüzde 6,4'ü 2025 yılında en az bir bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanını işe aldı veya işe almayı denedi. Bu oran 2023 yılında yüzde 6,0 olarak gerçekleşmişti. TÜİK raporuna göre uzman arayan girişimlerin yüzde 31,7'si işe alım sürecinde güçlük yaşadığını söyledi. Sorunların başında yüksek ücret beklentisi geldi. Güçlük yaşayan girişimlerin yüzde 82,6'sı adayların yüksek ücret beklentisini sorun olarak belirtti.

Diğer sorunlar şöyle sıralandı:

  • Adayların gerekli niteliklere sahip olmaması: Yüzde 71,8
  • Adayların ilgili iş deneyimine sahip olmaması: Yüzde 71,0
  • Yeterli sayıda veya uygun aday başvurusu olmaması: Yüzde 55,7

Ekonomik faaliyet grubuna göre ücretli bulut bilişim kullanan girişimlerin oranı - 2026Ekonomik faaliyet grubuna göre ücretli bulut bilişim kullanan girişimlerin oranı - 2026

ÜCRETLİ BULUT BİLİŞİM KULLANIMI YÜZDE 20,2 OLDU

İşletmelerin kullandığı teknolojiler arasında ücretli bulut bilişim hizmetleri de yer alıyor. 2026 yılında ücretli bulut bilişim hizmeti kullanan girişimlerin oranı yüzde 20,2 olarak gerçekleşti. Büyük işletmeler bu alanda da öne çıktı. 10-49 çalışanı bulunan girişimlerde oran yüzde 16,7 iken, 50-249 çalışanı olanlarda yüzde 33,3 oldu. 250 ve üzeri çalışanı bulunan girişimlerde ise oran yüzde 57,0'a ulaştı.

Sektör bazında en yüksek oran yüzde 55,2 ile telekomünikasyon, programlama ve bilişim faaliyetlerinde görüldü. Yayımcılık, radyo-TV ve içerik faaliyetlerinde oran yüzde 46,3, bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımında yüzde 43,2 oldu. En düşük oran yüzde 10,8 ile inşaat sektöründe kaydedildi.

Çalışan sayısı büyüklük grubuna göre güvenlik önlemi alan girişimlerin oranı, 2024-2026Çalışan sayısı büyüklük grubuna göre güvenlik önlemi alan girişimlerin oranı, 2024-2026

BİLİŞİM GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNLEM ALANLARIN ORANI YÜZDE 83'E YÜKSELDİ

Teknoloji kullanımının artması, güvenlik önlemlerini de önemli hale getirdi. Bilgi ve iletişim teknolojileri sistemlerinde herhangi bir güvenlik önlemi alan girişimlerin oranı 2024 yılında yüzde 76,0 iken 2026 yılında yüzde 83,0'a yükseldi.

Burada da büyük işletmelerin oranı daha yüksek oldu. 10-49 çalışanı olan girişimlerin yüzde 81,2'si, 50-249 çalışanı olanların yüzde 90,5'i, 250 ve üzeri çalışanı bulunanların ise yüzde 97,2'si bilişim güvenliği önlemi aldı.

Çalışan sayısı 2024 2026
10-49 Yüzde 73,4 Yüzde 81,2
50-249 Yüzde 87,5 Yüzde 90,5
250 ve üzeri Yüzde 96,7 Yüzde 97,2
Toplam Yüzde 76,0 Yüzde 83,0

Girişimlerin yüzde 9,4’ü 2025 yılında en az bir bilişim güvenliği ihlali yaşadığını bildirirken en yaygın sorun dış saldırılar nedeniyle hizmete erişilememesi oldu.Girişimlerin yüzde 9,4’ü 2025 yılında en az bir bilişim güvenliği ihlali yaşadığını bildirirken en yaygın sorun dış saldırılar nedeniyle hizmete erişilememesi oldu.

HER 10 GİRİŞİMDEN YAKLAŞIK BİRİ GÜVENLİK İHLALİ YAŞADI

Güvenlik önlemlerine rağmen bilişim sistemlerine yönelik ihlaller de yaşandı. Girişimlerin yüzde 9,4'ü 2025 yılında en az bir bilgi ve iletişim teknolojileri güvenliği ihlal olayı yaşadığını belirtti. Bu oran 10-49 çalışanı bulunan girişimlerde yüzde 9,3, 50-249 çalışanı olanlarda yüzde 10,2, 250 ve üzeri çalışanı olanlarda ise yüzde 8,4 oldu.

En yaygın sorun, dışarıdan gelen saldırılar nedeniyle bilişim teknolojileri hizmetlerine erişilememesi oldu. Bu durumu yaşayan girişimlerin oranı yüzde 6,4 olarak kaydedildi. Kötü amaçlı yazılım veya yetkisiz erişim nedeniyle veri kaybı ya da bozulması yaşayanların oranı yüzde 5,6 oldu.

İzinsiz girişler, dolandırıcılık, oltalama saldırıları veya çalışanların kasıtlı eylemleri nedeniyle veri gizliliği ihlali yaşayan girişimlerin oranı ise yüzde 5,3 olarak gerçekleşti.

İşletmelerde teknoloji kullanımı yaygınlaşırken bilişim uzmanı ihtiyacı ve nitelikli personel bulma sorunu dijital dönüşümün önemli başlıkları arasında yer aldı.İşletmelerde teknoloji kullanımı yaygınlaşırken bilişim uzmanı ihtiyacı ve nitelikli personel bulma sorunu dijital dönüşümün önemli başlıkları arasında yer aldı.

DİJİTALLEŞME HIZLANIRKEN İNSAN KAYNAĞI İHTİYACI SÜRÜYOR

Araştırmanın ortaya koyduğu tablo, girişimlerde teknoloji kullanımının birçok alanda arttığını gösteriyor. İnternet bağlantılarında daha yüksek hızlara geçiş dikkat çekerken sosyal medya ve e-satış kullanımı da yükseldi. Ücretli bulut bilişim hizmetleri özellikle büyük işletmelerde yaygınlaştı.

Bilişim uzmanı istihdam eden girişimlerin oranı yüzde 15,2'ye çıkarken, uzman arayan işletmelerin önemli bir bölümü aday bulma sürecinde sorun yaşadı. Bilişim güvenliği önlemi alan girişimlerin oranı ise yüzde 83,0'a yükseldi.

#Bilişim Teknolojileri #İnternet
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