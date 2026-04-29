Savunmada yeni çağ: Türkiye gücüne güç katıyor

Yerli ve milli savunma sanayii projeleriyle dikkat çeken Türkiye, geliştirdiği çok katmanlı hava savunma sistemi "Çelik Kubbe" ile küresel ölçekte öne çıkan ülkeler arasına girdi. Füze sistemlerinden lazer silahlarına kadar geniş bir yelpazede geliştirilen teknolojiler, hem caydırıcılığı artırıyor hem de dost ülkelere güven veriyor.

TÜRKİYE YENİ KÜRESEL DÜZENİN KURUCULARINDAN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin savunma alanındaki konumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeni küresel düzenin kurucu aktörlerinden biriyiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin artık kendi hava sahasını koruyan, platformunu ve mühimmatını geliştiren bir ülke olduğunu vurguladı.