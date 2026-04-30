Telefonunuzun kapanmaması için son gün bugün! IMEI kaydı olmayan cihazlar için yolun sonu: İşte yapmanız gerekenler

Yurt dışından getirilen cihazların yasal olarak kullanılabilmesi için izlenmesi gereken yolu anlatan Bilişim Uzmanı Osman Demircan, "Telefonu yurt dışından satın aldığımızı varsayıyorum. Satın aldıktan sonra faturası ve yurt dışına o çıkışla ilgili pasaporttaki gerekli bilgilerle birlikte e-Devlet üzerinden başvuru yapılıp harç ödendikten sonra telefon aktif hale geliyor. Aslında temel olarak yapı bunun üzerine çalışıyor. Bu tamamen kayıt dışını durdurma adına yapılan bir şey" ifadelerini kullandı.



120 GÜNLÜK SÜRE VE IMEI DOĞRULAMASI



Cihazların Türkiye'de kayıt yaptırmadan ne kadar süre kullanılabileceğine değinen Demircan, "Sistem bize 120 gün yani ortalama 4 ay boyunca telefonu kullanabilirsin ve bu süre içerisinde bu kaydı yaptırmak zorundasın diyor. Bazı telefonların farklı özellikleri olabiliyor; özellikle iki tane SIM kart barındırmak gibi, biri e-SIM diğeri fiziksel SIM. Telefon sahipleri önce normal SIM ile başlayıp sonra e-SIM'e geçiş yapabiliyor. Bunun temel nedeni de IMEI numarası üzerinden operatör bazında doğrulama yapıldığı için eğer kayıt dışı bir telefonun IMEI numarası kayıt altına alınmadıysa doğrudan tüm iletişim kesiliyor" sözleriyle süreci özetledi.