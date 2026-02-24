Türkiye’den yapay zekada yeni hamle: Eylem planı geliyor
ABD, Çin ve Avrupa ülkelerinin ardından Türkiye de yapay zekâ alanında yeni bir faza geçiyor. Mevcut strateji döneminde binlerce uzmanın eğitildiği süreç, şimdi üretken yapay zekâ ve büyük dil modellerini kapsayan kapsamlı bir eylem planı ile güçlendirilecek.
Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Avrupa ülkeleri son yıllarda yapay zeka strateji belgelerini devreye alarak ekonomik ve teknolojik dönüşüm sürecini hızlandırdı.
KÜRESEL REKABETTE YENİ DÖNEM
Üretken yapay zeka teknolojilerinin hızlı yükselişi, devletleri yalnızca strateji değil, doğrudan uygulamaya dönük eylem planlarına yöneltti.
Türkiye de bu küresel yarışta yeni bir adım atarak mevcut çerçeveyi daha somut hedeflerle güçlendirmeye hazırlanıyor.
YAPAY ZEKANIN KÜRESEL EKONOMİYE KATKISI ARTIYOR
Uluslararası raporlara göre:
- Yapay zekânın 2030'a kadar küresel ekonomiye 15 trilyon doları aşan katkı sağlaması bekleniyor.
- Üretken yapay zekâ uygulamalarının yıllık 2 ila 4 trilyon dolar arası verimlilik potansiyeli oluşturabileceği hesaplanıyor.
- Finans, sağlık, sanayi, kamu yönetimi ve eğitim gibi sektörlerde yapay zekâ temelli dönüşüm hızlanıyor.
Sabah'ın haberine göre; Bu tablo, ülkelerin ulusal kapasiteyi artırma yarışını daha kritik hale getiriyor.
STRATEJİ DÖNEMİNDE BİNLERCE UZMAN YETİŞTİRİLDİ
Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi kapsamında 2021–2025 döneminde:
- Kamu ve özel sektörde binlerce uzman yapay zekâ alanında eğitim aldı.
- Teknoloji girişim ekosisteminde yapay zekâ odaklı startup sayısında artış yaşandı.
- Veri altyapısı ve dijital dönüşüm yatırımlarında ivme kazanıldı.
Yeni fazda ise eğitimli insan kaynağı sayısının katlanarak artırılması hedefleniyor.
YENİ EYLEM PLANI HANGİ ALANLARI KAPSAYACAK?
Hazırlıkları süren eylem planının şu başlıklara odaklanması bekleniyor:
🔹 Üretken Yapay Zekâ ve Büyük Dil Modelleri
Yerli çözümler geliştirilmesi, Türkçe veri setlerinin güçlendirilmesi ve model altyapılarının oluşturulması.
🔹 Yerli Veri ve Yüksek İşlem Kapasitesi
Veri merkezleri, yüksek performanslı hesaplama altyapısı ve ulusal veri egemenliği.
🔹 Kamuda Yapay Zekâ Entegrasyonu
Kamu hizmetlerinde hız, verimlilik ve karar destek sistemleri.
🔹 Sanayide Katma Değer Artışı
Üretim, lojistik ve enerji sektörlerinde verimlilik artışı.
🔹 Nitelikli İnsan Kaynağı
Üniversite-sanayi iş birliği, uzmanlık programları ve yeni eğitim modelleri.
TÜRKİYE'NİN KÜRESEL KONUMU GÜÇLENECEK
Küresel ölçekte trilyonlarca dolarlık ekonomik hacim üretmesi beklenen yapay zekâ pazarında, Türkiye'nin daha yüksek pay alması hedefleniyor. Açıklanacak yeni eylem planı, ülkenin:
- Küresel rekabet gücünü artırması,
- Teknoloji ihracat kapasitesini büyütmesi,
- Yerli girişim ekosistemini güçlendirmesi açısından kritik görülüyor.
📌 ÖNE ÇIKANLAR
- Türkiye yapay zekâ alanında yeni bir eylem planı hazırlıyor.
- 2021–2025 döneminde binlerce uzman eğitildi.
- Küresel katkı beklentisi 15 trilyon doların üzerinde.
- Üretken yapay zekâ yıllık 2–4 trilyon dolar verimlilik potansiyeline sahip.
- Yeni plan; yerli veri, büyük dil modelleri ve sanayi dönüşümüne odaklanacak.
❓ SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)
Türkiye'nin mevcut yapay zekâ stratejisi hangi dönemi kapsıyor?
- 2021–2025 dönemini kapsayan Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi yürürlükte bulunuyor.
Yeni eylem planı neden gerekli?
- Üretken yapay zekâ teknolojilerinin hızlı yükselişi ve ekonomik etkisi nedeniyle stratejilerin uygulama adımlarıyla güçlendirilmesi amaçlanıyor.
Eylem planı hangi sektörleri etkileyecek?
- Kamu hizmetleri, sanayi, finans, sağlık, eğitim ve teknoloji girişim ekosistemi başta olmak üzere birçok alanı kapsaması bekleniyor.
Türkiye'nin hedefi nedir?
- Küresel yapay zekâ pazarından daha fazla pay almak ve rekabet gücünü artırmak.