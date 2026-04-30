Telefonunuzun kapanmaması için son gün bugün! IMEI kaydı olmayan cihazlar için yolun sonu: İşte yapmanız gerekenler
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) yurt dışından getirilen ve Türkiye’de kayıt altına alınmayan telefonlar için tanıdığı süre bugün itibarıyla doluyor. Kayıtsız cihazların iletişime kapatılacağı bu kritik süreçte, IMEI kayıt işlemlerinin nasıl yapıldığı ve kayıt dışı kullanımın beraberinde getirdiği siber güvenlik riskleri büyük önem taşıyor. Bilişim Uzmanı Osman Demircan, konunun detaylarını ve kullanıcıları bekleyen tehlikeleri A Haber ekranlarında aktardı.
Yurt dışından getirilen cihazların yasal olarak kullanılabilmesi için izlenmesi gereken yolu anlatan Bilişim Uzmanı Osman Demircan, "Telefonu yurt dışından satın aldığımızı varsayıyorum. Satın aldıktan sonra faturası ve yurt dışına o çıkışla ilgili pasaporttaki gerekli bilgilerle birlikte e-Devlet üzerinden başvuru yapılıp harç ödendikten sonra telefon aktif hale geliyor. Aslında temel olarak yapı bunun üzerine çalışıyor. Bu tamamen kayıt dışını durdurma adına yapılan bir şey" ifadelerini kullandı.
120 GÜNLÜK SÜRE VE IMEI DOĞRULAMASI
Cihazların Türkiye'de kayıt yaptırmadan ne kadar süre kullanılabileceğine değinen Demircan, "Sistem bize 120 gün yani ortalama 4 ay boyunca telefonu kullanabilirsin ve bu süre içerisinde bu kaydı yaptırmak zorundasın diyor. Bazı telefonların farklı özellikleri olabiliyor; özellikle iki tane SIM kart barındırmak gibi, biri e-SIM diğeri fiziksel SIM. Telefon sahipleri önce normal SIM ile başlayıp sonra e-SIM'e geçiş yapabiliyor. Bunun temel nedeni de IMEI numarası üzerinden operatör bazında doğrulama yapıldığı için eğer kayıt dışı bir telefonun IMEI numarası kayıt altına alınmadıysa doğrudan tüm iletişim kesiliyor" sözleriyle süreci özetledi.
ANDROID CİHAZLARDAKİ IMEI MÜDAHALESİNE DİKKAT
Kayıt dışı telefonlarda yapılan usulsüz müdahalelerin risklerine dikkat çeken Demircan, "Burada aslında ciddi anlamda bir siber risk de var. Apple ürünlerinde herhangi bir sorun yaşanmıyor, onlar doğrudan kapanıyor. Ona fiziksel olarak IMEI numarasını değiştirme gibi bir hizmet kimse sağlayamıyor ama Android tabanlı telefonlarda maalesef bu sağlanabiliyor. Siz Android tabanlı bir telefonunuza eski, kullanılmayan yasal bir IMEI numarasını bir telefoncuya ekletirseniz ve artık o IMEI o telefonda çalışmaya başlarsa evet konuşmalar yapılabiliyor, her şey yapılabiliyor ama siber bir risk var" uyarısında bulundu.
GÜNCELLEME ALMAYAN TELEFONLAR HACKLENME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA
IMEI numarası değiştirilen cihazların güvenlik duvarlarının çöktüğünü belirten Osman Demircan, "O IMEI numarası değiştiği için o telefon artık güncelleme almıyor. Güncelleme almayan telefon doğrudan bütün siber risklere de açık hale geliyor. Başta banka dolandırıcılığı, mesajlarla gelen o linklere tıkladığınızda da maalesef telefonunuz güncelleme almadığı, güvenlik açıklarına karşı korunmadığı için de doğrudan hacklenmiş oluyorsunuz" ifadeleriyle kullanıcıları siber saldırılara karşı uyardı.