Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türksat-Biruni uydusunun Türkiye'nin uydu haberleşme altyapısında yeni bir dönemin kapısını aralayacağını ifade etti. Uraloğlu, "Katar ile kurduğumuz stratejik ortaklık sayesinde Türksat filomuza yüksek veri kapasiteli yeni nesil bir uydu kazandırıyoruz. Bu proje ile hem filomuzu büyütüyor hem de ülkemizin uzaydaki etkinliğini ve küresel uydu pazarındaki rekabet gücünü de artırıyoruz" dedi. Bakan Uraloğlu ayrıca, uydunun adını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiğini söyledi.

İş birliğinin yalnızca yeni bir uydu yatırımı olmadığını belirten Uraloğlu, "Es'hailSat ile kurduğumuz ortaklık kapsamında iki şirketin uydu varlıkları, yer altyapıları, dağıtım ağları ve müşteri portföyleri birlikte değerlendirilecek. Altyapı yatırımlarının paylaşılmasıyla kaynaklarımızı daha verimli kullanacak, Türksat-Biruni'nin ticari potansiyelini ilk günden itibaren en üst seviyeye çıkaracağız. Türksat'ın kullanımına sunulacak 50 Gbps'a kadar ilave kapasiteyle ülkemizin uydu haberleşme altyapısını daha da güçlendireceğiz" diye konuştu.

Türksat-Biruni'nin 50 derece Doğu yörüngesinde görev yapacağını belirten Uraloğlu, "Yüksek veri kapasiteli Ka-Bant teknolojisine sahip yeni uydumuz, Türksat'ın hizmet kapasitesini önemli ölçüde artıracak. Katar finansmanıyla hayata geçirilecek proje sayesinde filomuza yeni nesil bir uydu kazandırırken uydu haberleşme altyapımızı da daha güçlü hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Katar ile kurulan stratejik ortaklık kapsamında geliştirilen Türksat-Biruni, 50 derece Doğu yörüngesinde görev yapacak.

YÖRÜNGE HAKLARI GÜVENCE ALTINDA OLACAK

Projenin Türkiye'nin stratejik haklarını koruyarak yürütüldüğünü vurgulayan Uraloğlu, "50 derece Doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarımız korunmaya devam edecek. Bu proje kapsamında herhangi bir hak devri söz konusu olmayacak. Es'hailSat tarafından üretilecek olan uydu, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) nezdinde Türksat adına kayıtlı olacak. Böylece hem mevcut haklarımızı güvence altına alacak hem de filomuza yeni nesil bir uydu kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

BEŞ BÖLGEDE DAHA GÜÇLÜ HİZMET SUNACAK

Türksat-Biruni'nin geniş bir coğrafyada hizmet vereceğini belirten Uraloğlu, "Katar ile kurduğumuz ortaklık sayesinde Orta Doğu, Kuzey Afrika, Avrupa, Orta Asya ve Sahra Altı Afrika'da çok daha güçlü bir hizmet ağı oluşturacağız. Türksat'ın teknik altyapısını Es'hailSat'ın bölgesel gücüyle birleştirerek küresel ölçekte yeni fırsatlar elde edeceğiz" dedi.