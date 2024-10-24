YouTube açılmıyor, ne zaman açılır? 24 Ekim telefondan YouTube’a neden giremiyorum? Erişim engeli son dakika
23 Ekim Çarşamba günü başlayan Youtube platformuna erişim sorunu anlık olarak 24 Ekim Perşembe itibarıyla da devam ediyor. Kullanıcılar, platforma girmekte güçlük çekerken "YouTube çöktü mü?" ve "YouTube neden açılmıyor?" gibi sorular gündeme geldi. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, erişim sorunlarının ne zaman son bulacağı merakla bekleniyor.
23 Ekim Çarşamba günü saat 17.00'den itibaren YouTube platformunda yaşanan erişim sorunları, kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Video izleme platformuna girişte zorluklar yaşayan vatandaşlar, "YouTube çöktü mü?" ve "YouTube neden girilmiyor?" sorularına yanıt arıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından henüz bir resmi açıklama yapılmazken, sorunların ne zaman çözüleceği merak ediliyor.
YouTube Ne Zaman Düzelecek?
Yaşanan erişim sorununa ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından da şu ana kadar herhangi bir bilgilendirme gelmedi. Ancak dün akşam saatlerinden itibaren yaşanan bu kesinti, sabah saatlerinden itibariyle hala devam ediyor.
Resmi Açıklama Bekleniyor
YouTube'un neden erişime kapalı olduğu konusunda net bir bilgi olmamakla birlikte, resmi bir açıklama yapılır yapılmaz güncel gelişmeler haberimize eklenecektir.