Yapay zekâ rekabetin merceğinde

Hızla gelişen yapay zekâ sektörüne Rekabet Kurumundan stratejik hamle. Geleceğin dünyasını şekillendiren bu yeni güç dengesi Türkiye’de mercek altına alınacak.

Bu kapsamda ekosistem yapısı, kritik girdilere erişim, büyük teknoloji şirketleri ile yeni girişimler arasındaki etkileşim incelenecek.

Güç kimin elinde?

Veri, hesaplama gücü ve finansmana erişen şirketler pazarda öne çıkıyor. Bu kaynakları elinde tutanların daha hızlı güç kazandığı belirtiliyor.

Pazara giriş zorlaşıyor

Temel modellerin yaygınlaşmasıyla yeni oyuncular için pazara giriş zorlaşıyor. Kritik kaynaklara erişimde yaşanan güçlüklerin rekabeti sınırlayabileceği ifade ediliyor.

Platform etkisi büyüyor

Yapay zekânın büyük platformlara entegre edilmesiyle, bu platformların kendi ürünlerini öne çıkarabildiği ve rakiplerin görünürlüğünü azaltabildiği değerlendiriliyor.

Küresel gündemde

Yapay zekâ, dünya genelinde rekabet otoritelerinin de yakın takibinde. Temel modeller ve bulut altyapıları öne çıkan başlıklar arasında.

Hedef erken tespit

Rekabet Kurumu da bu alandaki riskleri erken aşamada belirlemeyi ve bu konuda politika önerileri getirmeyi hedefliyor.