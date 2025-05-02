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Apple yılın ilk çeyreğinde gelirini yüzde 5 arttırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 02.05.2025 01:45
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Apple yılın ilk çeyreğinde gelirini yüzde 5 arttırdı

Dünyaca ünlü teknoloji devi Apple, yılın ilk 3 ayında yıllık bazdaki gelirini yüzde 5 oranından arttırdığını duyurdu. Buna göre şirketin geliri 95,4 milyar dolara yükseldi.

Apple 29 Mart'ta biten üç aylık döneminde 2025 mali yılının ikinci çeyreği olarak kabul ederek bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin geliri bu dönemde yıllık yüzde 5 artışla 95,4 milyar dolara yükseldi. Apple, geçen yılın aynı döneminde 90,8 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin net karı da aynı dönemde 24,8 milyar dolar olarak kaydedildi. Firma, geçen yılın aynı döneminde 23,6 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Apple'ın hisse başına karı da söz konusu dönemde 1,53 dolardan 1,65 dolara yükseldi.

Şirketin geliri ve net karı bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Foto: AAFoto: AA

İPHONE SATIŞLARI ARTTI

Söz konusu dönemde Apple'ın iPhone, Mac ve iPad satışlarında artış kaydedildi.

iPhone satışlarının tutarı, 29 Mart'ta biten üç aylık dönemde yıllık yaklaşık yüzde 2 artışla 46,8 milyar dolara yükseldi.

Şirketin iPhone satışları bu dönemde piyasa beklentilerini aştı.

Aynı dönemde Mac satışları yaklaşık yüzde 7 artarak 7,9 milyar dolara, iPad satışları da yüzde 15 artışla 6,4 milyar dolara çıktı.

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Apple yılın ilk çeyreğinde gelirini yüzde 5 arttırdı Apple yılın ilk çeyreğinde gelirini yüzde 5 arttırdı Apple yılın ilk çeyreğinde gelirini yüzde 5 arttırdı
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