Ekonomik faaliyet grubuna göre sosyal medya kullanan girişimlerin oranı - 2026 SOSYAL MEDYA ARTIK DAHA FAZLA İŞLETMENİN GÜNDEMİNDE Girişimlerin sosyal medya kullanımı da arttı. Sosyal medya uygulamalarını kullanan girişimlerin oranı 2025 yılında yüzde 55,2 idi. Bu oran 2026 yılında yüzde 57,7'ye yükseldi. Çalışan sayısı arttıkça sosyal medya kullanımının da belirgin şekilde yükseldiği görüldü. 10-49 çalışanı olanlarda: Yüzde 55,0

Yüzde 55,0 50-249 çalışanı olanlarda: Yüzde 68,4

Yüzde 68,4 250 ve üzeri çalışanı olanlarda: Yüzde 86,6 Sektörlere bakıldığında en yüksek oran yüzde 93,9 ile yayımcılık, radyo-TV ve içerik faaliyetlerinde görüldü. Bu alanı yüzde 83,1 ile finans ve sigorta, yüzde 81,1 ile bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı takip etti. Sosyal medya kullanımının en düşük olduğu alan ise yüzde 40,7 ile inşaat oldu. Ulaştırma ve depolamada oran yüzde 42,7, idari ve destek hizmetlerinde ise yüzde 56,9 olarak gerçekleşti.

İnternet veya EDI üzerinden satış yapan girişimlerin oranı 2025 yılında yüzde 17,1’e çıkarak e-satışın işletmelerdeki payını artırdı. İNTERNETTEN SATIŞ YAPAN İŞLETMELER ÇOĞALDI İnternet veya Elektronik Veri Alışverişi (EDI) yoluyla satış yapan girişimlerin oranı da yükseldi. 2024 yılında yüzde 13,6 olan e-satış oranı, 2025 yılında yüzde 17,1'e çıktı. İşletmenin büyüklüğü burada da önemli bir fark yarattı. 10-49 çalışanı bulunan girişimlerde e-satış oranı yüzde 16,4 olurken, 50-249 çalışanı olanlarda yüzde 18,3 olarak kaydedildi. 250 ve üzeri çalışanı bulunan girişimlerde ise oran yüzde 29,7'ye ulaştı. Sektörler arasında ilk sırada yüzde 43,3 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri yer aldı. Onu yüzde 25,4 ile yayımcılık, radyo-TV ve içerik faaliyetleri, yüzde 23,7 ile toptan ve perakende ticaret izledi.