Verum Messenger: iOS için yapay zekâ, eSIM ve tam anonimlik hepsi tek uygulamada
Gizliliğin yeni para birimi haline geldiği bir dünyada, iOS için Verum Messenger yalnızca bir mesajlaşma uygulaması değil; yapay zekâ, anonim posta, yerleşik eSIM ve madencilik özellikleriyle dijital bağımsızlığın tüm ekosistemini sunuyor.
TAVİZ VERMEYEN GİZLİLİK
Verum Messenger tek bir ilke üzerine inşa edildi: "numara yok, veri yok — sadece sen ve kişilerinin."
Kayıt, telefon numarası veya e‑posta olmadan gerçekleşir — kullanıcı benzersiz bir Verum
ID ve hesap kurtarma için bir Recovery Key alır.
Geliştiriciler, hizmetin kişisel verileri toplamadığını veya satmadığını ve tüm sohbetlerin ve dosyaların cihazda şifrelendiğini vurguluyor.