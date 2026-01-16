Dijital dünyada deepfake tehlikesi: Yapay zeka için yasal düzenleme yolda!
Deepfake tehdidi dijital dünyada endişeleri artırırken, yapay zekâ kaynaklı itibar suikastlerine karşı Meclis’te kritik adım atıldı. MHP’nin sunduğu kanun teklifiyle yapay zekâ içeriklerine etiket zorunluluğu ve 6 saat içinde kaldırma düzenlemesi gündemde. Uzmanlar, yasal düzenlemenin gecikmeden hayata geçirilmesi gerektiğini vurguluyor.
Yapay zekâ teknolojilerindeki baş döndürücü hız, bir yandan hayatı kolaylaştırırken diğer yandan "derin sahte" olarak bilinen deepfake içeriklerle itibar suikastlerine ve dezenformasyona kapı aralıyor. Dijital dünyada hızla yayılan sahte video ve seslerin yol açtığı tahribatı önlemek amacıyla Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) düğmeye bastı. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifiyle, yapay zekâ içeriklerine "etiket" zorunluluğu ve hızlı müdahale imkânı getirilmesi hedefleniyor.
GELECEĞİN EN BÜYÜK SİLAHI: YAPAY ZEKA
Yapay zekâ, doğru kullanıldığında büyük faydalar sağlasa da kötü niyetli kişilerin elinde dijital bir silaha dönüşebiliyor. Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan bir vatandaş, "Bu geleceğin en büyük silahı olarak karşımıza çıkıyor. Eskiden atom bombası, nükleer bomba diyorduk; artık yapay zekâ diyoruz" ifadelerini kullanarak tehlikenin boyutuna dikkat çekti. Uzmanlar, yapay zekâ ile üretilen görüntülerin kişileri hiç yapmadıkları eylemleri yapmış gibi göstererek toplumsal algıyı manipüle edebildiği konusunda uyarıyor.
DEEPFAKE İLE İTİBAR SUİKASTİNE SON
Dijital dünyada kontrolsüzce yayılan içerikler, özellikle dezenformasyon ve manipülasyonun merkez üssü haline gelmiş durumda. Sosyal medyada itibar suikastlerinin bir cümlelik komutlarla yapılabildiğini belirten bir başka vatandaş, "İtibar suikastleri yapılıyor, dezenformasyon ve manipülasyon yapılıyor. Artık son teknolojiyle birlikte basit bir cümleyle bir insana çok rahat bir şekilde itibar suikasti yapabileceğiniz bir durum oluşmaya başladı" sözleriyle endişelerini aktardı. Özellikle çocukların psikolojik gelişimi ve özel hayatın gizliliği noktasında yasal bir zırhın gerekliliği her geçen gün daha da artıyor.
MHP'DEN TARİHİ KANUN TEKLİFİ: 6 SAAT İÇİNDE KALDIRILACAK
Yapay zekâ kaynaklı mağduriyetlerin önüne geçmek isteyen MHP, TBMM'ye kapsamlı bir kanun teklifi sundu. Hazırlanan tasarıya göre, yapay zekâ ile üretilen tüm videoların üzerinde "Yapay zekâ ile üretilmiştir" ibaresinin yer alması zorunlu olacak. Konuyu değerlendiren bir vatandaş, "Türkiye'de de yasa tasarısı önerileri sunuluyor, şu an MHP sundu. Videoların üstünde mutlak suretle yapay zekâ ile üretilmiştir etiketi olması gerektiğini ve bu tarz bir video söz konusu oluyorsa 6 saat içerisinde içeriğin sosyal medya üzerinden kaldırılması gerekecek. Ben bunu doğru ve yerinde, hatta geç kalmış bir adım olarak görüyorum" şeklinde konuştu.
SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİNE DÜZENLEME DAYATILMALI
Adli Bilişim Uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık, yapay zekâ ile mücadelede sadece yerel yasaların değil, uluslararası iş birliğinin de önemine değindi. Kırık, "Yasaların çıkartılması ve aynı zamanda sosyal medya şirketlerine bunun tüm dünya ülkeleri olarak dayatılması gerekiyor. Aksi takdirde kendilerini ülkeler üstü görmeye devam edecekler ve maalesef bu sömürü düzeni devam edecek" ifadelerini kullandı. Yapay zekânın şeffaflık ve kontrol sorununa vurgu yapan uzmanlar, devletin vatandaşların özel hayatını korumak adına bu yasal düzenlemeleri hayata geçirmesinin şart olduğunu belirtiyor.
