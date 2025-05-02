Apple yılın ilk çeyreğinde gelirini yüzde 5 arttırdı

Apple 29 Mart'ta biten üç aylık döneminde 2025 mali yılının ikinci çeyreği olarak kabul ederek bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin geliri bu dönemde yıllık yüzde 5 artışla 95,4 milyar dolara yükseldi. Apple, geçen yılın aynı döneminde 90,8 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin net karı da aynı dönemde 24,8 milyar dolar olarak kaydedildi. Firma, geçen yılın aynı döneminde 23,6 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Apple'ın hisse başına karı da söz konusu dönemde 1,53 dolardan 1,65 dolara yükseldi.

Şirketin geliri ve net karı bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.