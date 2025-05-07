Bayraktar TB2T-Al kendi irtifasında yeni rekoruna imza attı

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen, Türkiye'nin SİHA teknolojisindeki öncü rolünü pekiştiren Bayraktar TB2T-AI, test faaliyetlerine devam ediyor. Turbo motor ve üstün yapay zeka sistemleriyle donatılan milli SİHA, Keşan'da gerçekleştirilen test uçuşunda 37 bin 96 feet irtifaya ulaştı. Bayraktar TB2T-AI, sahip olduğu güçlü turbo motor sayesinde 30 bin feetin üzerine çok kısa bir sürede tırmanma yeteneğini daha da ileri taşıdı. Yeni nesil SİHA, 21 Şubat 2025'te yapılan uçuş testinde 30 bin 318 feete çıkmış, son yapılan uçuş testlerinde 37 bin 96 feete ulaşan milli SİHA, yüksek irtifada uzun süreli görev yapma kabiliyetini sergiledi.

TURBO MOTORLA YÜKSEK PERFORMANS

Turbo motora sahip Bayraktar TB2T-AI, bu rekorla birlikte yüksek irtifa performansını tescilledi. Mevcut SİHA'lara kıyasla çok daha hızlı tırmanma ve uzun süre yüksek irtifada kalma yeteneğine sahip olan Bayraktar TB2T-AI, 160 knot (300 km/s) üzerindeki hızıyla hava üstünlüğünü destekleyen kritik bir güç unsuru olmaya devam ediyor. Artırılmış kalkış ağırlığı ve faydalı yük kapasitesiyle muharebe sahasında daha uzun süre ve daha etkili görev yapacak şekilde tasarlandı.