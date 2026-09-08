Güvenilir teknik servis nasıl olmalı? Casper’ın yaygın servis ağı ve hızlı destek modeli

Teknolojik cihazların kullanım ömrünü uzatan en kritik unsurlardan biri güvenilir teknik servis hizmeti. Casper, Excalibur markalı cihazlar da dahil olmak üzere geniş ürün yelpazesi için sunduğu "1 Saatte Servis" modeli, yaygın hizmet ağı ve garanti dışı cihaz desteğiyle öne çıkıyor.

Garanti süresinin dolması, Casper veya Excalibur markalı uygun bir cihazın teknik servise kabul edilmeyeceği anlamına gelmiyor. Casper 1 Saatte Servis noktalarında garanti dışı uygun cihazlar da incelenebiliyor; ancak garanti dışında kalan parça ve işçilik işlemleri ücretli olabiliyor. Kullanıcı açısından temel ayrım, "servise kabul" ile "onarımın ücretsiz olması" kavramlarını birbirinden ayırmak.

GARANTİ BİTİNCE BAŞVURU HAKKI SONA ERER Mİ?

Hayır. Belirlenen 1 Saatte Servis noktalarına Casper ve Excalibur markalı uygun cihazlar garanti süresi sona ermiş olsa da teslim edilebilir. Teknik ekip cihazın fiziksel durumunu, bildirilen arızayı ve gerekli işlemleri değerlendirir.

Garanti dışı bir cihazda parça değişimi veya işçilik bedeli doğarsa kullanıcıya fiyat bilgisi verilir. Onay gereken işlemlere kullanıcının kabulünden sonra başlanır.

HIZLI SERVİS GARANTİ DIŞI CİHAZLARDA DA BİR SAATİ HEDEFLER Mİ?

Hızlı servis modeli, garanti durumundan bağımsız olarak teknik olarak uygun arızalarda kabul, teşhis, onarım veya parça değişimi ve son kontrolü mümkün olan durumlarda bir saat içinde tamamlamayı hedefler.

Ancak garanti dışı cihazlarda kullanıcı onayı beklenmesi, özel parça gereksinimi veya cihazın birden fazla sorunu olması toplam süreyi uzatabilir. Bir saatlik hedef her arıza için kesin teslim sözü değildir.

HANGİ ÜRÜN GRUPLARI KABUL EDİLEBİLİR?

Notebook ve gaming laptopların yanı sıra masaüstü ve gaming bilgisayarlar, All In One sistemler, tabletler, akıllı telefonlar ve monitörler belirlenen noktalarda kapsam dahilindeki ürün grupları arasındadır. Cihazın Casper veya Excalibur markalı ve teknik incelemeye uygun olması gerekir.

Ürünün kapsamda olması, arızanın mutlaka hızlı biçimde giderileceği anlamına gelmez. Arıza türü ve parça durumu ayrıca değerlendirilir.

GARANTİ DIŞI ÜCRET NASIL BELİRLENİR?

Teknik ekip önce arızayı teşhis eder. Garanti dışı parça veya işçilik gerektiğinde maliyet kullanıcıya bildirilir. Bu nedenle cihazı teslim ederken güncel telefon numarası vermek ve servis süresince ulaşılabilir olmak onay bekleme süresini azaltabilir.

Hızlı servis modelinin kendisi için ayrıca "bir saat ücreti" alınmaz. Ücret, garanti dışında kalan onarımın veya parçanın maliyetinden kaynaklanabilir.

SERVİSE GİTMEDEN ÖNCE HANGİ BİLGİLERİ HAZIRLAMAK GEREKİR?

Sorunun hangi koşulda ortaya çıktığı, ne sıklıkta tekrar ettiği ve varsa hata mesajı not edilmelidir. Ani kapanma, şarj sorunu veya görüntü kesilmesi gibi belirtiler birden fazla nedenden kaynaklanabileceği için net tarif teşhise yardımcı olur.

