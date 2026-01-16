Dijital dünyada deepfake tehlikesi: Yapay zeka için yasal düzenleme yolda!

Yapay zekâ teknolojilerindeki baş döndürücü hız, bir yandan hayatı kolaylaştırırken diğer yandan "derin sahte" olarak bilinen deepfake içeriklerle itibar suikastlerine ve dezenformasyona kapı aralıyor. Dijital dünyada hızla yayılan sahte video ve seslerin yol açtığı tahribatı önlemek amacıyla Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) düğmeye bastı. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifiyle, yapay zekâ içeriklerine "etiket" zorunluluğu ve hızlı müdahale imkânı getirilmesi hedefleniyor.

GELECEĞİN EN BÜYÜK SİLAHI: YAPAY ZEKA

Yapay zekâ, doğru kullanıldığında büyük faydalar sağlasa da kötü niyetli kişilerin elinde dijital bir silaha dönüşebiliyor. Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan bir vatandaş, "Bu geleceğin en büyük silahı olarak karşımıza çıkıyor. Eskiden atom bombası, nükleer bomba diyorduk; artık yapay zekâ diyoruz" ifadelerini kullanarak tehlikenin boyutuna dikkat çekti. Uzmanlar, yapay zekâ ile üretilen görüntülerin kişileri hiç yapmadıkları eylemleri yapmış gibi göstererek toplumsal algıyı manipüle edebildiği konusunda uyarıyor.