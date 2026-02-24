Türkiye’den yapay zekada yeni hamle: Eylem planı geliyor

ABD, Çin ve Avrupa ülkelerinin ardından Türkiye de yapay zekâ alanında yeni bir faza geçiyor. Mevcut strateji döneminde binlerce uzmanın eğitildiği süreç, şimdi üretken yapay zekâ ve büyük dil modellerini kapsayan kapsamlı bir eylem planı ile güçlendirilecek.