Önemli dosyalar yedeklenmeli ve gerekiyorsa adaptör cihazla birlikte götürülmelidir. Test için gerekmeyen kişisel aksesuarların çıkarılması da kabul sürecini kolaylaştırır.

HANGİ ŞEHİRLERDE HIZLI SERVİS NOKTASI VAR?

1 Saatte Servis belirlenen noktalarda İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Konya ve Eskişehir'de sunuluyor. Kullanıcı yola çıkmadan önce resmi servis noktaları sayfasında ilgili filtreyi kullanarak adres ve çalışma saatini doğrulamalıdır.

Servise doğrudan gidemeyen kullanıcılar için Jet Servis veya desteklenen bölgelerde Turbo Servis gibi farklı teslim yöntemleri de değerlendirilebilir.

Sık Sorulan Sorular

GARANTİ BİTMİŞ CİHAZ SERVİSE ALINIR MI?

Uygun Casper ve Excalibur cihazlar incelemeye alınabilir.

HIZLI SERVİS ÜCRETSİZ ONARIM ANLAMINA GELİR Mİ?

Hayır. Hızlı akış için ayrı ücret alınmaz; garanti dışı parça ve işçilik ücretli olabilir.

HER GARANTİ DIŞI ONARIM BİR SAATTE BİTER Mİ?

Hayır. Arıza, parça ve test ihtiyacına göre süre değişir.

ONARIM KARARI VERİRKEN CİHAZIN YAŞI NASIL DÜŞÜNÜLMELİ?

Garanti süresi bitmiş bir bilgisayarda teknik servise başvurmak ile onarımı ekonomik bulmak aynı karar değildir. Kullanıcı teşhis ve fiyat bilgisi sonrasında cihazın yaşı, genel performansı, pil durumu ve beklenen kullanım süresini birlikte değerlendirebilir. Küçük bir parça veya sınırlı işçilikle çözülen sorun, cihazın kullanım ömrünü uzatabilir. Buna karşılık birden fazla pahalı bileşenin değişmesi gerekiyorsa toplam onarım bedeli yeni cihaz alternatifleriyle karşılaştırılabilir. Teknik servisin görevi arızayı ve gerekli işlemi belirlemek; ekonomik tercih ise kullanıcının bütçesi ve cihazdan beklentisine göre şekillenir. Bu ayrım garanti dışı servis sürecini daha bilinçli yönetmeye yardımcı olur.

SERVİS KAYDINI SAKLAMAK NEDEN FAYDALI?

Garanti dışı bir cihazda yapılan işlemlerin servis fişi ve değişen parça bilgileri ilerideki bakım kararlarında yararlı olabilir. Kullanıcı cihazın geçmişte hangi arızaları yaşadığını ve hangi parçaların değiştiğini takip ederek yeni bir sorun çıktığında daha net bilgi verebilir. Düzenli servis kaydı, özellikle uzun yıllar kullanılan bilgisayarlarda onarım geçmişini görünür hale getirir.

GÜVENİLİR TEKNİK SERVİSİN DÖRT TEMEL UNSURU

Güvenilir teknik servis yalnızca hızlı teslim anlamına gelmiyor. Yaygın erişim, yetkin teknik ekip, yedek parça bulunurluğu ve geçmiş teknik verilerden yararlanabilen teşhis altyapısı birlikte çalıştığında servis deneyimi daha öngörülebilir hale geliyor. Casper, 105 servis noktasından oluşan ağını üretim, Ar-Ge, lojistik ve servis süreçlerinin aynı ekosistemde bulunmasıyla desteklediğini; 15 yılı aşkın mühendislik verisini servis süreçlerinde kullandığını belirtiyor.

Bu destek notebook ve gaming laptoplarla sınırlı tutulmuyor. Masaüstü ve gaming bilgisayarlar, All-in-One sistemler, tabletler, akıllı telefonlar ve monitörler de uygun servis süreçleri kapsamında değerlendirilebiliyor. Dolayısıyla kullanıcı açısından servis güvenilirliği, tek bir ürün ailesinden çok markanın farklı cihaz gruplarında sürdürebildiği teknik kapasiteyle ilgili.