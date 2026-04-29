Robot köpek 'Sarbot' sahada Mehmetçiğin yol arkadaşı olacak

Türk savunma sanayii şirketleri, yapay zeka ve donanım alanındaki dev inovasyonlarla dünya sahnesinde gövde gösterisi yapmaya devam ediyor. Sarsılmaz tarafından geliştirilen yeni nesil robot köpek Sarbot, askeri operasyonların en kritik unsuru olmaya hazırlanıyor. Mehmetçiğin sahadaki yeni yol arkadaşı olacak olan Sarbot, üstün teknolojik özellikleri ve otonom kabiliyetleriyle savunma stratejilerinde yeni bir dönem başlatıyor.

Gelişmeleri Düzce'deki dev tesisten aktaran A Haber muhabiri Abdullah Ünver, "Şu anda Düzce'de Avrupa'nın en büyük silah entegre fabrikasındayız, Sarsılmaz tesislerindeyiz. Arkamda Sarbot robotlarını görüyorsunuz, artık savunma sanayiinde aktif olarak bu asker robotlar kullanılacak" ifadelerini kullandı. Sarsılmaz bünyesinde yerli imkanlarla geliştirilen bu sistemlerin, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığına büyük katkı sunması bekleniyor.



5.56 MM'LİK ATEŞ GÜCÜ VE UZAKTAN KONTROL



Sarbot'un sadece bir gözlem aracı değil, aynı zamanda etkili bir muharip güç olduğunu vurgulayan Ünver, "Sarsılmaz tarafından geliştirilen bu dört ayaklı robot sistemler, sahada aktif olarak artık çatışma bölgelerinde kullanılacak ve bunun için de tasarlandı. En dikkat çeken özelliği ise üzerinde yer alan 5.56 milimetre çapında hafif makineli tüfek sistemleri yer alıyor ve bu sistemler uzaktan kontrol edilebiliyor" sözleriyle projenin caydırıcı gücüne dikkat çekti.



ARAZİDE ENGEL TANIMAYAN TEKNOLOJİ



Robot köpeğin fiziksel kapasitesi ve dayanıklılığı hakkında teknik detaylar paylaşan Abdullah Ünver, "Sarbot yaklaşık 47 kilogram ağırlığında. Buna rağmen 15 kilograma kadar faydalı yük taşıyabiliyor diyebiliriz. Tek şarjla yaklaşık bir buçuk saate yakın görev yapabiliyor bu robotlar. Arazideki performansı da dikkat çekici; 22 santimetreye kadar engelleri aşabilen robot, bayır, merdiven ve engebeli arazilerde dengesini kaybetmeden ilerleyebiliyor" şeklinde konuştu.



MEHMETÇİĞİN SAHADAKİ GÖZÜ KULAĞI OLACAK



Sistemin operasyonel avantajlarını ve güvenlik birimlerine sağlayacağı faydaları sıralayan Ünver, "Üzerinde kamera ve sensörler sayesinde çevresini anlık olarak analiz eden Sarbotlar, elde ettiği görüntüleri operatörüne gerçek zamanlı olarak iletiyor. Özellikle riskli ve tehlikeli görevlerde insan unsurunun sahadan çekilmesiyle geliştirilen bu sistemin sınır güvenliği, keşif ve operasyonel görevlerde aktif olarak kullanılmasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



RİSKLİ BÖLGELERDE ÖNCÜ KUVVET: SARBOT



Sarbot'un bir projeden çok daha fazlası olduğunu belirten Ünver, "Sarbot yalnızca bir robot değil, aynı zamanda sahadaki riskleri azaltmaya yönelik bir proje. Artık Mehmetçiğin bir adım önünde, her zaman operasyonlarda işte bu robotları göreceğiz" ifadeleriyle haberini noktaladı.