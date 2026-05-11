Instagram mesajlarınız artık okunabilir! Uçtan uca şifreleme kalktı! META'nın yeni kararı ne anlama geliyor?

Güvenlik ve suçla mücadele gerekçesiyle hayata geçirilen bu uygulama, dijital dünyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, Meta'nın bu stratejik hamlesinin detaylarını ve perde arkasını A Haber ekranlarında aktardı.

UÇTAN UCA ŞİFRELEME SİSTEMİ KALDIRILDI

Instagram'da mesajlaşmaların gizliliğini sağlayan koruma kalkanında önemli bir değişikliğe gidildiğini belirten Ramazan Almaçayır, "Uçtan uca şifreleme dediğimiz normal mesajlaşmalarda artık bunun biraz değiştirildiğini anlıyoruz. Yeni uygulamada iki kişi arasında gönderilen mesajlar, Meta tarafından gerek görülmesi halinde doğrudan görülebilecek, okunabilecek ya da video varsa izlenebilecek bir duruma getirildi" ifadelerini kullandı. Bu kararın sadece Türkiye ile sınırlı olmadığını vurgulayan Almaçayır, "Bu tüm dünyada alınan yeni bir karar" sözleriyle konunun küresel boyutuna dikkat çekti.

KARARIN GEREKÇESİ: SUÇLA MÜCADELE VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI

Meta'nın bu radikal değişikliğe gitmesindeki temel motivasyonun güvenlik olduğu ifade ediliyor. Özellikle suçluların takipten kaçmak için gizli kanalları kullanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Almaçayır, "Suçluların güvenlik güçlerinden kendini gizlemek için özel sohbet odalarında ya da uygulamalar üzerinden gizli uçtan uca mesajlaşmalarla bir iletişim trafiğini yürütmesi gerekçe olarak gösteriliyor. Diğer bir konu da son dönemde dünyanın gündeminde olan çocuğa yönelik suçlarla ilgili olarak istismar gibi olaylarda suçluların gizlenmesinin önüne geçilmek istenmesi" şeklinde konuştu.