Milli teknolojiye küresel vize! Balkanlar’dan Latin Amerika’ya Türk imzası

Türkiye, savunma sanayiindeki yerli gücünü diplomasiyle birleştiriyor. TBMM’de kabul edilen kritik askeri anlaşmalarla, Türk savunma teknolojileri kıtalararası bir ihracat ve iş birliği ağına dönüşüyor.

TBMM Dışişleri Komisyonu, geçtiğimiz günlerde Brezilya, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile askeri alanda imzalanan anlaşmaları görüşerek kabul etti. Anlaşmaların en kısa sürede Genel Kurul gündemine alınarak yasalaşması bekleniyor. Görüşmeler sırasında Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Brezilya'nın Latin Amerika'nın 25 milyar dolarlık savunma bütçesiyle en büyük gücü olduğunu belirterek, anlaşmanın içeriği ve bu ülkede atılacak adımlarla ilgili şu bilgileri paylaştı.

ORTAK ÜRETİM PLATFORMU

Brezilya ile imzalanan anlaşma çerçevesinde atılması planlanan adımlar şöyle:

MUTABAKAT ZAPTI

TUSAŞ, Brezilyalı havacılık devleri Embraer ve Akaer ile mutabakat zaptı imzaladı. İki ülkenin ortak bir uçak üretim platformu oluşturması planlanıyor.

İHA VE JET MOTORU

TUSAŞ'ın ANKA ve AKSUNGUR serisi İHA'larının, Brezilya'nın ihtiyaçlarına göre bu ülkede ortak üretilmesi için görüşmeler sürüyor. Ayrıca jet motoru teknolojileri konusunda da bağlantılar kuruluyor.

ROKETSAN VE BAYKAR SAHADA

Savunma sanayisinin öncü şirketleri ROKETSAN ve BAYKAR; Brezilyalı firmalarla ürün satışı ve teknoloji transferi konularında üst düzey temaslarını sürdürüyor.

BALKANLAR'DA İKİ ANLAŞMA

BOZAY, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile yürütülen "ince diplomasi"nin meyvelerini savunma sanayisi üzerinden topladıklarını ifade etti. Bozay, Arnavutluk'a Türk SİHA sistemlerinin teslim edildiğini, ROKETSAN mühimmatları ile MKE obüslerinin tedarik edildiğini açıkladı. Kuzey Makedonya'nın helikopter ihtiyacının yerli üretim GÖKBEY ile karşılandığını aktaran Bozay, MKE ile Makedon ATS firması arasındaki ortaklığın ise bölgedeki en önemli sanayi yatırımlarından biri olarak öne çıktığını bildirdi.