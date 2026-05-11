Instagram mesajlarınız artık okunabilir! Uçtan uca şifreleme kalktı! META'nın yeni kararı ne anlama geliyor?
Sosyal medya devi Meta, Instagram’daki mesajlaşma sistemiyle ilgili tartışma yaratacak bir adım attı. Uçtan uca şifreleme sisteminin esnetilmesiyle birlikte, kullanıcı mesajlarının Meta tarafından gerektiğinde erişilebilir hale geleceği belirtildi. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır yeni uygulamada iki kişi arasındaki mesaj, video ve görsellerin Meta tarafından incelenebileceğini söyledi. Karar, “güvenlik mi yoksa gizlilik ihlali mi?” tartışmasını da beraberinde getirdi.
Sosyal medya devi Meta, Instagram platformunda mesajlaşma trafiğiyle ilgili ezber bozan bir karara imza attı. Uzun süredir tartışma konusu olan "uçtan uca şifreleme" sisteminin esnetilmesiyle birlikte, kullanıcıların özel mesajları artık Meta tarafından doğrudan erişilebilir hale gelecek.
META'NIN STRATEJİK HAMLESİNİN PERDE ARKASI
Güvenlik ve suçla mücadele gerekçesiyle hayata geçirilen bu uygulama, dijital dünyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, Meta'nın bu stratejik hamlesinin detaylarını ve perde arkasını A Haber ekranlarında aktardı.
UÇTAN UCA ŞİFRELEME SİSTEMİ KALDIRILDI
Instagram'da mesajlaşmaların gizliliğini sağlayan koruma kalkanında önemli bir değişikliğe gidildiğini belirten Ramazan Almaçayır, "Uçtan uca şifreleme dediğimiz normal mesajlaşmalarda artık bunun biraz değiştirildiğini anlıyoruz. Yeni uygulamada iki kişi arasında gönderilen mesajlar, Meta tarafından gerek görülmesi halinde doğrudan görülebilecek, okunabilecek ya da video varsa izlenebilecek bir duruma getirildi" ifadelerini kullandı. Bu kararın sadece Türkiye ile sınırlı olmadığını vurgulayan Almaçayır, "Bu tüm dünyada alınan yeni bir karar" sözleriyle konunun küresel boyutuna dikkat çekti.
KARARIN GEREKÇESİ: SUÇLA MÜCADELE VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI
Meta'nın bu radikal değişikliğe gitmesindeki temel motivasyonun güvenlik olduğu ifade ediliyor. Özellikle suçluların takipten kaçmak için gizli kanalları kullanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Almaçayır, "Suçluların güvenlik güçlerinden kendini gizlemek için özel sohbet odalarında ya da uygulamalar üzerinden gizli uçtan uca mesajlaşmalarla bir iletişim trafiğini yürütmesi gerekçe olarak gösteriliyor. Diğer bir konu da son dönemde dünyanın gündeminde olan çocuğa yönelik suçlarla ilgili olarak istismar gibi olaylarda suçluların gizlenmesinin önüne geçilmek istenmesi" şeklinde konuştu.
YAPAY ZEKA MESAJLARI ANLIK OLARAK TARAYACAK
Milyarlarca mesajın nasıl denetleneceği sorusuna da açıklık getiren Almaçayır, bu noktada yapay zekanın devreye gireceğini belirterek, "Muhtemelen bir yapay zeka denemesi bunun üzerinde çalışılıyor. İnsanların tek tek bu kadar mesajı okuması teknik olarak mümkün değil ancak yapay zekaya verilen bir komutla bunu görme imkanını deneyecekler. Suç teşkil edebilecek cümle, söylem, video veya görseller yapay zekaya yüklendikten sonra, mesajlaşma trafiğinde bunların tespiti anında muhtemelen merkezi sisteme bildirim yapılacak" sözleriyle sistemin işleyişini aktardı.
GÜVENLİK Mİ, GİZLİLİK İHLALİ Mİ?
Alınan bu karar, kullanıcıları ikiye bölmüş durumda. Bir kesim güvenlik önlemlerini desteklerken, diğer kesim özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini savunuyor. Konunun tartışmalı bir süreç olduğunu belirten Ramazan Almaçayır, "Bir tarafta gizlilik ilkesi ihlali mi yani kişisel verilerin korunması kanununun ihlali durumu mu, yoksa güvenlik açısından alınan yeni bir tedbir mi? Bu durum kullanıcıları ikiye bölmüş durumda" ifadeleriyle dijital dünyadaki büyük ikilemi özetledi. Haber spikeri Gökhan da Meta'nın geçmişteki veri depolama skandallarını hatırlatarak, "Kişisel verilerin korunmasının tartışılacağı yeni bir dönem başlıyor gibi duruyor" değerlendirmesinde bulundu.