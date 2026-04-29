Savunmada yeni çağ: Türkiye gücüne güç katıyor
Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde savunma sanayiinde bağımsızlık yolunda kritik bir eşiği daha geride bıraktı. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistemler, yalnızca ülke sınırlarını korumakla kalmadı aynı zamanda küresel pazarda belirleyici bir güç olarak öne çıkıyor. Çelik Kubbe başta olmak üzere envantere giren yeni nesil sistemlerin sağladığı caydırıcılık ve Türkiye’ye kazandırdığı askeri kapasiteye dair tüm ayrıntılar haberimizde…
Yerli ve milli savunma sanayii projeleriyle dikkat çeken Türkiye, geliştirdiği çok katmanlı hava savunma sistemi "Çelik Kubbe" ile küresel ölçekte öne çıkan ülkeler arasına girdi. Füze sistemlerinden lazer silahlarına kadar geniş bir yelpazede geliştirilen teknolojiler, hem caydırıcılığı artırıyor hem de dost ülkelere güven veriyor.
TÜRKİYE YENİ KÜRESEL DÜZENİN KURUCULARINDAN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin savunma alanındaki konumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeni küresel düzenin kurucu aktörlerinden biriyiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin artık kendi hava sahasını koruyan, platformunu ve mühimmatını geliştiren bir ülke olduğunu vurguladı.
"TÜRKLERDEN ÖĞRENECEĞİMİZ ÇOK ŞEY VAR"
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Türkiye'nin savunma sanayiindeki ilerlemesine dikkat çekerek, "Türkiye son yıllarda adeta bir devrim gerçekleştirdi. Bu alanda yaptıklarından öğreneceğimiz çok şey var" dedi.
YENİ TESLİMATLAR ENVANTERE GİRDİ
Roketsan öncülüğünde yürütülen projeler kapsamında Tayfun balistik füzesi ve Siper hava savunma sistemi başta olmak üzere çok sayıda ürün Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. Yeni teslimatlarla birlikte sistemin gücü daha da artırıldı.
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Birçok şeyi başardık ama daha yapılacak çok işimiz var" diyerek sürecin devam edeceğini vurguladı.