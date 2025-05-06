Oktay Çomak’tan ‘Teknoloji’ itirafı: Karşısında insan kalmak bir sorumluluk

SEOART kurucusu Oktay Çomak, 3 Mayıs 2025 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi'nde düzenlenen TEDx etkinliğinde sahneye çıkarak dijital dönüşüm çağında bireyin kimliğini nasıl koruyabileceğine dair dikkat çekici bir konuşma gerçekleştirdi.

"Dijital Çağda Önceliklerimiz: Teknoloji ve İnsanlık Arasındaki Denge" başlıklı konuşmasında, teknolojik ilerlemelerin hayatımıza kattığı kolaylıkların yanı sıra, bu gelişmelerin bireylerin değer sistemlerini nasıl etkilediğini anlattı.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği konuşma, dijital pazarlama dünyasının tanınan isimlerinden birinin sahnede kendi hikayesini ve deneyimlerini paylaşması açısından etkileyici bulundu.

"ÖNCELİĞİNİZ NE?" SORUSU İLE BAŞLAYAN YOLCULUK

Oktay Çomak konuşmasına çarpıcı bir soruyla başladı: 'Önceliğiniz ne?'. Bu sorunun cevabının yıllar içinde değiştiğini, ancak öncelikleri sorgulamanın her zaman yol gösterici olduğunu belirtti.

Kendi yaşamından örnekler vererek, Konya'dan İstanbul'a ve oradan uluslararası projelere uzanan yolculuğunu anlattı. Hayatının farklı dönemlerinde başarı, büyüme ve inovasyon gibi önceliklere sahip olduğunu paylaştı.

Ancak zamanla, bu önceliklerin insanı merkezde tutan bir değer sistemine evrilmesi gerektiğini fark ettiğini söyledi. Bu yaklaşım, izleyicilerin kendi yaşamlarını sorgulamasına da vesile oldu.

YAPAY ZEKA YÜKSELİYOR, PEKİ İNSAN NEREDE DURUYOR?

Oktay Çomak, teknolojik gelişmelerin hayatımızda kapladığı alanın giderek arttığını ve yapay zekânın sadece iş yapış şeklimizi değil, düşünme biçimimizi de dönüştürdüğünü vurguladı.

Yapay zekânın insanların yerini almayacağını, fakat onu kullanan bireylerin rekabette öne geçeceğini belirtti. Bu ifadesiyle, teknolojik araçların bilinçli kullanımının önemini anlattı.

Ancak teknolojinin sunduğu olanaklar karşısında insani değerlerin kaybolmaması gerektiğini de ekleyerek, 'İnsan kalmak bir sorumluluk' dedi.

Başarısızlıktan Gelen Vizyon: Teknoloji Kırılabilir, Vizyon Kırılmaz

Oktay Çomak, yapay zekâ tabanlı bir algoritma tahmin sistemi üzerinde aylarca çalıştıklarını, ancak Google'ın algoritma politikasını değiştirmesiyle bu projenin işlevsiz kaldığını paylaştı.

Bu başarısızlık deneyimiyle birlikte veri kadar vizyonun da önemli olduğunu fark ettiğini söyleyen Çomak, 'Veriler yıkıldığında geriye vizyon kalır' diyerek salonda yankı uyandırdı.

Başarısızlıkların, sadece ne yapılmaması gerektiğini değil, neyin daha iyi yapılabileceğini de öğrettiğini belirtti.

KENDİ DİJİTAL PUSULANIZI OLUŞTURUN

Konuşmanın sonunda, bireylerin kendi değerlerini ve yönlerini kaybetmeden teknolojiyle ilişkilenmeleri gerektiğini vurguladı.

Beş maddelik bir formülle izleyicilere yol haritası sundu: Değer üretmek, sürdürülebilir olmak, insanı merkeze almak, öğrenmeye devam etmek ve dengeyi kurmak.

Oktay Çomak'ın mesajı netti: Teknolojiyi kullanın ama ona teslim olmayın. Öncelikleriniz, kim olacağınızı belirler.

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