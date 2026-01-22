Yapay zeka tehlikesi kapıda! Musk'tan dünyayı sarsacak itiraf: İnsanlığın fişini çekecek

Musk son yıllarda her alanda kullanımı artan ve dünyayı etkisi altına alan yapay zeka teknolojisinin, insandan daha zeki bir noktaya evrileceğini belirten açıklamalarda bulundu.

Tesla ve Space X'in kurucusu milyarder iş insanı Elon Musk , İsviçre'nin Davos kentinde bu yıl 56'ncısı gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yıllık Toplantısı kapsamındaki bir oturumda konuştu.

Elon Musk, Davos'ta gerçekleşen 56. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yapay zekanın hızla ilerleyişine dikkat çekerek önümüzdeki yıl insanlığın fişinin çekileceğini belirtti. (Foto: AA)

"YAPAY ZEKA BU YILIN SONUNA KADAR İNSANLIĞIN FİŞİNİ ÇEKECEK"

Son yıllarda birçok alanda hayatı kolaylaştırdığı kadar ciddi bir tehlikeyi de beraberinde getiren yapay zeka, Elon Musk'ın açıklamalarıyla pek de masum olmadığını bir kez daha ortaya koydu.

Musk Davos'ta yaptığı konuşmasında yapay zeka teknolojisinin ilerleme hızına dikkat çekerek bu yılın sonuna kadar insanlığın fişini çekebilecek güce ulaşacağını belirtti. Musk açıklamalarında "Muhtemelen 5 yıl sonra yapay zeka, tüm insanlıktan daha akıllı olacak." ifadelerini kullandı.

Foto: ahaber.com.tr

"GELECEK YILIN SONUNDA İNSANSI ROBOTLARI SATIŞA ÇIKACAK"

Musk, insansı robotların hızlı şekilde geliştiğine değinerek, Tesla fabrikalarında basit görevleri yerine getiren bazı "Optimus" robotları olduğunu anlattı.

Bu yılın sonunda robotların muhtemelen daha karmaşık görevleri yerine getirebileceğini belirten Musk, "Gelecek yılın sonunda ise insansı robotları halka satmaya başlayacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Musk, Tesla'nın birkaç şehirde başlattığı Robotaxi hizmetinin yıl sonuna kadar ABD'de yaygınlaşacağını belirterek, gelecek ay da Avrupa'da denetimli tam otonom sürüş onayı almayı, Çin'de de benzer bir zamanlamayı umduklarını kaydetti.