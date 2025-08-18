Kalyon PV’den dünya çapında bir ilk daha: Çevresel Ürün Beyanı belgesi

"Yenilenebilir enerjide güneş gibi doğan bir Türkiye" vizyonuyla tam 5 yıl önce üretime başlayan ve ilklerle büyüyen Kalyon PV; faaliyete geçtiği günden bu yana ulusal ve uluslararası alanda birçok ödüle layık görüldü.

Kalyon PV; ürünlerin hammaddeden başlayarak üretim, kullanım ve nihai bertarafına kadar tüm aşamalarındaki çevresel etkilerini sistematik bir şekilde analiz ederek raporlayan "Çevresel Ürün Beyanı" (Environmental Product Declaration -EPD) belgesini de alarak dünya çapındaki başarılarına bir yenisini ekledi.

Kalyon PV; dünyada güneş paneli üretimini ingottan panele tüm aşamaları ile yapabilen üreticiler arasında bu belgeye sahip olan ilk şirket oldu. Böylece; panel üretiminin her safhasında sürdürülebilir olma taahhüdünü uluslararası geçerliliği olan akredite bir sistem aracılığıyla resmi olarak belgelemiş oldu.

KALYON PV, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE DÜNYANIN ÖNCÜ ŞİRKETLERİ ARASINDA

Güneş panelinin yaşam döngüsü boyunca çevreye olan etkilerini uluslararası standartlara uygun şekilde ortaya koyan EPD belgesi, şirketler için şeffaflık ve güvenilirlik esaslarına dayalı bir çevresel sorumluluk anlayışını temsil ediyor. Bir ürünün hammaddeden bertarafa kadar olan tüm çevresel etkilerini ölçen uluslararası bu belge; karbon ayak izi, su tüketimi ve enerji kullanımı gibi verileri bilimsel olarak ortaya koyarak hem üreticilere hem de yatırımcılara şeffaf bilgi sunulduğunun bir kanıtı niteliği taşıyor.

TOPCon ve PERC (bifacial) çift camlı güneş panellerinin üretim süreçleri için verilen EPD belgeleri, Kalyon PV'nin ürün bazlı çevresel performansını dünya ölçeğinde kayıt altına alıyor. Tam entegre üretim yapısıyla Türkiye'de ingot, wafer, güneş hücresi ve panel üretim süreçlerini Ar-Ge dahil tek çatı altında gerçekleştiren Avrupa'da ilk, dünyada ise sayılı üretim tesislerinden biri olan Kalyon PV, bu entegre yapı sayesinde üretim süreçlerinin her aşamasında kalite ve çevresel etki kontrolü sağlayabiliyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMCILARI İÇİN YEŞİL FİNANSMANA ERİŞİM NOKTASINDA POZİTİF KATKI

EPD belgesi, özellikle Avrupa ve Amerika gibi yüksek çevresel standartlara sahip pazarlarda güneş paneli üreticilerinin rekabet gücünü artırırken; yeşil bina projeleri, kamu ihaleleri ve büyük ölçekli enerji yatırımlarında üretici şirketlere tercih edilme avantajı sağlıyor. Ayrıca sürdürülebilirlik odaklı projelerde yeşil finansman kaynaklarına erişimi kolaylaştırarak yatırımcılar için maliyet avantajı sağlıyor. EPD belgesi sayesinde Kalyon PV panelleri, çevresel sorumluluğa önem veren uluslararası yatırımcılar için güvenilir bir seçim haline geliyor.

Sürdürülebilirliğin temel unsurlarından biri olan güneş paneli üretiminde çevresel ve sosyal etkileri minimize etme eğiliminin önemine vurgu yapan Kalyon PV CEO'su Dr. İhsan Kulalı: "Gerek TOPCon gerekse de PERC teknolojili ürünlerimizle aldığımız EPD belgeleriyle sürdürülebilirlik konusunda da sektörümüzdeki öncü şirketlerden biri olduğumuzu bir kez daha belgelemiş olduk. Bu belgeyle çevresel etkilerimizi şeffaf biçimde ortaya koyarken, yenilenebilir enerji yatırımcılarına ve paydaşlarımıza güven veriyor, küresel pazarlardaki varlığımızı pekiştiriyoruz. Sertifikayı aldığımız yetkili kuruluş olan EPD International çevresel ürün beyanlarının (EPD) standartlara uygun biçimde hazırlanması, doğrulanması ve yayımlanmasını sağlayan, merkezi İsveç'te bulunan bağımsız bir kuruluştur. Kuruluş, "The International EPD System" programı ile Kalyon PV gibi üreticilere çevresel performanslarını bilimsel temele dayalı, şeffaf ve uluslararası geçerliliği olan bir sistem üzerinden beyan etme olanağı sunmaktadır. Entegre fabrikamızda üretilen ürünlerimizin uluslararası geçerliliğe sahip otorite bir kuruluş tarafından onaylanması, üretim konusundaki kalite ve çevre hassasiyetimizin bir göstergesi olurken; uluslararası alanda şirketimizin vizyonunu en iyi şekilde sergilememize olanak sağlamaktadır. Güneş teknolojileri merkezi Kalyon PV olarak, güneş paneli üretimine sağladığımız katkılarla ürünlerimizin katma değerini artırmaya ve paydaşlarımıza avantajlar sunmaya devam edeceğiz" dedi.