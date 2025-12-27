Ses hırsızlığı kapıda! Yapay zeka sesinizi klonluyor: Peki hukuk ne diyor?

Yapay zeka, dijital dünyada kartları yeniden dağıtıyor. Gelişen algoritmalar sayesinde artık bir insanın sesini klonlamak çocuk oyuncağı haline geldi. Profesyonel bir ses stüdyosunda yapılan deneyde, sadece birkaç saniyelik ses kaydıyla yapay zekaya istenilen her metin okutulabiliyor. Üstelik bu teknoloji sadece Türkçe ile sınırlı değil; sesiniz dünyanın bütün dillerinde, sizin tonlamalarınızla hayat bulabiliyor. Sosyal medyada hızla yayılan bu durum, beraberinde "ses hırsızlığı" tartışmalarını da getirdi.

SANATÇILAR VE SESLENDİRME USTALARI ALARMDA

Bu teknolojik sıçrama en çok seslendirme sanatçılarını, vokalleri ve müzisyenleri tedirgin ediyor. Yapay zekanın profesyonel sesleri kopyalayıp reklam filmlerinde veya şarkılarda izinsiz kullanması, sektörde adeta bir "bomba" etkisi yarattı. Seslendirme sanatçıları, "İşimiz bitti mi?" sorusunu sorarken, illegal yollarla yapılan klonlamalar şimdiden dijital platformlarda boy göstermeye başladı. Uzmanlar, bu durumun hem itibar kaybına hem de büyük bir ekonomik zarara yol açtığına dikkat çekiyor.