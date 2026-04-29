Savunmada yeni çağ: Türkiye gücüne güç katıyor

Savunmada yeni çağ: Türkiye gücüne güç katıyor

Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde savunma sanayiinde bağımsızlık yolunda kritik bir eşiği daha geride bıraktı. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistemler, yalnızca ülke sınırlarını korumakla kalmadı aynı zamanda küresel pazarda belirleyici bir güç olarak öne çıkıyor. Çelik Kubbe başta olmak üzere envantere giren yeni nesil sistemlerin sağladığı caydırıcılık ve Türkiye’ye kazandırdığı askeri kapasiteye dair tüm ayrıntılar haberimizde…

Yerli ve milli savunma sanayii projeleriyle dikkat çeken Türkiye, geliştirdiği çok katmanlı hava savunma sistemi "Çelik Kubbe" ile küresel ölçekte öne çıkan ülkeler arasına girdi. Füze sistemlerinden lazer silahlarına kadar geniş bir yelpazede geliştirilen teknolojiler, hem caydırıcılığı artırıyor hem de dost ülkelere güven veriyor.

TÜRKİYE YENİ KÜRESEL DÜZENİN KURUCULARINDAN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin savunma alanındaki konumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeni küresel düzenin kurucu aktörlerinden biriyiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin artık kendi hava sahasını koruyan, platformunu ve mühimmatını geliştiren bir ülke olduğunu vurguladı.

"TÜRKLERDEN ÖĞRENECEĞİMİZ ÇOK ŞEY VAR"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Türkiye'nin savunma sanayiindeki ilerlemesine dikkat çekerek, "Türkiye son yıllarda adeta bir devrim gerçekleştirdi. Bu alanda yaptıklarından öğreneceğimiz çok şey var" dedi.

YENİ TESLİMATLAR ENVANTERE GİRDİ

Roketsan öncülüğünde yürütülen projeler kapsamında Tayfun balistik füzesi ve Siper hava savunma sistemi başta olmak üzere çok sayıda ürün Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. Yeni teslimatlarla birlikte sistemin gücü daha da artırıldı.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Birçok şeyi başardık ama daha yapılacak çok işimiz var" diyerek sürecin devam edeceğini vurguladı.

ÇOK KATMANLI SAVUNMA: ÇELİK KUBBE

  • Hisar A ve Hisar O: Alçak ve orta irtifa tehditlerine karşı etkili savunma sağlıyor

  • Siper: 100 km'nin üzerindeki menziliyle uzun menzilli koruma sunuyor

  • Alka ve Gökberk: Lazer teknolojisiyle yeni nesil tehditleri bertaraf ediyor

  • Korkut, Sungur, Gökdeniz ve Tolga: Yakın hava savunmasında aktif rol oynuyor

YERLİ TEKNOLOJİDE LİDER HAMLELER

ASELSAN tarafından geliştirilen sistemler de savunma mimarisinin önemli parçaları arasında yer alıyor. Lazer silahları ve radar destekli sistemler, modern savaş konseptine uygun çözümler sunuyor.

Deniz savunmasında ise Levent sistemi, 360 derece koruma sağlayarak "Mavi Vatan" konseptine güç katıyor.

Savunmada yeni çağ: Türkiye gücüne güç katıyor - 4

DÜNYADAN YOĞUN TALEP

Türkiye'nin savunma ürünlerine yönelik ilgi giderek artıyor. Orta Doğu'dan Uzak Doğu'ya kadar birçok ülkenin Türk savunma sistemlerine talep gösterdiği belirtiliyor.

Başkan Erdoğan, savunma ihracatı hedefini de net şekilde ortaya koydu: "İnşallah savunma ihracatında dünyada ilk 10'a gireceğiz."

TÜRKİYE: ATEŞ ÇEMBERİNDE GÜVENLİ LİMAN

Geliştirilen sistemler sayesinde Türkiye, sadece kendi güvenliğini sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda bölgesel istikrarın da önemli aktörlerinden biri haline geliyor.

Çelik Kubbe projesi, Türkiye'nin savunma sanayiinde ulaştığı seviyeyi gözler önüne sererken, gelecekte daha da gelişmiş versiyonlarla küresel rekabette iddiasını artırması bekleniyor.

